4 मई 2026 को सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जिसे शुभ कार्य की शुरुआत के लिए उत्तम माना जाता है।
Aaj Ka Panchang 4 May 2026: आज सर्वार्थ सिद्धि योग शुभ कार्य के लिए महत्वपूर्ण, जानें मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 4 May 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 4 मई 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और सोमवार है. सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है. इसे शुभ कार्य की शुरुआत के लिए उत्तम योग माना जाता है. इसके प्रभाव से कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है. यदि किसी काम के लिए कोई अन्य शुभ मुहूर्त न हो, तो सर्वार्थ सिद्धि योग सबसे अच्छा विकल्प है.
4 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 4 May 2026)
|तिथि
|
तृतीया (4 मई 2026, सुबह 3.01 - 5 मई 2026, सुबह 5.24)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|अनुराधा
|योग
|परिघ, सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 5.41
|सूर्यास्त
|शाम 6.56
|चंद्रोदय
|रात 9.42
|चंद्रोस्त
|सुबह 6.52
|चंद्र राशि
|वृश्चिक
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 7.38 - सुबह 7.18
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 6.58 - रात 8.18
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 7.18 - सुबह 8.58
|यमगण्ड काल
|सुबह 10.38 - दोपहर 12.18
|गुलिक काल
|दोपहर 1.58 - दोपहर 3.38
|आडल योग
|सुबह 5.38 - सुबह 5.58
|विडाल योग
|सुबह 9.58 - सुबह 5.37, 5 मई
|भद्रा काल
|दोपहर 4.12 - सुबह 5.24, 5 मई
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 4 May 2026)
|सूर्य
|मेष
|चंद्रमा
|वृश्चिक
|मंगल
|मीन
|बुध
|मेष
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृषभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
4 मई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
मेष (Aries): राहत और घरेलू विवाद खत्म होंगे; नए अवसर मिलेंगे.
करियर व धन में प्रगति, स्वास्थ्य बेहतर और यात्रा के योग.
वृषभ (Taurus): परिवार में खुशी और शुभ आयोजन की चर्चा रहेगी.
नौकरी व धन लाभ के योग, सेहत और रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.
मिथुन (Gemini): संतान से खुशखबरी और व्यापार में लाभ मिलेगा.
जीवनसाथी का सहयोग, आर्थिक स्थिति मजबूत और मानसिक सुकून.
कर्क (Cancer): दिन सामान्य रहेगा, बदलाव से भविष्य में लाभ संभव.
पढ़ाई में मेहनत जरूरी, परिवार की सेहत का ध्यान रखें.
सिंह (Leo): रुके काम पूरे होंगे और नए बिजनस के योग बनेंगे.
धन लाभ के अवसर, सम्मान बढ़ेगा और सेहत में सुधार होगा.
कन्या (Virgo): दिन सामान्य लेकिन मेहनत का अच्छा फल मिलेगा.
प्रमोशन के योग, भागदौड़ से थकान और पारिवारिक मतभेद संभव.
तुला (Libra): योजनाबद्ध काम सफल होंगे और निवेश के मौके मिलेंगे.
बिजनेस में लाभ, परिवार संग अच्छा समय और मानसिक शांति.
वृश्चिक (Scorpio): दिन मिश्रित रहेगा, सकारात्मक सोच जरूरी है.
नई डील से लाभ, रिश्तों में मजबूती और मानसिक संतुलन रखें.
धनु (Sagittarius): अधूरे कार्य पूरे होंगे और नए संपर्क लाभ देंगे.
करियर में सहयोग, धन लाभ और जीवनसाथी की सेहत चिंता दे सकती है.
मकर (Capricorn): दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, सतर्कता जरूरी है.
नौकरी में दबाव, संपत्ति लाभ संभव और वाहन सावधानी रखें.
कुंभ (Aquarius): रुके सरकारी काम पूरे होंगे और सम्मान बढ़ेगा.
विदेश योग, रिश्तों में नजदीकी और मानसिक संतोष मिलेगा.
मीन (Pisces): भाग्य का साथ मिलेगा और पुराने निवेश से लाभ होगा.
करियर में सफलता, परिवार में प्रेम और सेहत का ध्यान रखें.
आज का उपाय
धार्मिक मान्यता है कि धतूरा शिव को अर्पित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और मानसिक शांति मिलती है.
आज का लकी कलर
हरा और सफेद शुभ रंग है.
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Frequently Asked Questions
4 मई 2026 को कौन सा शुभ योग बन रहा है?
4 मई 2026 को राहुकाल कितने बजे से कितने बजे तक है?
4 मई 2026 को राहुकाल सुबह 7.18 बजे से सुबह 8.58 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य न करें।
4 मई 2026 को चंद्र राशि क्या है?
4 मई 2026 को चंद्र राशि वृश्चिक है।
4 मई 2026 के लिए शुभ रंग कौन से हैं?
4 मई 2026 के लिए हरा और सफेद शुभ रंग हैं।
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