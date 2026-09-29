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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 29 सितंबर 2026, महाभरणी श्राद्ध का मुहूर्त, संकष्टी चतुर्थी का चंद्रोदय समय और देखें पूरा पंचांग

आज 29 सितंबर 2026, महाभरणी श्राद्ध का मुहूर्त, संकष्टी चतुर्थी का चंद्रोदय समय और देखें पूरा पंचांग

Panchang 29 September 2026: आज अश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 29 Sep 2026 06:40 AM (IST)
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Hindi Panchang, 29 September 2026: अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार है.आज धार्मिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, महाभरणी श्राद्ध में तर्पण, पिंडदान करने वालों को हैं यमराज की कृपा से मुक्ति और शांति मिलती है, ऐसी मान्यता है.

वहीं, इसी दिन विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा. इस दिन व्रती दिनभर उपवास रखकर शाम को गणेश जी की पूजा करते हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं.मान्यता है इससे गणपति जी व्यक्ति के समस्त विघ्न हर लेते हैं. .

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29 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, रात लगभग 10:36 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी
  • वारमंगलवार
  • नक्षत्रधनिष्ठा, सुबह लगभग 11:18 बजे तक, इसके बाद शतभिषा
  • योगध्रुव, सुबह लगभग 11:00 बजे तक, इसके बाद व्याघात
  • करणकौलव, सुबह लगभग 10:00 बजे तक, इसके बाद तैतिल
  • चंद्र राशिमकर राशि, इसके बाद कुंभ राशि
  • सूर्य राशिकन्या राशि
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:12 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:09 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:36 से 5:24 बजे
  • प्रातः संध्या: लगभग 5:00 से 6:12 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:48 बजे से 12:36 बजे
  • विजय मुहूर्त: लगभग 2:12 से 3:00 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:09 से 6:33 बजे
  • सायाह्न संध्या: लगभग 6:09 से 7:21 बजे
  • निशिता मुहूर्त: लगभग रात 11:48 बजे से 12:36 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: लगभग दोपहर 3:00 से 4:30 बजे
  • यमगण्ड: लगभग सुबह 9:13 से 10:43 बजे
  • गुलिक काल: लगभग दोपहर 12:13 से 1:43 बजे
  • दुर्मुहूर्त: स्थानीय पंचांग के अनुसार देखें, क्योंकि इसकी गणना स्थान आधारित होती है।
  • भद्रा: पंचांग के अनुसार देखें।

ग्रहों की स्थिति – 29 सितंबर 2026

  • सूर्यकन्या राशि
  • चंद्रमामकर राशि, इसके बाद कुंभ राशि
  • मंगलकर्क राशि
  • बुधतुला राशि
  • गुरुकर्क राशि, उच्च
  • शुक्रतुला राशि
  • शनिमीन राशि, वक्री
  • राहुकुंभ राशि, वक्री
  • केतुसिंह राशि, वक्री

29 सितंबर का राशिफल

  • मेष: परिवार में सहयोग मिलेगा, काम में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रुका धन मिल सकता है और प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर होंगी.
  • वृषभ: नौकरी में मेहनत की सराहना होगी, करियर में सोच-समझकर निर्णय लें, खर्च नियंत्रित रखें और रिश्तों में सकारात्मक बातचीत होगी.
  • मिथुन: नए प्रोजेक्ट और संपर्क लाभ देंगे, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, धन संतुलित रहेगा और प्रेम संबंधों में रोमांच बढ़ेगा.
  • कर्क: परिवार का सहयोग मिलेगा, व्यापार में लाभ और नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.
  • सिंह: मान-सम्मान बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में नेतृत्व का अवसर मिलेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा.
  • कन्या: पारिवारिक समस्या सुलझेगी, पुराने संपर्कों से लाभ मिलेगा, खर्च नियंत्रित रखें और प्रेम में छोटी बातों को तूल न दें.
  • तुला: परिवार में शुभ माहौल रहेगा, नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी, व्यापार में अवसर बढ़ेंगे और प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा.
  • वृश्चिक: परिवार में सामंजस्य रहेगा, कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा, अटके भुगतान से धन मिल सकता है और प्रेम में गलतफहमियां दूर होंगी.
  • धनु: परिवार में तालमेल रहेगा, काम का दबाव बढ़ेगा, करियर में नई दिशा मिलेगी और खर्च बढ़ने के संकेत हैं.
  • मकर: परिवार का सहयोग मिलेगा, नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, मेहनत का लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी.
  • कुंभ: परिवार में मेल-मिलाप रहेगा, टीमवर्क से सफलता मिलेगी, करियर में नए अवसर आएंगे और प्रेम संबंधों में समझ बढ़ेगी.
  • मीन: परिवार में सहयोग रहेगा, कार्यक्षेत्र में नए विचारों की सराहना होगी, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा.

उपाय

भगवान गणेश को सिंदूर और 21 दूर्वा (घास) की गांठें अर्पित करें. सिंदूर से रंगे चावल के दाने चढ़ाते हुए 'ओम गण गणपतये नमः' मंत्र का 11 या 108 बार जप करें. मान्यता है इससे मांगलिक दोष से मुक्ति मिल सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 29 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
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