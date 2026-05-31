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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 31 May 2026: आज पूर्णिमा पर स्नान-दान मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 31 May 2026: आज पूर्णिमा पर स्नान-दान मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Panchang 31 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा व्रत और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 31 May 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 31 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा व्रत और रविवार है. पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की भक्ति, कथा श्रवण, दान और व्रत करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके पापों का क्षय होता है. 

आज का व्रत 

ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा पर जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें. मान्यता है इससे पितृ दोष दूर होता है. तुलसी की पूजा से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

31 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 31 May 2026)

  • तिथि - पूर्णिमा (30 मई 2026 सुबह 11.57 - 31 मई 2026, दोपहर 2.14)
  • वार- रविवार
  • नक्षत्र- अनुराधा
  • योग- शिव
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- शाम 7.36
  • चंद्रोस्त- नहीं
  • चंद्र राशि- वृश्चिक

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.08 - दोपहर 12.19
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.13 - रात 11.03

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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - शाम 5.30 - रात 7.14
  • यमगण्ड काल- दोपहर 12.19 - दोपहर 02.02
  • आडल योग - सुबह 5.24 - शाम 4.12
  • विडाल योग - सुबह 5.24 - दोपहर 1.20
  • गुलिक काल - दोपहर 3.46 - शाम 5.30

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 31 May 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - वृश्चिक
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

31 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

 

मेष

आज परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से निर्णय लें. करियर में सकारात्मक संकेत मिलेंगे, जबकि प्रेम और परिवार में संवाद बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

वृषभ

कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. लव लाइफ रोमांटिक रहेगी, लेकिन साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी रखें.

मिथुन

ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और धन लाभ के योग बनेंगे. प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखें और तनाव से बचने के लिए मन को शांत रखें.

कर्क

नया प्रोजेक्ट या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं, जिससे करियर में प्रगति होगी. परिवार और प्रेम जीवन में सुखद समय रहेगा तथा सेहत में सुधार महसूस होगा.

सिंह

प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन रिश्तों में बाहरी हस्तक्षेप से सावधान रहें.

कन्या

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. परिवार और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें.

तुला

आज व्यस्तता अधिक रहेगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम जरूरी है.

वृश्चिक

भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें और कार्यों की दोबारा जांच करें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तथा प्रेम संबंधों में समझदारी से काम लेना होगा.

धनु

विदेश और करियर से जुड़े मामलों में सफलता के योग हैं. परिवार और प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी, लेकिन खर्चों और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा.

मकर

व्यापार में लाभ और नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि नौकरी में भी प्रगति के संकेत हैं. पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन तनाव से बचें.

कुंभ

प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करियर में नए रास्ते खोल सकती है. आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं और प्रेम संबंधों में चल रही उलझनें दूर हो सकती हैं.

मीन

करियर में पद-प्रतिष्ठा बढ़ने और रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं. परिवार और प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी, जबकि विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है.

आज का उपाय

पति-पत्नी मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा पीले फल दान करें. सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है.

आज का लकी कलर 

सफेद, नारंगी, हरा शुभ रंग है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 31 May 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Adhik Maas Purnima 2026
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