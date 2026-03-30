Panchang 30 March 2026: आज सोम प्रदोष व्रत और अनंग त्रयोदशी का संयोग, पूजा का मुहूर्त, पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 30 March 2026: 30 मार्च 2026 सोम प्रदोष व्रत और अनंग त्रयोदशी है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 30 मार्च 2026: 30 मार्च 2026 को चैत्र शुक्ल पक्ष का सोम प्रदोष व्रत और अनंग त्रयोदशी का संयोग बना है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कामदेव (जिन्हें 'अनंग' कहा जाता है) और रति की पूजा की जाती है, मान्यता है इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है. इस दिन कामदेव के मंत्र क्लीं कामदेवाय नमः का 21 बार जप करना चाहिए.
30 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 30 March 2026)
|तिथि
|
द्वादशी (29 मार्च 2026, सुबह 7.46 - 30 मार्च 2026, सुबह 7.09, इसके बाद त्रयोदशी शुरू)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|मघा
|योग
|शूल, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|दोपहर 4.16
|चंद्रोस्त
|सुबह 5.00, 31 मार्च
|चंद्र राशि
|सिंह
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.14 - सुबह 7.47
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.05 - रात 8.05
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 7.49 - सुबह 9.20
|यमगण्ड काल
|सुबह 10.53 - दोपहर 12.26
|गुलिक काल
|दोपहर 1.59 - दोपहर 3.32
|विडाल योग
|दोपहर 2.48 - सुबह 6.13, 31 मार्च
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 30 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|सिंह
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मेष
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
30 मार्च 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष: आज भाग्य साथ देगा, कार्यों में सफलता और दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा.
- वृषभ: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन सहयोग मिलेगा—आत्मविश्वास संतुलित रखें.
- मिथुन: आय में वृद्धि और प्रेम जीवन में खुशियां, दिन उत्साह से भरा रहेगा.
- कर्क: करियर में सफलता और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.
- सिंह: यात्रा और निवेश के योग, लेकिन सेहत और विरोधियों से सावधान रहें.
- कन्या: आत्मविश्वास से काम करें, तनाव से बचें और परिवार का सहयोग मिलेगा.
- तुला: प्रमोशन और धन लाभ के योग, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
- वृश्चिक: खर्च बढ़ेंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र में सराहना और मानसिक मजबूती रहेगी.
- धनु: आय में वृद्धि और प्रेम संबंधों में गहराई, नए अवसर मिलेंगे.
- मकर: प्रॉपर्टी से लाभ और परिवार में अच्छा तालमेल रहेगा.
- कुंभ: आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन निवेश और रिश्तों में सावधानी जरूरी है.
- मीन: आर्थिक लाभ और सुख-समृद्धि, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.
FAQs: 30 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शूल और रवि योग बन रहा है.
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