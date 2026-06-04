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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 4 June 2026: गुरुवार लाया है सौभाग्य, इस मुहूर्त में करें पूजा, उपाय, देखें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 4 June 2026: गुरुवार लाया है सौभाग्य, इस मुहूर्त में करें पूजा, उपाय, देखें पूरा पंचांग

Panchang 4 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 04 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 4 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार है. इस दिन एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और बहते जल में प्रवाहित करें. यह उपाय नकारात्मकता दूर करने वाला माना जाता है. घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी पीली सरसों छिड़क दें. इसे नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से बचाव का उपाय माना जाता है.

4 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 4 June 2026)

  • तिथि - चतुर्थी (3 जून 2026, रात 9.21 - 4 जून 2026, रात 11.30)
  • वार- गुरुवार
  • नक्षत्र- उत्तराषाढ़ा
  • योग- शुक्ल
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 10.04
  • चंद्रोस्त- सुबह 7.21
  • चंद्र राशि- धनु

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 7.07
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.16 - रात 9.48

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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 2.04 - दोपहर 3.48
  • यमगण्ड काल- सुबह 5.23 - सुबह 7.07
  • गुलिक काल - सुबह 8.51 - सुबह 10.35

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 4 June 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - धनु
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

4 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष राशि: कल धैर्य और संयम से काम लेने का दिन है. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर फोकस रखना होगा, वहीं पिताजी की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी.
  • वृष राशि: आमदनी बढ़ने के साथ कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक समस्याओं में राहत मिलेगी.
  • मिथुन राशि: जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें और कीमती सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें. आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है.
  • कर्क राशि: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें. पुराने विवाद समाप्त होने और कानूनी मामलों में सफलता मिलने के योग हैं.
  • सिंह राशि: वाणी और व्यवहार में संयम रखें, क्योंकि विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. कार्यक्षेत्र में बॉस का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें.
  • कन्या राशि: दिन खुशनुमा रहेगा और करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार में मांगलिक चर्चा होगी, लेकिन जीवनसाथी से विवाद से बचें.
  • तुला राशि: तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं और नौकरी बदलने का ऑफर भी आ सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें.
  • वृश्चिक राशि: दिन कुछ उलझनों भरा रहेगा, इसलिए किसी भी काम को बिना सोचे-समझे आगे न बढ़ाएं. स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें.
  • धनु राशि: धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे. निवेश सोच-समझकर करें और विरोधियों से सतर्क रहें.
  • मकर राशि: प्रभावशाली लोगों से मुलाकात व्यवसाय में लाभ दिला सकती है. प्रेम संबंधों में सोच-समझकर बोलें, अन्यथा रिश्तों में खटास आ सकती है.
  • कुंभ राशि: पारिवारिक चिंता के कारण मानसिक तनाव रह सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी और जीवनसाथी से कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है.
  • मीन राशि: रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. संतान की सफलता से खुशी मिलेगी, लेकिन पारिवारिक संपत्ति विवाद से सतर्क रहें.
आज का उपाय

गुरुवार के दिन पीली सरसों किसी मंदिर, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें. इससे आर्थिक बाधाएं दूर होने और भाग्य मजबूत होने की मान्यता है.

आज का लकी कलर 

पीला रंग बेहद शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 04 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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