आज 29 सितंबर 2026, महाभरणी श्राद्ध का मुहूर्त, संकष्टी चतुर्थी का चंद्रोदय समय और देखें पूरा पंचांग
Panchang 29 September 2026: आज अश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 29 September 2026: अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार है.आज धार्मिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, महाभरणी श्राद्ध में तर्पण, पिंडदान करने वालों को हैं यमराज की कृपा से मुक्ति और शांति मिलती है, ऐसी मान्यता है.
वहीं, इसी दिन विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा. इस दिन व्रती दिनभर उपवास रखकर शाम को गणेश जी की पूजा करते हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं.मान्यता है इससे गणपति जी व्यक्ति के समस्त विघ्न हर लेते हैं. .
29 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, रात लगभग 10:36 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी
- वार – मंगलवार
- नक्षत्र – धनिष्ठा, सुबह लगभग 11:18 बजे तक, इसके बाद शतभिषा
- योग – ध्रुव, सुबह लगभग 11:00 बजे तक, इसके बाद व्याघात
- करण – कौलव, सुबह लगभग 10:00 बजे तक, इसके बाद तैतिल
- चंद्र राशि – मकर राशि, इसके बाद कुंभ राशि
- सूर्य राशि – कन्या राशि
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:12 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:09 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:36 से 5:24 बजे
- प्रातः संध्या: लगभग 5:00 से 6:12 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:48 बजे से 12:36 बजे
- विजय मुहूर्त: लगभग 2:12 से 3:00 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:09 से 6:33 बजे
- सायाह्न संध्या: लगभग 6:09 से 7:21 बजे
- निशिता मुहूर्त: लगभग रात 11:48 बजे से 12:36 बजे
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: लगभग दोपहर 3:00 से 4:30 बजे
- यमगण्ड: लगभग सुबह 9:13 से 10:43 बजे
- गुलिक काल: लगभग दोपहर 12:13 से 1:43 बजे
- दुर्मुहूर्त: स्थानीय पंचांग के अनुसार देखें, क्योंकि इसकी गणना स्थान आधारित होती है।
- भद्रा: पंचांग के अनुसार देखें।
ग्रहों की स्थिति – 29 सितंबर 2026
- सूर्य – कन्या राशि
- चंद्रमा – मकर राशि, इसके बाद कुंभ राशि
- मंगल – कर्क राशि
- बुध – तुला राशि
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
29 सितंबर का राशिफल
- मेष: परिवार में सहयोग मिलेगा, काम में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रुका धन मिल सकता है और प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर होंगी.
- वृषभ: नौकरी में मेहनत की सराहना होगी, करियर में सोच-समझकर निर्णय लें, खर्च नियंत्रित रखें और रिश्तों में सकारात्मक बातचीत होगी.
- मिथुन: नए प्रोजेक्ट और संपर्क लाभ देंगे, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, धन संतुलित रहेगा और प्रेम संबंधों में रोमांच बढ़ेगा.
- कर्क: परिवार का सहयोग मिलेगा, व्यापार में लाभ और नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.
- सिंह: मान-सम्मान बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में नेतृत्व का अवसर मिलेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा.
- कन्या: पारिवारिक समस्या सुलझेगी, पुराने संपर्कों से लाभ मिलेगा, खर्च नियंत्रित रखें और प्रेम में छोटी बातों को तूल न दें.
- तुला: परिवार में शुभ माहौल रहेगा, नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी, व्यापार में अवसर बढ़ेंगे और प्रेम जीवन में सामंजस्य रहेगा.
- वृश्चिक: परिवार में सामंजस्य रहेगा, कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा, अटके भुगतान से धन मिल सकता है और प्रेम में गलतफहमियां दूर होंगी.
- धनु: परिवार में तालमेल रहेगा, काम का दबाव बढ़ेगा, करियर में नई दिशा मिलेगी और खर्च बढ़ने के संकेत हैं.
- मकर: परिवार का सहयोग मिलेगा, नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, मेहनत का लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी.
- कुंभ: परिवार में मेल-मिलाप रहेगा, टीमवर्क से सफलता मिलेगी, करियर में नए अवसर आएंगे और प्रेम संबंधों में समझ बढ़ेगी.
- मीन: परिवार में सहयोग रहेगा, कार्यक्षेत्र में नए विचारों की सराहना होगी, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा.
उपाय
भगवान गणेश को सिंदूर और 21 दूर्वा (घास) की गांठें अर्पित करें. सिंदूर से रंगे चावल के दाने चढ़ाते हुए 'ओम गण गणपतये नमः' मंत्र का 11 या 108 बार जप करें. मान्यता है इससे मांगलिक दोष से मुक्ति मिल सकती है.
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