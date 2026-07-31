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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 31 July 2026: आज चोर पंचक कब से शुरू, शुभ मुहूर्पू सहित पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 31 July 2026: आज चोर पंचक कब से शुरू, शुभ मुहूर्पू सहित पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 30 July 2026: आज से सावन शुरू. प्रतिपदा तिथि और गुरुवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 31 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 31 July 2026: आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार है. आज से चोर पंचक भी शुरू हो रहे हैं. चोर पंचक में धन हानि की संभावनाएं बढ़ जाती है. ऐसे में 5 दिन धन के लेन-देन या पैसों से जुड़ा कोई भी कार्य बहुत सावधानी से करें. 

चोर पंचक में घर से निकलने से पहले भगवान गणेश और अपने इष्टदेव का स्मरण करें. यात्रा करनी हो तो अपने सामान और धन की विशेष सुरक्षा रखें. तिजोरी, अलमारी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें. 

31 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 31 July 2026)

  • तिथि - द्वितीया (30 जुलाई 2026, रात 9.30 - 31 जुलाई 2026, रात 10.31)
  • वार- शुक्रवार
  • नक्षत्र- धनिष्ठा
  • योग- सौभाग्य
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- शाम 8.26
  • चंद्रोस्त - सुबह 6.59
  • चंद्र राशि- कुंभ

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.41 - सुबह 10.46
  • शाम का चौघड़िया -शाम 5.31 - रात 7.13

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 10.46 - दोपहर 12.27
  • यमगण्ड काल- दोपहर 3.50 - शाम 5.31
  • विडाल योग - सुबह 5.42 - रात 7.26
  • गुलिक काल - सुबह 7.23 - सुबह 9.05 
  • पंचक - सुबह 6.38 से शुरू

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 31 July 2026)

  • सूर्य- कर्क
  • चंद्रमा - कुंभ
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

31 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष (Aries)

नया काम शुरू करने, कॉर्पोरेट मीटिंग और लोन संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है. ऑफिस में नियमों का पालन करें और परिवार के साथ समय बिताकर रिश्तों में मधुरता बढ़ाएं.

वृषभ (Taurus)

बिजनेस और करियर में उन्नति के योग हैं, अधिकारियों की सराहना मिल सकती है. छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की सलाह है.

मिथुन (Gemini)

प्रमोशन के योग बन रहे हैं और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा की प्रशंसा होगी. निवेश में सावधानी रखें तथा परिवार के साथ धार्मिक कार्यों में समय बिताएं.

कर्क (Cancer)

ग्रहण दोष के कारण वाहन चलाने, बिजनेस डील और महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी रखें. ऑफिस में लापरवाही से बचें और जीवनसाथी के साथ संयम से व्यवहार करें.

सिंह (Leo)

नए बिजनेस की शुरुआत और रुके हुए कार्य पूरे करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा. वैवाहिक जीवन में बाहरी लोगों की दखल से बचें और काम पर पूरा ध्यान दें.

कन्या (Virgo)

बिजनेस में आर्थिक राहत मिलेगी और नौकरी में सम्मान व पदोन्नति के अवसर बनेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा और सामाजिक जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभाएंगे.

तुला (Libra)

सौभाग्य योग से व्यापार में बड़ा लाभ और नए निवेश के अच्छे संकेत मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio)

ग्रहण दोष के कारण आर्थिक मामलों और खर्चों में सावधानी रखें. ऑफिस में अहंकार से बचें तथा माता के स्वास्थ्य और परिवार पर ध्यान दें.

धनु (Sagittarius)

व्यापार में ग्राहकों का सहयोग मिलेगा और सरकारी मामलों में राहत मिलने के योग हैं. कार्यस्थल पर एकाग्र रहें तथा विवाह के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.

मकर (Capricorn)

धन लाभ, प्रमोशन और बिजनेस में मुनाफे के मजबूत संकेत हैं. सरकारी नियमों का पालन करें और वरिष्ठों की सलाह को प्राथमिकता दें.

कुंभ (Aquarius)

निवेश और नए व्यावसायिक अवसर लाभ दे सकते हैं, नेटवर्क बढ़ाना फायदेमंद रहेगा. कार्यस्थल पर किसी गलत प्रलोभन से दूर रहें और नई योजनाओं पर ध्यान दें.

मीन (Pisces)

ग्रहण दोष के कारण धन संबंधी लेन-देन और नए कारोबार में जल्दबाजी न करें. ऑफिस में विरोधियों से सतर्क रहें और जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें.

आज का उपाय

शुक्रवार को इलायची मां लक्ष्मी के चरणों में रखकर श्रीसूक्त का पाठ करें और फिर वो इलायची अपने पर्स में रख लें. मान्यता है धन आवक बनती है. 

आज का लकी कलर

सफेद, सिल्वर

(FAQ)

Q1. 31 जुलाई 2026 से चोर पंचक कब से कब तक रहेगा?
उत्तर: 31 जुलाई 2026 को सुबह 6:38 बजे से चोर पंचक की शुरुआत होगी. पंचक के दौरान धन, कीमती सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है.

Q2. चोर पंचक में कौन-से कार्य सावधानी से करने चाहिए?
उत्तर: चोर पंचक में बड़ी धनराशि का लेन-देन, कीमती वस्तुओं की खरीद-बिक्री, लंबी यात्रा और महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले सोच-समझकर करने चाहिए. घर से निकलने से पहले भगवान गणेश और इष्टदेव का स्मरण करना शुभ माना जाता है.

Q3. 31 जुलाई 2026 का शुभ मुहूर्त और राहुकाल क्या है?
उत्तर: 31 जुलाई को सुबह का शुभ चौघड़िया 5:41 बजे से 10:46 बजे और शाम का शुभ चौघड़िया 5:31 बजे से 7:13 बजे तक रहेगा. वहीं राहुकाल सुबह 10:46 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य करने से बचने की मान्यता है.

Q4. शुक्रवार के दिन धन वृद्धि के लिए कौन-सा उपाय बताया गया है?
उत्तर: शुक्रवार को मां लक्ष्मी के चरणों में इलायची अर्पित कर श्रीसूक्त का पाठ करें. इसके बाद उस इलायची को अपने पर्स या तिजोरी में रखने की मान्यता है, जिससे धन संबंधी सकारात्मकता और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 31 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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