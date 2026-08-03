Aaj Ka Panchang 3 August 2026: सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पूजा का शुभ मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 3 August 2026: आज सावन कृष्ण पंचमी तिथि और सोमवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 3 August 2026: आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार है. सावन के पहले सोमवार पर आज शिवलिंग का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करें, मान्यता है इससे वैवाहिक जीवन में सुख, संतान प्राप्ति, करियर में तरक्की और मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है.
आज का व्रत - सावन सोमवार व्रत महादेव की कृपा पाने का उत्तम जरिया है. इस दिन महज भूखे रहना ही नहीं बल्कि मन, कर्म और वाणी से भी व्रत का पालन करना चाहिए, तभी पूजन फलित होता है.
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3 अगस्त 2026 का पंचांग (Hindi Panchang 3 August 2026)
- तिथि - पंचमी (2 अगस्त 2026, रात 11:15 से 3 अगस्त 2026, रात 10:54 तक)
- वार - सोमवार
- नक्षत्र - उत्तराभाद्रपद
- योग - सुकर्मा
- सूर्योदय - सुबह 5:42
- सूर्यास्त - शाम 6:33
- चंद्रोदय - रात 10:00
- चंद्रोस्त - सुबह 9:42
- चंद्र राशि - कुंभ
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5:42 - सुबह 10:31
- शाम का चौघड़िया - शाम 5:20- शाम 6:33
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)
- राहुकाल - सुबह 7:18 बजे से सुबह 8:55 बजे
- यमगण्ड काल - सुबह 10:31 बजे से दोपहर 12:07 बजे
- गुलिक काल - दोपहर 1:44 बजे से दोपहर 3:20 बजे
- पंचक - पूरे दिन
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 3 August 2026)
- सूर्य - कर्क
- चंद्रमा - कुंभ
- मंगल - मिथुन
- बुध - कर्क
- गुरु - मिथुन
- शुक्र - कन्या
- शनि - मीन
- राहु - कुंभ
- केतु - सिंह
3 अगस्त 2026 का राशिफल
मेष: खर्चों पर नियंत्रण रखें, करियर के बड़े फैसले लाभ देंगे और जीवनसाथी को नई नौकरी मिलने के योग हैं.
वृषभ: आय के नए स्रोत बनेंगे, मेहनत का पूरा फल मिलेगा और संतान से जुड़ी शुभ खबर मिल सकती है.
मिथुन: कार्यक्षेत्र में सम्मान और नई जिम्मेदारी मिलेगी, भद्र योग करियर में सफलता दिलाएगा.
कर्क: भाग्य का साथ मिलेगा, नया वाहन या बड़ा निवेश संभव है, लेकिन बाहरी सलाह से बचें.
सिंह: नौकरी बदलने की कोशिश सफल हो सकती है, नए संपर्क लाभ देंगे और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.
कन्या: साझेदारी में सतर्क रहें, आय बढ़ने के अवसर मिलेंगे और विवाह प्रस्ताव आने के योग हैं.
तुला: विरोधियों पर जीत मिलेगी, बिजनेस में बदलाव लाभ देगा और घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है.
वृश्चिक: बुद्धिमानी से लिए गए फैसले लाभ देंगे, बैंकिंग व कमीशन से जुड़े लोगों को आर्थिक फायदा होगा.
धनु: घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, व्यापार में सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभ देगा और धन वृद्धि के योग हैं.
मकर: आत्मविश्वास बढ़ेगा, सरकारी और कानूनी मामलों में राहत मिलेगी तथा विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा.
कुंभ: आर्थिक मामलों में संतुलन रखें, सरकारी नौकरी वालों को स्थान परिवर्तन का अवसर मिल सकता है.
मीन: मानसिक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन भद्र योग राहत देगा; निवेश सोच-समझकर करें और वरिष्ठों की सलाह मानें.
हरा, लाल
Sawan Somwar Rudrabhishek: सावन के पहले सोमवार पर इस विधि से करें शिवलिंग रुद्राभिषेक, जानें शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र
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