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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 30 June 2026: आज से आषाढ़ शुरू, मंगलवार के दिन ब्रह्म योग में बजरंगबली की पूजा होगी फलदायी, देखें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 30 June 2026: आज से आषाढ़ शुरू, मंगलवार के दिन ब्रह्म योग में बजरंगबली की पूजा होगी फलदायी, देखें पूरा पंचांग

Panchang 30 June 2026: आज से आषाढ़ माह शुरू, ये विष्णु जी का प्रिय माह है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 30 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 30 जून 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार है.आषाढ़ मास से वर्षा ऋतु का आरंभ भी जुड़ा होता है, इसलिए इसे प्रकृति और आध्यात्मिक साधना के संतुलन का समय माना जाता है. आषाढ़ माह में छाता, अन्न, कपड़े दान करना श्रेष्ठ होता है. 

वहीं आज मंगलवार पर ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है. ऐसे में बजरंगबली की पूजा पूर्ण विधिविधान से करें. मान्यता है इससे जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होता है. 

30 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 30 June 2026)

  • तिथि - प्रतिपदा ()
  • वार- मंगलवार
  • नक्षत्र- पूर्वाषाढ़ा
  • योग- ब्रह्म योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 08.03
  • चंद्रोस्त- नहीं
  • चंद्र राशि- धनु

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 8.56 - दोपहर 02.09
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.39 - सुबह 9.54

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 3.54 - शाम 5.39
  • यमगण्ड काल- सुबह 8.56 - सुबह 10.40
  • गुलिक काल - दोपहर 12.25 - दोपहर 2.09

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 30 June 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - धनु
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

30 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष: भाग्य का साथ मिलेगा, बिजनेस और नौकरी में प्रगति के अच्छे अवसर बनेंगे. छात्रों और युवाओं को सतर्क रहकर आगे बढ़ना होगा.

वृषभ: वाणी और व्यवहार में संयम रखें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. बिजनेस और नौकरी में सावधानी व धैर्य से काम लें.

मिथुन: साझेदारी और टीमवर्क से बड़ा लाभ मिलने के योग हैं. परिवार और करियर दोनों में सहयोग से सफलता मिलेगी.

कर्क: कार्यक्षेत्र में सम्मान और नए अवसर मिल सकते हैं. स्वास्थ्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा.

सिंह: धन लाभ और बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं. रिश्तों और भावनाओं में संतुलन बनाए रखें.

कन्या: स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें. लेन-देन और भरोसे के मामलों में सावधानी जरूरी होगी.

तुला: मित्रों और सहयोगियों का साथ मिलेगा. नौकरी और व्यापार में आपकी रणनीति सफलता दिला सकती है.

वृश्चिक: बिजनेस और करियर में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं. परिवार और बच्चों के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा.

धनु: टीमवर्क और अनुशासन से कार्य पूरे होंगे. बहस और जल्दबाजी से दूरी बनाकर रखें.

मकर: खर्चों पर नियंत्रण रखें और काम पर फोकस बढ़ाएं. वाणी और व्यवहार में संयम रखना लाभ देगा.

कुंभ: आय और करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी.

मीन: करियर में बदलाव लाभदायक साबित हो सकता है. धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे.

आज का उपाय

हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वजा दान करें. 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और शाम को पूरे घर में कपूर का धुआं करें.

आज का लकी कलर 

नारंगी रंग शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 30 Jun 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Hanuman Ji Aaj Ka Panchang Mangalwar Todays Panchang Ashadha Month 2026 Panchang 30 June 2026
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