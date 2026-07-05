हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 5 July 2026: आज रविवार पर रवि योग का महासंयोग, देखें शुभ मुहूर्त और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 5 July 2026: आज रविवार पर रवि योग का महासंयोग, देखें शुभ मुहूर्त और पूरा पंचांग

Panchang 5 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण पंचमी और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 05 Jul 2026 05:10 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 5 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और रविवार है. स्कंद पुराण के अनुसार रविवार को सुबह और शाम भगवान सूर्य तथा भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

रविवार को गाय को गुड़ लगी रोटी खिलाने से, आदित्य ह्रदय का पाठ करने से रोगों का नाश होनी की मान्य्ता है. 

3 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 3 July 2026)

  • तिथि - तृतीया (4 जुलाई 2026, सुबह 12.39 - 5 जुलाई 2026, दोपहर 1.30)
  • वार- शुक्रवार
  • नक्षत्र- शतभिषा
  • योग- आयुष्मान, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 10.52
  • चंद्रोस्त- सुबह 10.00
  • चंद्र राशि- कुंभ

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 7.13 - दोपहर 12.27
  • शाम का चौघड़िया -  शाम 7.10 - रात 11.10

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल -  शाम 5.39 - रात 7.23
  • यमगण्ड काल- दोपहर 12.26 - दोपहर 2.10
  • विडाल योग - सुबह 5.28 - दोपहर 3.12
  • गुलिक काल - दोपहर 3,54 - शाम 5.39
  • आडल योग - दोपहर 3.12 - सुबह 5.39, 6 जुलाई
  • पंचक - पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 5 July 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - कुंभ
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

5 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष: कारोबार में बड़ी सफलता और ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. नौकरी में आर्थिक उन्नति होगी, छात्रों को सफलता और घर में खुशियों का माहौल रहेगा.

वृषभ: व्यापार में रुका धन मिलने से राहत मिलेगी. नौकरी में सम्मान बढ़ेगा, छात्रों को उपलब्धि मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

मिथुन: नए समझौते और व्यापारिक फैसले लाभ देंगे. करियर में नई जिम्मेदारी मिलेगी, छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे.

कर्क: व्यापार और नौकरी में सतर्क रहें, नए समझौते सोच-समझकर करें. छात्रों का मन भटक सकता है और जीवनसाथी की सेहत चिंता बढ़ा सकती है.

सिंह: व्यापार में बड़ा लाभ और नई डील मिलने के योग हैं. नौकरी में सफलता मिलेगी, कलाकारों को पहचान और दांपत्य जीवन में खुशियां रहेंगी.

कन्या: व्यापार में नए अवसर और बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी, छात्रों को सफलता और परिवार का सहयोग मिलेगा.

तुला: व्यापारिक योजनाएं लाभ देंगी और करियर में पद मजबूत होगा. छात्रों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा तथा परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा.

वृश्चिक: व्यापार और कानूनी मामलों में सावधानी रखें. नौकरी में विरोधियों से सतर्क रहें, परिवार में विवाद से बचें और छात्रों को एकाग्रता बनाए रखनी होगी.

धनु: कारोबार में नई डील और धन लाभ के योग हैं. नौकरी में आपकी नई सोच की सराहना होगी, युवाओं को बड़ी सफलता मिल सकती है.

मकर: व्यापार में निवेश लाभ देगा और रुके काम पूरे होंगे. नौकरी में सम्मान बढ़ेगा, प्रेम जीवन और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा.

कुंभ: व्यापार का विस्तार होगा और नौकरी में शुभ समाचार मिल सकता है. छात्रों और कलाकारों को सफलता मिलेगी, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.

मीन: व्यापार में नई डील टालें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी, छात्रों को लापरवाही से बचना होगा और परिवार में संयम रखना जरूरी रहेगा.

आज का उपाय

रविवार को सुबह या शाम कपूर और गुग्गुल की धूप देने से नकारात्मकता दूर होती है और घर का वातावरण पवित्र एवं सुखद बना रहता है।

आज का लकी कलर 

नारंगी रंग शुभ है.

Weekly Rashifal 5-11 July 2026: इस सप्ताह 6 राशियों को मिलेगा नौकरी में बड़ा बदलाव, प्रमोशन के बन रहे योग, देखें साप्ताहिक राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 05 Jul 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Panchang 5 July 2026: आज रविवार पर रवि योग का महासंयोग, देखें शुभ मुहूर्त और पूरा पंचांग
आज रविवार पर रवि योग का महासंयोग, देखें शुभ मुहूर्त और पूरा पंचांग
धर्म
Devshayani Ekadashi: देवशयनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्यों पर लगेगा 'ब्रेक', शादी के लिए 4 महीने और उपनयन के लिए अगले साल तक का इंतजार
देवशयनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्यों पर लगेगा 'ब्रेक', शादी के लिए 4 महीने और उपनयन के लिए अगले साल तक का इंतजार
धर्म
Mrityu Panchak 2026: सावधान! आज से लग रहा है पंचक, इस एक गलती से 5 गुना बढ़ जाएगी मुसीबत, जानें क्या करें और क्या नहीं
सावधान! आज से लग रहा है पंचक, इस एक गलती से 5 गुना बढ़ जाएगी मुसीबत, जानें क्या करें और क्या नहीं
धर्म
Kumbh Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: अवसर से भरपूर सप्ताह, नौकरी में मिलेगी खुशखबरी, कुंभ का साप्ताहिक राशिफल देखें
अवसर से भरपूर सप्ताह, नौकरी में मिलेगी खुशखबरी, कुंभ का साप्ताहिक राशिफल देखें
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Ram Mandir Chori Update | Janhit: राम मंदिर Trust Meeting का अघोषित एजेंडा क्या है? | Ayodhya | SIT
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Last Journey | Trump | Iran: ताबूत में Khamenei, खौफ में Trump?
Khamenei Funeral: ईरान के 'सुप्रीम लीडर' का अंतिम सफर | Ali Khamenei Last Rites | Trump | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
30 दिन जेल में रहे तो जाएगी PM-CM की कुर्सी! मोदी सरकार के इस बिल से संसद के मानसून सत्र में मचेगा गदर
30 दिन जेल में रहे तो जाएगी PM-CM की कुर्सी! केंद्र के इस बिल से संसद के मानसून सत्र में मचेगा गदर
महाराष्ट्र
केतन अग्रवाल के दादा देवीचंद अग्रवाल का निधन, परिवार बोला- नहीं सह पाए पोते की मौत का सदमा
केतन अग्रवाल के दादा देवीचंद अग्रवाल का निधन, परिवार बोला- नहीं सह पाए पोते की मौत का सदमा
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा पिटने वाले बॉलर्स, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा पिटने वाले बॉलर्स, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Saturday BO Collection: 100 करोड़ के पार पहुंची 'वेलकम टू द जंगल', 'अल्फा' ने भी दिखाया दम, जानें सैटरडे कलेक्शन
100 करोड़ के पार पहुंची 'वेलकम टू द जंगल', 'अल्फा' ने भी दिखाया दम, जानें सैटरडे कलेक्शन
इंडिया
‘आरोपियों को अपने किए पर बहुत पछतावा’, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा
‘आरोपियों को अपने किए पर बहुत पछतावा’, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा
विश्व
'नई ऊंचाइयों पर जाएगी हमारी दोस्ती', अमेरिका की आजादी के 250 साल, PM मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई
'नई ऊंचाइयों पर जाएगी दोस्ती', अमेरिका की आजादी के 250 साल, PM मोदी ने ट्रंप को दी बधाई
ऑटो
फुल चार्ज पर 180 KM रेंज, भारत में लॉन्च हुआ ये स्कूटर, जानिए कितनी है कीमत और स्पीड?
फुल चार्ज पर 180 KM रेंज, भारत में लॉन्च हुआ ये स्कूटर, जानिए कितनी है कीमत और स्पीड?
शिक्षा
सिर्फ तीन फीट का कद, लेकिन दुनिया से कहीं ऊंचा हौसला शिक्षक संजीव मजूमदार की प्रेरणादायक कहानी
सिर्फ तीन फीट का कद, लेकिन दुनिया से कहीं ऊंचा हौसला शिक्षक संजीव मजूमदार की प्रेरणादायक कहानी
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget