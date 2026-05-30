Aaj Ka Panchang 30 May 2026: आज अधिकमास पूर्णिमा तिथि, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय और पूरा पंचांग देखें
Panchang 30 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 30 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि और शनिवार है. ये दिन अधिकमास में सबसे अधिक पुण्य फलदायी माना गया है. इस तिथि पर किया गया दान जीवनभर के दोष. दरिद्रता से मुक्ति दिलाने में सहायक है. इसके प्रभाव से व्यक्ति कष्टों से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है. मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को पीड़ा नहीं सहनी पड़ती.
आज का व्रत
ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा तिथि आज सुबह 11.58 से शुरू हो रही है. ऐसे में कुछ लोग अपनी मान्यता अनुसार व्रत आज भी कर रहे हैं. पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा और चंद्रमा की पूजा का विधान है.
30 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 30 May 2026)
- तिथि - चतुर्दशी (29 मई 2026 सुबह 9.50 - 30 मई 2026 सुबह 11.57)
- वार- शनिवार
- नक्षत्र- विशाखा
- योग- शिव, रवि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- शाम 6.40
- चंद्रोस्त- सुबह 4.50, 31 मई
- चंद्र राशि- तुला
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.08 - सुबह 8.51
- शाम का चौघड़िया - रात 7.13 - रात 8.21
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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 8.51 - सुबह 10.35
- यमगण्ड काल- दोपहर 02.02 - दोपहर 3.46
- आडल योग - दोपहर 1.20 - सुबह 5.24, 30 मई
- विडाल योग - सुबह 5.24 - दोपहर 1.20
- गुलिक काल - सुबह 5.24 - सुबह 7.08
- भद्रा काल - सुबह 11.57 - सुबह 1.05, 31 मई
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 30 May 2026)
- सूर्य- वृषभ
- चंद्रमा - तुला
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
30 मई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
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