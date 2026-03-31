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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 31 March 2026: आज महावीर जयंती, पूजा का मुहूर्त, पूरा पंचांग देखें

Panchang 31 March 2026: आज महावीर जयंती, पूजा का मुहूर्त, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 31 March 2026: 31 मार्च 2026 सोम प्रदोष व्रत और अनंग त्रयोदशी है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 31 Mar 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang 31 मार्च 2026: 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती और चैत्हैर माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और मंगलवार है. महावीर जयंती पर जैन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और अभिषेक किया जाता है. भगवान महावीर की शोभायात्रा (रथ यात्रा) निकाली जाती है. दान-पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता की जाती है. 

 

31 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 31 March 2026)

तिथि

त्रयोदशी (30 मार्च 2026, सुबह 7.09 - 31 मार्च 2026, सुबह 6.55)
वार मंगलवार
नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी
योग गण्ड, रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 शाम 5.14
चंद्रोस्त
 सुबह 5.49, 1 अप्रैल
चंद्र राशि
 सिंह
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 9.19 - दोपहर 1.59
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.05 - रात 9.31
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.32 - शाम 5.05
यमगण्ड काल सुबह 9.19 - सुबह 10.52
गुलिक काल
 दोपहर 12.25 -दोपहर 1.59
विडाल योग सुबह 6.13 - दोपहर 3.20
आडल योग दोपहर 3.20 - रात 8.16
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 31 March 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा सिंह
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

31 मार्च 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष: आज बड़े फैसलों में सावधानी रखें, खर्च बढ़ेंगे, तनाव रह सकता है लेकिन राजनीति/कानून से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी.
  • वृषभ: दिन अनुकूल रहेगा, आय बढ़ेगी, नौकरी में तरक्की के संकेत हैं और प्रेम जीवन सुखद रहेगा.
  • मिथुन: धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी और जीवन संतुलित रहेगा.
  • कर्क: भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा के योग हैं, मान-सम्मान और करियर में प्रगति होगी.
  • सिंह: लाभ के साथ कुछ मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन आत्मविश्वास से चुनौतियों पर विजय पाएंगे.
  • कन्या: व्यापार में सफलता मिलेगी, नए सौदे लाभ देंगे और दांपत्य जीवन बेहतर होगा.
  • तुला: निवेश से बचें, खर्च बढ़ेंगे लेकिन नौकरी में सफलता और स्थिरता मिलेगी.
  • वृश्चिक: खुशियों भरा दिन रहेगा, प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और संपत्ति मामलों में सफलता मिलेगी.
  • धनु: परिवार के साथ सुखद समय, वाहन/घर के योग और कार्यों में लाभ मिलेगा.
  • मकर: दोस्तों और परिवार से खुशखबरी मिलेगी, व्यापार में सफलता और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
  • कुंभ: रुका धन वापस मिलेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी लेकिन वाणी पर संयम जरूरी है.
  • मीन: हर काम में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

FAQs: 31 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

नम् दुर्गती नाशम:अर्थात निःसंदेह दान से दुर्गति का नाश होता है दान श्रावक के आवश्यक कार्यों में से एक है. महावीर स्वामी ने भी दान को श्रेष्ठ बताया है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन गण्ड और रवि योग बन रहा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 31 Mar 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Mahavir Jayanti 2026

Frequently Asked Questions

महावीर जयंती पर क्या किया जाता है?

महावीर जयंती पर जैन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और अभिषेक किया जाता है। भगवान महावीर की शोभायात्रा निकाली जाती है और दान-पुण्य किया जाता है।

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