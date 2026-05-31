Aaj Ka Panchang 31 May 2026: आज पूर्णिमा पर स्नान-दान मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
Panchang 31 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा व्रत और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 31 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा व्रत और रविवार है. पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की भक्ति, कथा श्रवण, दान और व्रत करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके पापों का क्षय होता है.
आज का व्रत
ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा पर जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें. मान्यता है इससे पितृ दोष दूर होता है. तुलसी की पूजा से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.
31 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 31 May 2026)
- तिथि - पूर्णिमा (30 मई 2026 सुबह 11.57 - 31 मई 2026, दोपहर 2.14)
- वार- रविवार
- नक्षत्र- अनुराधा
- योग- शिव
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- शाम 7.36
- चंद्रोस्त- नहीं
- चंद्र राशि- वृश्चिक
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.08 - दोपहर 12.19
- शाम का चौघड़िया - रात 7.13 - रात 11.03
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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - शाम 5.30 - रात 7.14
- यमगण्ड काल- दोपहर 12.19 - दोपहर 02.02
- आडल योग - सुबह 5.24 - शाम 4.12
- विडाल योग - सुबह 5.24 - दोपहर 1.20
- गुलिक काल - दोपहर 3.46 - शाम 5.30
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 31 May 2026)
- सूर्य- वृषभ
- चंद्रमा - वृश्चिक
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
31 मई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
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