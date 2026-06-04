Aaj Ka Panchang 4 June 2026: गुरुवार लाया है सौभाग्य, इस मुहूर्त में करें पूजा, उपाय, देखें पूरा पंचांग
Panchang 4 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 4 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार है. इस दिन एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और बहते जल में प्रवाहित करें. यह उपाय नकारात्मकता दूर करने वाला माना जाता है. घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी पीली सरसों छिड़क दें. इसे नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से बचाव का उपाय माना जाता है.
4 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 4 June 2026)
- तिथि - चतुर्थी (3 जून 2026, रात 9.21 - 4 जून 2026, रात 11.30)
- वार- गुरुवार
- नक्षत्र- उत्तराषाढ़ा
- योग- शुक्ल
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 10.04
- चंद्रोस्त- सुबह 7.21
- चंद्र राशि- धनु
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 7.07
- शाम का चौघड़िया - रात 7.16 - रात 9.48
Shukra Gochar 2026: गुरु के बाद शुक्र का महागोचर, इस दिन से 4 राशिवालों की ऐश में कटेगी जिंदगी
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - दोपहर 2.04 - दोपहर 3.48
- यमगण्ड काल- सुबह 5.23 - सुबह 7.07
- गुलिक काल - सुबह 8.51 - सुबह 10.35
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 4 June 2026)
- सूर्य- वृषभ
- चंद्रमा - धनु
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
4 जून 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
आज का लकी कलर
पीला रंग बेहद शुभ है.
Kanwar Yatra: कांवड़ यात्रा 2026 में कब शुरू ? शिव जी को जल किस दिन चढ़ेगा, जान लें दोनों तारीख
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.