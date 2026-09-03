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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 3 सितंबर 2026, शीतला सातम पर भद्रा का साया, किस समय करें पूजा, देखें मुहूर्त और पंचांग

आज 3 सितंबर 2026, शीतला सातम पर भद्रा का साया, किस समय करें पूजा, देखें मुहूर्त और पंचांग

Aaj Ka Panchang 3 September 2026: आज भाद्रपद कृष्ण सप्तमी तिथि और गुरुवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 03 Sep 2026 06:57 AM (IST)
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Hindi Panchang, 3 September 2026: आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और गुरुवार है. परिवार, बच्चों के स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है. शीतला माता के स्वरूप में नीम, झाड़ू और कलश का विशेष महत्व बताया जाता है. नीम को पारंपरिक रूप से शुद्धता और स्वास्थ्य से जोड़ा गया है.

शीतला सातम साल में दो बार मनाई जाती है. भाद्रपद माह में आने वाली शीतला सातम का व्रत महिलाएं संतान की खुशहाली के लिए रखती है. 

3 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – कृष्ण पक्ष सप्तमी, रात 2:25 बजे तक
  • वार – गुरुवार
  • नक्षत्र – कृत्तिका, रात 12:29 बजे तक
  • योग – व्याघात, शाम 6:33 बजे तक; इसके बाद हर्षण योग
  • चंद्र राशि – मेष, सुबह 7:25 बजे तक; इसके बाद वृषभ
  • सूर्य राशि – सिंह
  • सूर्योदय – सुबह 5:44 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 6:20 बजे
  • चंद्रमा – मेष राशि में सुबह 7:25 बजे तक, फिर वृषभ में रहेगा।

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:13 से 4:58 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह 4:35 से 5:44 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:37 से दोपहर 12:27 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 2:08 से 2:58 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:20 से 6:43 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम 6:20 से 7:28 बजे
  • अमृत काल: रात 10:12 से 11:43 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात 11:39 से अगले दिन 12:25 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: दोपहर 1:34 से 3:09 बजे
  • यमगण्ड: सुबह 6:00 से 7:34 बजे
  • गुलिक काल: सुबह 9:09 से 10:43 बजे
  • दुर्मुहूर्त: सुबह 8:58 से 9:48 बजे तथा रात 11:05 से 11:56 बजे

ग्रहों की स्थिति – 3 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – मेष से वृषभ राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – सिंह राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि, वक्री
  • राहु – कुंभ राशि, वक्री
  • केतु – सिंह राशि, वक्री

3 सितंबर का राशिफल

मेष: नए अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचें; खर्च और तनाव पर नियंत्रण रखें.

वृषभ: व्यापार में लाभ, रुका धन मिलने और परिवार में सुख-शांति के योग हैं.

मिथुन: नए संपर्क लाभ देंगे; करियर में सफलता और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कर्क: मेहनत का फल मिलेगा; बड़े फैसले सोच-समझकर लें और खर्चों पर नियंत्रण रखें.

सिंह: व्यापार में विस्तार, करियर में नई जिम्मेदारी और धन लाभ के योग हैं.

कन्या: आय के नए स्रोत मिलेंगे; कार्यक्षेत्र में प्रशंसा और आर्थिक स्थिरता रहेगी.

तुला: नए अवसर मिलेंगे; परिवार में खुशखबरी और आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.

वृश्चिक: काम का दबाव बढ़ेगा; विवाद, अनावश्यक खर्च और तनाव से बचें.

धनु: व्यापार में तरक्की और नौकरी में नए अवसर मिलेंगे; आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

मकर: अटके काम पूरे होंगे और धन लाभ के योग हैं; मेहनत की सराहना मिलेगी.

कुंभ: कारोबार में नए अवसर और धन लाभ मिलेगा; करियर में रचनात्मकता काम आएगी.

मीन: कारोबार में लाभ के संकेत हैं; खर्चों पर नियंत्रण रखें और आराम को प्राथमिकता दें.

आज का उपाय

शीतला सातम के दिन ॐ शीतलायै नमः मंत्र का जाप करें.

आज का लकी कलर

पीला, लाल

FAQ

1. शीतला सातम पर क्या खाना चाहिए?
इस दिन मुख्य रूप से ठंडा और बासी भोजन खाने की परंपरा है. घर में चूल्हा जलाने से भी परहेज किया जाता है.

2. शीतला सातम पर चूल्हा क्यों नहीं जलाते?
मान्यता है कि शीतला माता को शीतलता प्रिय है, इसलिए इस दिन अग्नि प्रज्वलित न कर ठंडे भोजन का सेवन किया जाता है.

3. शीतला सातम पर नीम की पूजा क्यों होती है?
नीम को शीतला माता से जोड़ा जाता है. धार्मिक परंपरा में इसे शुद्धता और रोगों से बचाव का प्रतीक माना गया है.

4. क्या शीतला सातम पर बाल धो सकते हैं?
क्षेत्रीय परंपराओं में इस दिन स्नान आदि के अलग-अलग नियम मिलते हैं. अपने कुल और स्थानीय परंपरा के अनुसार नियमों का पालन करना उचित माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 03 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Sheetala Satam 2026
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