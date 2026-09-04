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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 4 सितंबर 2026, जन्माष्टमी पर रात्रि पूजा से पहले खत्म होगा रोहिणी नक्षत्र, बाल गोपाल की पूजा का मुहूर्त देखें

आज 4 सितंबर 2026, जन्माष्टमी पर रात्रि पूजा से पहले खत्म होगा रोहिणी नक्षत्र, बाल गोपाल की पूजा का मुहूर्त देखें

Aaj Ka Panchang 4 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 04 Sep 2026 07:53 AM (IST)
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Hindi Panchang, 4 September 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी जन्माष्टमी और शुक्रवार है. जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान कर भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें. घर के पूजा स्थान की सफाई कर बाल गोपाल को फूलों से सजाएं. दिनभर कृष्ण मंत्र का जाप, भजन और श्रीमद्भागवत या कृष्ण जन्म कथा का पाठ करें.

शाम को भगवान की पूजा कर भोग तैयार करें. रात में निशीथ काल में श्रीकृष्ण का पंचामृत से अभिषेक, श्रृंगार, आरती और भोग लगाएं. भगवान को माखन-मिश्री, फल और तुलसी अर्पित करें. 

4 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – कृष्ण पक्ष अष्टमी, रात 12:13 बजे तक
  • वार – शुक्रवार
  • नक्षत्र – रोहिणी, रात 11:04 बजे तक
  • योग – हर्षण, दिनभर
  • चंद्र राशि – वृषभ
  • सूर्य राशि – सिंह
  • सूर्योदय – सुबह 5:59 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 6:39 बजे
  • चंद्रमा – वृषभ राशि में रहेगा.

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:26 से 5:10 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह 4:48 से 5:59 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:56 से दोपहर 12:46 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 2:26 से 3:16 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:39 से 7:02 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम 6:39 से 7:47 बजे
  • अमृत काल: रात 8:57 से 10:28 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात 11:57 से अगले दिन 12:43 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: सुबह 10:44 से दोपहर 12:19 बजे
  • यमगण्ड: दोपहर 3:29 से 5:04 बजे
  • गुलिक काल: सुबह 7:29 से 9:04 बजे
  • दुर्मुहूर्त: सुबह 8:32 से 9:22 बजे तथा दोपहर 12:46 से 1:36 बजे

ग्रहों की स्थिति – 4 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – वृषभ राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – सिंह राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि, वक्री
  • राहु – कुंभ राशि, वक्री
  • केतु – सिंह राशि, वक्री

4 सितंबर का राशिफल

मेष राशि

व्यापार में नई डील मिलेगी, नौकरी में सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख-शांति रहेगी. आर्थिक लाभ के साथ स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.

वृषभ राशि

कारोबार में रणनीति सफल होगी और नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. परिवार में सामंजस्य रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मिथुन राशि

नई रणनीति से कारोबार में लाभ होगा. करियर में सफलता, प्रेम संबंधों में मधुरता और पुराने निवेश से फायदा हो सकता है.

कर्क राशि

नई कारोबारी डील मिलने के योग हैं. नौकरी में सहयोग, परिवार में सुख और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है.

सिंह राशि

नए संपर्कों से व्यापार में फायदा होगा. करियर में प्रभाव बढ़ेगा, प्रेम जीवन सुखद रहेगा और आय में वृद्धि हो सकती है.

कन्या राशि

अटकी कारोबारी डील पूरी होगी और मेहनत का फल मिलेगा. परिवार में शुभ समाचार और आय के नए स्रोत बन सकते हैं.

तुला राशि

व्यापार में नई डील सफल होगी और नौकरी में प्रमोशन के अवसर मिलेंगे. प्रेम, परिवार और आर्थिक स्थिति के लिए दिन अच्छा रहेगा.

वृश्चिक राशि

विदेशी संपर्कों से व्यापार में लाभ होगा और करियर में नए अवसर मिलेंगे. खर्च बढ़ सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखें.

धनु राशि

कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा और नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. विवाह और प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

मकर राशि

कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. परिवार में सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ नए अवसर मिलेंगे.

कुंभ राशि

विदेशी संपर्कों से व्यापार में लाभ होगा और नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे. परिवार में सामंजस्य और आर्थिक लाभ के संकेत हैं.

मीन राशि

साझेदारी में मुनाफा होगा और करियर में सफलता मिलेगी. परिवार में सकारात्मक बदलाव और पुराने निवेश से आर्थिक लाभ हो सकता है.

आज का उपाय

कान्हा की झांकी सजाएं और बाल गोपाल को माखन-मिश्री का भोग लगाएं. मोरपंख घर लाएं, इससे कालसर्प दोष दूर होने की मान्यता है. 

आज का लकी कलर

पीला, सफेद

FAQ

  1. जन्माष्टमी की पूजा कब करें?
    जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की मुख्य पूजा निशीथ काल में रात 11:57 से 12:43 बजे के बीच करना शुभ माना जाता है.
  2. जन्माष्टमी पर कृष्ण जी को क्या भोग लगाएं?
    बाल गोपाल को माखन-मिश्री, फल और तुलसी दल का भोग लगाएं. श्रद्धानुसार पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं.
  3. जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए?
    सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें. दिनभर कृष्ण मंत्र का जाप, भजन और श्रीकृष्ण जन्म कथा या श्रीमद्भागवत का पाठ करें.
  4. रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव कैसे मनाएं?
    निशीथ काल में बाल गोपाल का पंचामृत से अभिषेक, श्रृंगार और आरती करें. इसके बाद माखन-मिश्री व फल का भोग लगाकर जन्मोत्सव मनाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 04 Sep 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Krishna Ji Janmashtami 2026
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