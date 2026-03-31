महावीर जयंती पर जैन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और अभिषेक किया जाता है। भगवान महावीर की शोभायात्रा निकाली जाती है और दान-पुण्य किया जाता है।
Panchang 31 March 2026: आज महावीर जयंती, पूजा का मुहूर्त, पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 31 March 2026: 31 मार्च 2026 सोम प्रदोष व्रत और अनंग त्रयोदशी है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 31 मार्च 2026: 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती और चैत्हैर माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और मंगलवार है. महावीर जयंती पर जैन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और अभिषेक किया जाता है. भगवान महावीर की शोभायात्रा (रथ यात्रा) निकाली जाती है. दान-पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता की जाती है.
31 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 31 March 2026)
|तिथि
|
त्रयोदशी (30 मार्च 2026, सुबह 7.09 - 31 मार्च 2026, सुबह 6.55)
|वार
|मंगलवार
|नक्षत्र
|पूर्वाफाल्गुनी
|योग
|गण्ड, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|शाम 5.14
|चंद्रोस्त
|सुबह 5.49, 1 अप्रैल
|चंद्र राशि
|सिंह
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 9.19 - दोपहर 1.59
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 8.05 - रात 9.31
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 3.32 - शाम 5.05
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.19 - सुबह 10.52
|गुलिक काल
|दोपहर 12.25 -दोपहर 1.59
|विडाल योग
|सुबह 6.13 - दोपहर 3.20
|आडल योग
|दोपहर 3.20 - रात 8.16
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 31 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|सिंह
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मेष
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
31 मार्च 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष: आज बड़े फैसलों में सावधानी रखें, खर्च बढ़ेंगे, तनाव रह सकता है लेकिन राजनीति/कानून से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी.
- वृषभ: दिन अनुकूल रहेगा, आय बढ़ेगी, नौकरी में तरक्की के संकेत हैं और प्रेम जीवन सुखद रहेगा.
- मिथुन: धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी और जीवन संतुलित रहेगा.
- कर्क: भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा के योग हैं, मान-सम्मान और करियर में प्रगति होगी.
- सिंह: लाभ के साथ कुछ मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन आत्मविश्वास से चुनौतियों पर विजय पाएंगे.
- कन्या: व्यापार में सफलता मिलेगी, नए सौदे लाभ देंगे और दांपत्य जीवन बेहतर होगा.
- तुला: निवेश से बचें, खर्च बढ़ेंगे लेकिन नौकरी में सफलता और स्थिरता मिलेगी.
- वृश्चिक: खुशियों भरा दिन रहेगा, प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और संपत्ति मामलों में सफलता मिलेगी.
- धनु: परिवार के साथ सुखद समय, वाहन/घर के योग और कार्यों में लाभ मिलेगा.
- मकर: दोस्तों और परिवार से खुशखबरी मिलेगी, व्यापार में सफलता और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- कुंभ: रुका धन वापस मिलेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी लेकिन वाणी पर संयम जरूरी है.
- मीन: हर काम में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
FAQs: 31 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन गण्ड और रवि योग बन रहा है.
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Frequently Asked Questions
महावीर जयंती पर क्या किया जाता है?
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Source: IOCL