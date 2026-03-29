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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 29 March 2026: आज कामदा एकादशी पूजा का मुहूर्त, दुर्लभ संयोग, और पूरा पंचांग देखें

Panchang 29 March 2026: आज कामदा एकादशी पूजा का मुहूर्त, दुर्लभ संयोग, और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 29 March 2026: 29 मार्च 2026 चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी और जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 29 Mar 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang 29 मार्च 2026: 29 मार्च 2026 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कामदा एकादशी है. ये व्रत सभी कामनों की पूर्ति करने वाला माना गया है. इस दिन विष्णु जी का पूजन करने पर सहस्त्र गौ दान के समान पुण्य मिलता है. यह व्रत पितृ दोष, ग्रह दोष और कष्टों को दूर करने वाला भी माना गया है.

29 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 29 March 2026)

तिथि

एकादशी (28 मार्च 2026, सुबह 8.45 - 29 मार्च 2026, सुबह 7.46)
वार रविवार
नक्षत्र अश्लेषा
योग धृति योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
  दोपहर 3.15
चंद्रोस्त
 सुबह 4.49, 30 मार्च
चंद्र राशि
 कर्क
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 7.48 - दोपहर 12.26
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.37 - रात 10.58
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 5.04 - शाम 6.37
यमगण्ड काल दोपहर 12.26 - दोपहर 1.59 
गुलिक काल
 दोपहर 3.32 - शाम 5.04
भद्रा काल सुबह 6.15 - शाम 7.46
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 29 March 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा कर्क
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

29 मार्च 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष: आज सोचे हुए काम पूरे होंगे और करीबी का सहयोग मिलेगा, यात्रा व वाहन खरीद के योग बनेंगे.
  2. वृष: दिन शानदार रहेगा, परिवार में खुशियां रहेंगी और बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा.
  3. मिथुन: दिन सामान्य रहेगा, काम बेहतर होगा और नए अवसर व विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं.
  4. कर्क: भाग-दौड़ भरा दिन रहेगा, कुछ काम रुक सकते हैं लेकिन दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा.
  5. सिंह: आत्मविश्वास से काम करें, मेहनत से रुकावटें दूर होंगी और धन से जुड़े मामले सुलझेंगे.
  6. कन्या: दिन बेहद अच्छा रहेगा, बिजनेस में निवेश और पुराने दोस्त से लाभ मिलने के योग हैं.
  7. तुला: मिला-जुला दिन रहेगा, काम में धीमापन लेकिन रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
  8. वृश्चिक: उत्साह भरा दिन रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और अच्छे समाचार मिल सकते हैं.
  9. धनु: खुशियों भरा दिन रहेगा, बड़ी डील और धन लाभ के योग बन रहे हैं.
  10. मकर: सामान्य दिन रहेगा, मेहनत अधिक होगी और विवाद से बचने की जरूरत है.
  11. कुंभ: दिन शुभ रहेगा, आय में वृद्धि और नए बिजनेस अवसर मिल सकते हैं.
  12. मीन: दिन अनुकूल रहेगा, कार्यों में सफलता और रुके काम पूरे होने के संकेत हैं.

FAQs: 29 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है. “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन धृति योग बन रहा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 29 Mar 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

Frequently Asked Questions

29 मार्च 2026 को राहुकाल कब से कब तक है?

29 मार्च 2026 को राहुकाल शाम 5:04 बजे से शाम 6:37 बजे तक रहेगा. इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए.

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