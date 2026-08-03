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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 3 August 2026: सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पूजा का शुभ मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 3 August 2026: सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पूजा का शुभ मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 3 August 2026: आज सावन कृष्ण पंचमी तिथि और सोमवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 03 Aug 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 3 August 2026: आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार है. सावन के पहले सोमवार पर आज शिवलिंग का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करें, मान्यता है इससे वैवाहिक जीवन में सुख, संतान प्राप्ति, करियर में तरक्की और मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है.  

आज का व्रत - सावन सोमवार व्रत महादेव की कृपा पाने का उत्तम जरिया है. इस दिन महज भूखे रहना ही नहीं बल्कि मन, कर्म और वाणी से भी व्रत का पालन करना चाहिए, तभी पूजन फलित होता है.

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3 अगस्त 2026 का पंचांग (Hindi Panchang 3 August 2026)

  • तिथि - पंचमी (2 अगस्त 2026, रात 11:15 से 3 अगस्त 2026, रात 10:54 तक)
  • वार - सोमवार
  • नक्षत्र - उत्तराभाद्रपद 
  • योग - सुकर्मा 
  • सूर्योदय - सुबह 5:42
  • सूर्यास्त - शाम 6:33 
  • चंद्रोदय - रात 10:00 
  • चंद्रोस्त - सुबह 9:42 
  • चंद्र राशि - कुंभ

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5:42 - सुबह 10:31
  • शाम का चौघड़िया - शाम 5:20- शाम 6:33

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)

  • राहुकाल - सुबह 7:18 बजे से सुबह 8:55 बजे
  • यमगण्ड काल - सुबह 10:31 बजे से दोपहर 12:07 बजे
  • गुलिक काल - दोपहर 1:44 बजे से दोपहर 3:20 बजे
  • पंचक - पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 3 August 2026)

  • सूर्य - कर्क
  • चंद्रमा - कुंभ 
  • मंगल - मिथुन
  • बुध - कर्क
  • गुरु - मिथुन
  • शुक्र - कन्या
  • शनि - मीन
  • राहु - कुंभ
  • केतु - सिंह

3 अगस्त 2026 का राशिफल

मेष: खर्चों पर नियंत्रण रखें, करियर के बड़े फैसले लाभ देंगे और जीवनसाथी को नई नौकरी मिलने के योग हैं.

वृषभ: आय के नए स्रोत बनेंगे, मेहनत का पूरा फल मिलेगा और संतान से जुड़ी शुभ खबर मिल सकती है.

मिथुन: कार्यक्षेत्र में सम्मान और नई जिम्मेदारी मिलेगी, भद्र योग करियर में सफलता दिलाएगा.

कर्क: भाग्य का साथ मिलेगा, नया वाहन या बड़ा निवेश संभव है, लेकिन बाहरी सलाह से बचें.

सिंह: नौकरी बदलने की कोशिश सफल हो सकती है, नए संपर्क लाभ देंगे और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

कन्या: साझेदारी में सतर्क रहें, आय बढ़ने के अवसर मिलेंगे और विवाह प्रस्ताव आने के योग हैं.

तुला: विरोधियों पर जीत मिलेगी, बिजनेस में बदलाव लाभ देगा और घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है.

वृश्चिक: बुद्धिमानी से लिए गए फैसले लाभ देंगे, बैंकिंग व कमीशन से जुड़े लोगों को आर्थिक फायदा होगा.

धनु: घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, व्यापार में सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभ देगा और धन वृद्धि के योग हैं.

मकर: आत्मविश्वास बढ़ेगा, सरकारी और कानूनी मामलों में राहत मिलेगी तथा विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा.

कुंभ: आर्थिक मामलों में संतुलन रखें, सरकारी नौकरी वालों को स्थान परिवर्तन का अवसर मिल सकता है.

मीन: मानसिक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन भद्र योग राहत देगा; निवेश सोच-समझकर करें और वरिष्ठों की सलाह मानें.

आज का उपाय

शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें, मान्यता है इससे महादेव जल्द प्रसन्न होते हैं. 

आज का लकी कलर

हरा, लाल

Sawan Somwar Rudrabhishek: सावन के पहले सोमवार पर इस विधि से करें शिवलिंग रुद्राभिषेक, जानें शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 03 Aug 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
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