मेष राशि (Aries)

आज अटके हुए काम पूरे होने से मन खुश रहेगा और करियर में नए बदलाव देखने को मिलेंगे. परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बन सकता है, साथ ही अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी.

वृष राशि (Taurus)

ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा और सीनियर्स की सलाह फायदेमंद साबित होगी. शाम को किसी सोशल इवेंट में पुराने रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में नए बदलाव करेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)

आज धैर्य और समझदारी से काम लेने पर विरोधियों की चालें फेल हो जाएंगी. बिजनेस या निवेश से जुड़े फैसले एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही करें, ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी.

कर्क राशि (Cancer)

संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है और पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही रिलैक्स और एंटरटेनमेंट का समय भी मिलेगा.

सिंह राशि (Leo)

अचानक यात्रा के योग बन रहे हैं और बिजनेस में उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा. मैरिड लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें.

कन्या राशि (Virgo)

आज अपने पुराने काम करने के तरीके पर भरोसा रखें और उसी पर फोकस बनाए रखें. महिलाओं के लिए बिजनेस में व्यस्तता बढ़ेगी, वहीं सोशल और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

तुला राशि (Libra)

क्रिएटिव और आर्ट्स फील्ड से जुड़े लोगों को बड़े ऑफर मिलने की संभावना है. दोस्तों के साथ शाम शानदार गुजरेगी और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर खास चर्चा हो सकती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा. वर्कप्लेस पर आपकी प्लानिंग की तारीफ होगी, लेकिन वाणी और गुस्से पर कंट्रोल रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा और फालतू बातों से दूरी बनाएं. परिवार के बुजुर्गों की सलाह फायदेमंद होगी, लेकिन ओवरथिंकिंग से मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

मकर राशि (Capricorn)

बड़े फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए आज का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है. बिजनेस बढ़ाने के नए आइडियाज आएंगे और पिता की सलाह से उलझनों का समाधान मिलेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड के छात्रों को जॉब या इंटरव्यू से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. मार्केटिंग और प्रमोशन पर फोकस करने से लाभ होगा, हालांकि वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

मीन राशि (Pisces)

पुराना प्रोजेक्ट सफल होने से करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. अटका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपकी समझदारी लोगों को प्रभावित करेगी.