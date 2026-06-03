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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 3 June 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी और बुधवार का संयोग, पूजा का मुहूर्त, योग, राशिफल और पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 3 June 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी और बुधवार का संयोग, पूजा का मुहूर्त, योग, राशिफल और पंचांग देखें

Panchang 3 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 03 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 3 जून 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी और बुधवार है. ये व्रत समस्त सारी परेशानियों, दुख, संकटों से मुक्ति दिलाता है. इस दिन गणपति जी के विभुवन रूप की पूजा होती है. 3 साल बाद आए इस व्रत का पूर्ण लाभ लेने के लिए पूजा के साथ जरुरतमंदों को दान भी दें. 

आज का व्रत 

ज्येष्ठ अधिकमास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय से व्रत शुरू होगा और इसका समापन चंद्रमा की पूजा के बाद होता है,पूजा में कथा का जरुर श्रवण करें, तभी पूजन पूर्ण माना जाता है.

संकष्टी के दिन चन्द्रोदय - रात 10:04

3 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 3 June 2026)

  • तिथि - तृतीया (2 जून 2026, रात 7.01 - 3 जून 2026, रात 9.21)
  • वार- बुधवार
  • नक्षत्र- पूर्वाषाढ़ा
  • योग- शुभ
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 10.04
  • चंद्रोस्त- सुबह 7.21
  • चंद्र राशि- धनु

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.23 - सुबह 8.51
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.30 - रात 11.00

सावन 2026 डेट, मुहूर्त

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 12.19 - दोपहर 2.03
  • यमगण्ड काल- सुबह 7.07 - सुबह 8.51
  • गुलिक काल - सुबह 10.35 - दोपहर 12.19
  • विडाल योग - सुबह 5.23 - सुबह 12.59, 4 जून
  • भद्रा काल - सुबह 8.12 - रात 9.21

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 3 June 2026)

  • सूर्य- वृषभ
  • चंद्रमा - धनु
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

3 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष राशि: खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि बेवजह के खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं. जरूरी कामों में परिवार, खासकर भाइयों की मदद लेनी पड़ सकती है, जबकि बच्चों की ओर से खुशखबरी मिलने के योग हैं.
  • वृषभ राशि: आज का दिन प्रगति और सकारात्मकता लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को लाभ मिलेगा और किसी पुरानी परेशानी से राहत मिलने के साथ आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं.
  • मिथुन राशि: कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहने से तनाव महसूस हो सकता है. अटके हुए कामों में सावधानी बरतें और संतान के करियर को लेकर चिंता करने के बजाय धैर्य बनाए रखें.
  • कर्क राशि: दिन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में सुधार के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें.
  • सिंह राशि: कार्यक्षेत्र में भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन आपके फैसलों की सराहना भी होगी. व्यापार में लाभ के योग हैं, हालांकि मान-सम्मान को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.
  • कन्या राशि: कुछ कार्यों में रुकावट आने से मन परेशान हो सकता है. कार्यस्थल पर सतर्क रहें, वहीं परिवार में वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा.
  • तुला राशि: कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. पिता की सेहत का ध्यान रखें तथा वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें.
  • वृश्चिक राशि: नया काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन पार्टनरशिप में काम करने से बचें. जीवनसाथी की सलाह से लाभ होगा और बच्चों के विवाह संबंधी मामलों में प्रगति हो सकती है.
  • धनु राशि: कारोबार में मनचाही सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है और पुराने मित्र से मुलाकात होने के योग हैं.
  • मकर राशि: दिन पहले से बेहतर रहेगा और दीर्घकालिक निवेश के लिए अनुकूल साबित हो सकता है. घरेलू मामलों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें और छोटी बातों पर तनाव लेने से बचें.
  • कुंभ राशि: कारोबार और नौकरी में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. समझदारी से काम लें, क्योंकि परिवार में मेहमानों के आगमन और भाई-बहनों से संबंध सुधरने के संकेत हैं.
  • मीन राशि: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और करियर में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं. विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिलने के योग हैं, इसलिए समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें.
आज का उपाय

गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा की गांठें और लाल सिंदूर अर्पित करें. मान्यता है इससे जीवन के सभी संकट दूर होते हैं.

आज का लकी कलर 

हरा और मोरपंखी ग्रीन शुभ है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 03 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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