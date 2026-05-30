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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 30 May 2026: आज अधिकमास पूर्णिमा तिथि, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 30 May 2026: आज अधिकमास पूर्णिमा तिथि, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय और पूरा पंचांग देखें

Panchang 30 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 30 May 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 30 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि और शनिवार है. ये दिन अधिकमास में सबसे अधिक पुण्य फलदायी माना गया है. इस तिथि पर किया गया दान जीवनभर के दोष. दरिद्रता से मुक्ति दिलाने में सहायक है. इसके प्रभाव से व्यक्ति कष्टों से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है. मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को पीड़ा नहीं सहनी पड़ती. 

आज का व्रत 

ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा तिथि आज सुबह 11.58 से शुरू हो रही है. ऐसे में कुछ लोग अपनी मान्यता अनुसार व्रत आज भी कर रहे हैं. पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा और चंद्रमा की पूजा का विधान है. 

30 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 30 May 2026)

  • तिथि - चतुर्दशी (29 मई 2026 सुबह 9.50 - 30 मई 2026 सुबह 11.57)
  • वार- शनिवार
  • नक्षत्र- विशाखा
  • योग- शिव, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- शाम 6.40
  • चंद्रोस्त- सुबह 4.50, 31 मई
  • चंद्र राशि- तुला 

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.08 - सुबह 8.51
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.13 - रात 8.21

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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 8.51 - सुबह 10.35
  • यमगण्ड काल- दोपहर 02.02 - दोपहर 3.46
  • आडल योग - दोपहर 1.20 - सुबह 5.24, 30 मई
  • विडाल योग - सुबह 5.24 - दोपहर 1.20
  • गुलिक काल - सुबह 5.24 - सुबह 7.08
  • भद्रा काल - सुबह 11.57 - सुबह 1.05, 31 मई

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 30 May 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - तुला
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

30 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)

आज अटके हुए काम पूरे होने से मन खुश रहेगा और करियर में नए बदलाव देखने को मिलेंगे. परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बन सकता है, साथ ही अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी.

वृष राशि (Taurus)

ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा और सीनियर्स की सलाह फायदेमंद साबित होगी. शाम को किसी सोशल इवेंट में पुराने रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में नए बदलाव करेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)

आज धैर्य और समझदारी से काम लेने पर विरोधियों की चालें फेल हो जाएंगी. बिजनेस या निवेश से जुड़े फैसले एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही करें, ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी.

कर्क राशि (Cancer)

संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है और पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही रिलैक्स और एंटरटेनमेंट का समय भी मिलेगा.

सिंह राशि (Leo)

अचानक यात्रा के योग बन रहे हैं और बिजनेस में उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा. मैरिड लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें.

कन्या राशि (Virgo)

आज अपने पुराने काम करने के तरीके पर भरोसा रखें और उसी पर फोकस बनाए रखें. महिलाओं के लिए बिजनेस में व्यस्तता बढ़ेगी, वहीं सोशल और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

तुला राशि (Libra)

क्रिएटिव और आर्ट्स फील्ड से जुड़े लोगों को बड़े ऑफर मिलने की संभावना है. दोस्तों के साथ शाम शानदार गुजरेगी और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर खास चर्चा हो सकती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा. वर्कप्लेस पर आपकी प्लानिंग की तारीफ होगी, लेकिन वाणी और गुस्से पर कंट्रोल रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा और फालतू बातों से दूरी बनाएं. परिवार के बुजुर्गों की सलाह फायदेमंद होगी, लेकिन ओवरथिंकिंग से मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

मकर राशि (Capricorn)

बड़े फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए आज का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है. बिजनेस बढ़ाने के नए आइडियाज आएंगे और पिता की सलाह से उलझनों का समाधान मिलेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड के छात्रों को जॉब या इंटरव्यू से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. मार्केटिंग और प्रमोशन पर फोकस करने से लाभ होगा, हालांकि वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

मीन राशि (Pisces)

पुराना प्रोजेक्ट सफल होने से करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. अटका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपकी समझदारी लोगों को प्रभावित करेगी.

आज का उपाय
पूर्णिमा की रात चंद्रमा के उदय होने पर कच्चे दूध में चीनी और थोड़े चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें. अर्घ्य देते समय ‘ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों स: चंद्रमसे नम:’ मंत्र का जाप करें।

आज का लकी कलर 

नीला रंग शुभ है लेकिन पूजा में पीला या लाल ही पहनें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 30 May 2026 05:10 AM (IST)
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