30 अप्रैल 2026 को राहुकाल दोपहर 1:58 बजे से दोपहर 3:37 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए।
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Aaj Ka Panchang 30 April 2026: आज नरसिंह जयंती पर रवि योग, पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 30 April 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, नरसिंह जयंती और छिन्नमस्ता जयंती है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 30 अप्रैल 2026: वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नरसिंह जयंती और गुरुवार है. आज छिन्नमस्ता जयंती भी है. भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए आधा सिंह और आधे मनुष्य के रूप में नरसिंह अवतार लिया था. इनकी उपासना से शत्रु, भय, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है.
आज का व्रत
स्कंद पुराण के अनुसार नरसिंह जयंती पर विष्णु जी की पूजा से भक्त का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है, कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय मिलती है. वहीं माता छिन्नमस्ता की पूजा को लेकर ये मान्यता है कि अगर किसी पर तंत्र या टोने-टोटके का असर है, तो माँ की पूजा से वह दूर हो जाता है.
30 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 30 April 2026)
|तिथि
|
चतुर्दशी (29 अप्रैल 2026, रात 7.51 - 30 अप्रैल 2026, रात 9.12)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|चित्रा
|योग
|वज्र, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 6.01
|सूर्यास्त
|शाम 6.44
|चंद्रोदय
|शाम 5.56
|चंद्रोस्त
|सुबह 4.59, 1 मई
|चंद्र राशि
|तुला
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 10.39 - दोपहर 1.58
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.56 - रात 9.37
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 1.58 - दोपहर 3.37
|यमगण्ड काल
|सुबह 5.41 - सुबह 7.21
|गुलिक काल
|सुबह 9.00 - सुबह 10.40
|विडाल योग
|सुबह 5.41 - सुबह 2.16, 1 मई
|आडल योग
|सुबह 2.16 - सुबह 5.41, 1 मई
|भद्रा काल
|सुबह 9.12 - सुबह 5.41, 1 मई
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 30 April 2026)
|सूर्य
|मेष
|चंद्रमा
|तुला
|मंगल
|मीन
|बुध
|मेष
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृषभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
30 अप्रैल 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष राशि (Aries) - आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और सरकारी कार्यों में सहयोग मिलेगा, काम की सराहना होगी. छात्रों को अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति स्थिर और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
- वृष राशि (Taurus) - काम में निरंतर सफलता मिलेगी और घर में दोस्तों के आने से खुशी रहेगी. आर्थिक उन्नति के योग हैं, जीवनसाथी का साथ और सेहत अच्छी रहेगी.
- मिथुन राशि (Gemini) - दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और व्यापार में लाभ के संकेत हैं. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, परिवार में खुशी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
- कर्क राशि (Cancer) - आमदनी बढ़ेगी और नए अवसर मिलेंगे, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी. परिवार का सहयोग मिलेगा, मानसिक शांति और सेहत अच्छी रहेगी.
- सिंह राशि (Leo) - प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में लाभ और घर में खुशी का माहौल रहेगा. निवेश के लिए समय अनुकूल, सेहत में सुधार और ऊर्जा बनी रहेगी.
- कन्या राशि (Virgo) - परिवार का सहयोग मिलेगा और रुके काम पूरे होंगे. छात्रों को सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य और मनोबल मजबूत रहेगा.
- तुला राशि (Libra) - भाई-बहनों से संबंध बेहतर होंगे और काम में सफलता मिलेगी. खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, सेहत अच्छी बनी रहेगी.
- वृश्चिक राशि (Scorpio) - दोस्तों के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा, नए काम में सावधानी रखें. सोच-समझकर निवेश करें, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा.
- धनु राशि (Sagittarius) - कामकाज में सकारात्मक बदलाव आएंगे और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, सेहत अच्छी और ऊर्जा बनी रहेगी.
- मकर राशि (Capricorn) - आज आराम की जरूरत है, कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें. निवेश सामान्य रहेगा, सेहत के लिए तनाव से बचना जरूरी है.
- कुंभ राशि (Aquarius) - सरकारी क्षेत्र में लाभ और व्यापार में सुधार होगा. आय के नए स्रोत बनेंगे, मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे.
- मीन राशि (Pisces) - आय बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. परिवार में खुशी रहेगी, स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा.
आज का उपाय
ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखम्। नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्॥” - इस मंत्र का 108 बार जाप करें
आज का लकी कलर
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30 अप्रैल 2026 को राहुकाल का समय क्या है?
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