आज 30 अगस्त 2026 का पंचांग, शुभ मुहूर्त, देखें पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 30 August 2026: आज भाद्रपद द्वितीया तिथि और रविवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 30 August 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और रविवार है. इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करें. आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं. मान्यता है इससे रोग, दोष से मुक्ति पाने का अवसर प्राप्त होता है.
30 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 30 August 2026)
- तिथि – द्वितीया सुबह 9:36 बजे तक, इसके बाद तृतीया
- वार – रविवार
- नक्षत्र – उत्तराभाद्रपद रात 3:44 बजे तक, इसके बाद रेवती
- योग – शूल रात 3:46 बजे तक
- सूर्योदय – सुबह 5:58 बजे
- सूर्यास्त – शाम 6:45 बजे
- चंद्रोदय – शाम 7:57 बजे
- चंद्रास्त – अगले दिन सुबह 7:44 बजे
- चंद्र राशि – मीन
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का लाभ समय – सुबह 9:10 से 10:46 बजे
- सुबह का अमृत समय – सुबह 10:46 से 12:22 बजे
- दोपहर का शुभ समय – दोपहर 1:57 से 3:33 बजे
- रात का शुभ समय – शाम 6:45 से 8:09 बजे
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल – शाम 5:09 से 6:45 बजे
- यमगण्ड काल – दोपहर 12:22 से 1:57 बजे
- गुलिक काल – दोपहर 3:33 से 5:09 बजे
- भद्रा – नहीं है
ग्रहों की स्थिति – 30 अगस्त 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – मीन राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – सिंह राशि
- गुरु – कर्क राशि
- शुक्र – कन्या राशि
- शनि – मीन राशि (वक्री)
- राहु – कुंभ राशि (वक्री)
- केतु – सिंह राशि (वक्री)
30 अगस्त का राशिफल
नारंगी, सुनहरा
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