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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 31 अगस्त 2026 कजरी तीज और बहुला चतुर्थी एकसाथ, पूजा का मुहूर्च, चंद्रोदय समय और पूरा पंचांग

आज 31 अगस्त 2026 कजरी तीज और बहुला चतुर्थी एकसाथ, पूजा का मुहूर्च, चंद्रोदय समय और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 31 August 2026: आज भाद्रपद कृष्ण तृतीया, चतुर्थी तिथि और सोमवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 31 Aug 2026 07:34 AM (IST)
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Hindi Panchang, 31 August 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि एकसाथ है, साथ ही सोमवार व्रत भी है. कजरी तीज सुखी दांपत्य और पति की दीर्घायु के लिए, जबकि हेरंब संकष्टी भगवान गणेश की पूजा कर संकटों के निवारण और सुख-समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है. 

31 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 31 August 2026)

  • तिथि – तृतीया सुबह 8:50 बजे तक, इसके बाद चतुर्थी
  • वार – सोमवार
  • नक्षत्र – रेवती रात 3:23 बजे तक, इसके बाद अश्विनी
  • योग – गण्ड
  • सूर्योदय – सुबह 5:58 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 6:44 बजे
  • चंद्रोदय – रात 8:29 बजे
  • चंद्रास्त – अगले दिन सुबह 8:43 बजे
  • चंद्र राशि – मीन

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का अमृत समय – सुबह 5:58 से 7:34 बजे
  • सुबह का शुभ समय – सुबह 9:10 से 10:46 बजे
  • दोपहर का लाभ समय – दोपहर 3:33 से 5:09 बजे
  • शाम का अमृत समय – शाम 5:09 से 6:44 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल – सुबह 7:34 से 9:10 बजे
  • यमगण्ड काल – सुबह 10:46 से दोपहर 12:21 बजे
  • गुलिक काल – दोपहर 1:57 से 3:33 बजे
  • भद्रा – सुबह 5:58 से 8:50 बजे

ग्रहों की स्थिति – 31 अगस्त 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – मीन राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – सिंह राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि (वक्री)
  • केतु – सिंह राशि (वक्री)

31 अगस्त का राशिफल

मेष राशि (Aries)

वाणी पर नियंत्रण रखें, विवाद से बचें. मेहनत से बिजनेस में सफलता मिलेगी और संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है.

वृषभ राशि (Taurus)

व्यापार में लाभ होगा और बाधाएं दूर होंगी. परिवार में विवाह योग्य जातक का रिश्ता तय हो सकता है.

मिथुन राशि (Gemini)

रुके काम पूरे होंगे और धन लाभ मिलेगा. पिता की सलाह से सफलता मिलेगी और धार्मिक आयोजन हो सकता है.

कर्क राशि (Cancer)

ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा. प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं.

सिंह राशि (Leo)

नए सौदों में सावधानी बरतें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. प्रमोशन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

कन्या राशि (Virgo)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है. नए संपर्क करियर में मदद करेंगे.

तुला राशि (Libra)

काम में सफलता मिलेगी और सोचे हुए काम पूरे होंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और नए अवसर मिलेंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

पेरेंट्स के सहयोग से समस्याएं हल होंगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन तनाव से बचें.

धनु राशि (Sagittarius)

व्यापार में धैर्य रखें और नौकरी को लेकर जल्दबाजी न करें. जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें.

मकर राशि (Capricorn)

भाग्य का साथ मिलेगा और निवेश की योजनाएं बनेंगी. कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

व्यापार में उन्नति होगी और पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है. विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे.

मीन राशि (Pisces)

नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय अच्छा है. कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी और यात्रा के योग बनेंगे.

आज का उपाय

कजरी तीज के दिन सुहागिन नीमड़ी माता की पूजा कर, विवाहिता को सुहाग की सामग्री दान करें. मान्यता है इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है.

आज का लकी कलर

सफेद, हरा, लाल

September 2026 Festival Calendar: जन्माष्टमी से पितृपक्ष तक, सितंबर में कब कौन सा व्रत-त्योहार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 31 Aug 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Sankashti Chaturthi 2026 Kajari Teej 2026 Bahula Chaturthi 2026 Heramba Sankashti Chaturthi 2026
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