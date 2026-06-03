Aaj Ka Panchang 3 June 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी और बुधवार का संयोग, पूजा का मुहूर्त, योग, राशिफल और पंचांग देखें
Panchang 3 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 3 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी और बुधवार है. ये व्रत समस्त सारी परेशानियों, दुख, संकटों से मुक्ति दिलाता है. इस दिन गणपति जी के विभुवन रूप की पूजा होती है. 3 साल बाद आए इस व्रत का पूर्ण लाभ लेने के लिए पूजा के साथ जरुरतमंदों को दान भी दें.
आज का व्रत
ज्येष्ठ अधिकमास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से व्रत शुरू होगा और इसका समापन चंद्रमा की पूजा के बाद होता है,पूजा में कथा का जरुर श्रवण करें, तभी पूजन पूर्ण माना जाता है.
संकष्टी के दिन चन्द्रोदय - रात 10:04
3 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 3 June 2026)
- तिथि - तृतीया (2 जून 2026, रात 7.01 - 3 जून 2026, रात 9.21)
- वार- बुधवार
- नक्षत्र- पूर्वाषाढ़ा
- योग- शुभ
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 10.04
- चंद्रोस्त- सुबह 7.21
- चंद्र राशि- धनु
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 8.51
- शाम का चौघड़िया - रात 8.30 - रात 11.00
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - दोपहर 12.19 - दोपहर 2.03
- यमगण्ड काल- सुबह 7.07 - सुबह 8.51
- गुलिक काल - सुबह 10.35 - दोपहर 12.19
- विडाल योग - सुबह 5.23 - सुबह 12.59, 4 जून
- भद्रा काल - सुबह 8.12 - रात 9.21
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 3 June 2026)
- सूर्य- वृषभ
- चंद्रमा - धनु
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
3 जून 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
आज का लकी कलर
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