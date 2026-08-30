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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 30 अगस्त 2026 का पंचांग, शुभ मुहूर्त, देखें पूरा पंचांग

आज 30 अगस्त 2026 का पंचांग, शुभ मुहूर्त, देखें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 30 August 2026: आज भाद्रपद द्वितीया तिथि और रविवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 30 Aug 2026 06:40 AM (IST)
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Hindi Panchang, 30 August 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और रविवार है. इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करें. आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं. मान्यता है इससे रोग, दोष से मुक्ति पाने का अवसर प्राप्त होता है.  

30 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 30 August 2026)

  • तिथि – द्वितीया सुबह 9:36 बजे तक, इसके बाद तृतीया
  • वार – रविवार
  • नक्षत्र – उत्तराभाद्रपद रात 3:44 बजे तक, इसके बाद रेवती
  • योग – शूल रात 3:46 बजे तक
  • सूर्योदय – सुबह 5:58 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 6:45 बजे
  • चंद्रोदय – शाम 7:57 बजे
  • चंद्रास्त – अगले दिन सुबह 7:44 बजे
  • चंद्र राशि – मीन

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का लाभ समय – सुबह 9:10 से 10:46 बजे
  • सुबह का अमृत समय – सुबह 10:46 से 12:22 बजे
  • दोपहर का शुभ समय – दोपहर 1:57 से 3:33 बजे
  • रात का शुभ समय – शाम 6:45 से 8:09 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल – शाम 5:09 से 6:45 बजे
  • यमगण्ड काल – दोपहर 12:22 से 1:57 बजे
  • गुलिक काल – दोपहर 3:33 से 5:09 बजे
  • भद्रा – नहीं है

ग्रहों की स्थिति – 30 अगस्त 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – मीन राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – सिंह राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि (वक्री)
  • केतु – सिंह राशि (वक्री)

30 अगस्त का राशिफल

मेष राशि (Aries)

अनचाहे खर्च और क्रोध पर नियंत्रण रखें, नौकरीपेशा लोगों को तनाव हो सकता है और दांपत्य में कटु वाणी से बचें.

वृषभ राशि (Taurus)

पुरानी मेहनत का लाभ मिलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini)

व्यापार में आमदनी बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

कर्क राशि (Cancer)

नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, बाजार में मेलजोल बढ़ेगा, लेकिन सेहत और दांपत्य पर ध्यान दें.

सिंह राशि (Leo)

व्यापारिक खर्च और विवाद परेशानी बढ़ा सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और अहंकार से बचें.

कन्या राशि (Virgo)

व्यापार में मुनाफा होगा और कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं, दांपत्य में नाराजगी दूर करने का प्रयास करें.

तुला राशि (Libra)

कारोबार की अड़चनें दूर होंगी, कमाई बढ़ेगी और आत्मविश्वास के साथ पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

निवेश और कारोबार विस्तार के लिए दिन अच्छा है, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और परिवार में प्रेम बना रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius)

कारोबारी सौदों में पारदर्शिता रखें, नकारात्मक सलाह से बचें और वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें.

मकर राशि (Capricorn)

सरकारी टेंडर से जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और घर में सुखद माहौल रहेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

अटका धन वापस मिल सकता है, प्रोजेक्ट समय से पूरे होंगे और परिवार के साथ घूमने की योजना बनेगी.

मीन राशि (Pisces)

भाग्य का साथ मिलेगा, कम मेहनत में लाभ होगा और धार्मिक यात्रा के साथ दांपत्य जीवन में नयापन आएगा.

आज का उपाय

आज के दिन काल भैरव की पूजा बहुत शुभ फलदायी बताई गई है. मान्यता है इससे सुख-समृद्धि का वास होता है. 

आज का लकी कलर

नारंगी, सुनहरा

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 30 Aug 2026 06:40 AM (IST)
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