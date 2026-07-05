Aaj Ka Panchang 5 July 2026: आज रविवार पर रवि योग का महासंयोग, देखें शुभ मुहूर्त और पूरा पंचांग
Panchang 5 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण पंचमी और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें
Hindi Panchang, 5 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और रविवार है. स्कंद पुराण के अनुसार रविवार को सुबह और शाम भगवान सूर्य तथा भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
रविवार को गाय को गुड़ लगी रोटी खिलाने से, आदित्य ह्रदय का पाठ करने से रोगों का नाश होनी की मान्य्ता है.
3 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 3 July 2026)
- तिथि - तृतीया (4 जुलाई 2026, सुबह 12.39 - 5 जुलाई 2026, दोपहर 1.30)
- वार- शुक्रवार
- नक्षत्र- शतभिषा
- योग- आयुष्मान, रवि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 10.52
- चंद्रोस्त- सुबह 10.00
- चंद्र राशि- कुंभ
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.13 - दोपहर 12.27
- शाम का चौघड़िया - शाम 7.10 - रात 11.10
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - शाम 5.39 - रात 7.23
- यमगण्ड काल- दोपहर 12.26 - दोपहर 2.10
- विडाल योग - सुबह 5.28 - दोपहर 3.12
- गुलिक काल - दोपहर 3,54 - शाम 5.39
- आडल योग - दोपहर 3.12 - सुबह 5.39, 6 जुलाई
- पंचक - पूरे दिन
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 5 July 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - कुंभ
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
5 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
आज का लकी कलर
नारंगी रंग शुभ है.
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