29 मार्च 2026 को राहुकाल शाम 5:04 बजे से शाम 6:37 बजे तक रहेगा. इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए.
Panchang 29 March 2026: आज कामदा एकादशी पूजा का मुहूर्त, दुर्लभ संयोग, और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 29 March 2026: 29 मार्च 2026 चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी और जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 29 मार्च 2026: 29 मार्च 2026 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कामदा एकादशी है. ये व्रत सभी कामनों की पूर्ति करने वाला माना गया है. इस दिन विष्णु जी का पूजन करने पर सहस्त्र गौ दान के समान पुण्य मिलता है. यह व्रत पितृ दोष, ग्रह दोष और कष्टों को दूर करने वाला भी माना गया है.
29 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 29 March 2026)
|तिथि
|
एकादशी (28 मार्च 2026, सुबह 8.45 - 29 मार्च 2026, सुबह 7.46)
|वार
|रविवार
|नक्षत्र
|अश्लेषा
|योग
|धृति योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|दोपहर 3.15
|चंद्रोस्त
|सुबह 4.49, 30 मार्च
|चंद्र राशि
|कर्क
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 7.48 - दोपहर 12.26
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.37 - रात 10.58
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|शाम 5.04 - शाम 6.37
|यमगण्ड काल
|दोपहर 12.26 - दोपहर 1.59
|गुलिक काल
|दोपहर 3.32 - शाम 5.04
|भद्रा काल
|सुबह 6.15 - शाम 7.46
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 29 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|कर्क
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मेष
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
29 मार्च 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष: आज सोचे हुए काम पूरे होंगे और करीबी का सहयोग मिलेगा, यात्रा व वाहन खरीद के योग बनेंगे.
- वृष: दिन शानदार रहेगा, परिवार में खुशियां रहेंगी और बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा.
- मिथुन: दिन सामान्य रहेगा, काम बेहतर होगा और नए अवसर व विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं.
- कर्क: भाग-दौड़ भरा दिन रहेगा, कुछ काम रुक सकते हैं लेकिन दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा.
- सिंह: आत्मविश्वास से काम करें, मेहनत से रुकावटें दूर होंगी और धन से जुड़े मामले सुलझेंगे.
- कन्या: दिन बेहद अच्छा रहेगा, बिजनेस में निवेश और पुराने दोस्त से लाभ मिलने के योग हैं.
- तुला: मिला-जुला दिन रहेगा, काम में धीमापन लेकिन रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
- वृश्चिक: उत्साह भरा दिन रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और अच्छे समाचार मिल सकते हैं.
- धनु: खुशियों भरा दिन रहेगा, बड़ी डील और धन लाभ के योग बन रहे हैं.
- मकर: सामान्य दिन रहेगा, मेहनत अधिक होगी और विवाद से बचने की जरूरत है.
- कुंभ: दिन शुभ रहेगा, आय में वृद्धि और नए बिजनेस अवसर मिल सकते हैं.
- मीन: दिन अनुकूल रहेगा, कार्यों में सफलता और रुके काम पूरे होने के संकेत हैं.
FAQs: 29 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन धृति योग बन रहा है.
Hanuman Jayanti 2026 Date: हनुमान जयंती 1 या 2 अप्रैल किस दिन ? दो दिन रहेगी पूर्णिमा, जानें सही तारीख, मुहूर्त
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
29 मार्च 2026 को राहुकाल कब से कब तक है?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL