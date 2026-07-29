Hindi Panchang, 29 July 2026: आज से आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा और बुधवार है. इस दिन स्नान-दान और गुरु पूजन का महत्व है. गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने से ज्ञान, विवेक और जीवन में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता है. शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान स्थान दिया गया है.

आज का व्रत - आषाढ़ पूर्णिमा पर व्रत कर सत्यनारायण कथा करने का विधान है. मान्यता है इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत आती है.

29 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 29 July 2026)

तिथि - पूर्णिमा (28 जुलाई 2026, शाम 6.18 - 29 जुलाई 2026, रात 8.05)

पूर्णिमा (28 जुलाई 2026, शाम 6.18 - 29 जुलाई 2026, रात 8.05) वार- बुधवार

नक्षत्र- उत्तराषाढ़ा

योग- प्रीति, रवि योग

सूर्योदय- सुबह 5.54

सुबह 5.54 सूर्यास्त- रात 07.13

रात 07.13 चंद्रोदय- शाम 7.20

चंद्रोस्त - नहीं

चंद्र राशि- मकर

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया - सुबह 09.09 - सुबह 2.04

सुबह 09.09 - सुबह 2.04 शाम का चौघड़िया -रात 8.33 - रात 9.11

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

राहुकाल - दोपहर 12.27 - दोपहर 2.09

दोपहर 12.27 - दोपहर 2.09 यमगण्ड काल- सुबह 7.22 - सुबह 9.04

सुबह 7.22 - सुबह 9.04 विडाल योग - सुबह 5.40 - दोपहर 1.11

सुबह 5.40 - दोपहर 1.11 गुलिक काल - सुबह 10.46 - दोपहर 12.27

सुबह 10.46 - दोपहर 12.27 भद्रा काल - सुबह 5.41 - सुबह 7.17

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 29 July 2026)

सूर्य- कर्क

चंद्रमा - मकर

मंगल- वृषभ

बुध- कर्क

गुरु- मिथुन

शुक्र- मिथुन

शनि- मीन

राहु- कुंभ

केतु- सिंह

28 जुलाई 2026 का राशिफल



ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष (Aries)

प्रीति योग के प्रभाव से बिजनेस और नौकरी में उन्नति के योग हैं, कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, पिता के मार्गदर्शन से लाभ होगा.

वृषभ (Taurus)

बिजनेस में सुधार होगा और लोन संबंधी प्रयास सफल हो सकते हैं, लेकिन दूसरों पर अधिक निर्भर न रहें. ऑफिस में योग्यता से सफलता मिलेगी, राजनीति और विवादों से दूरी रखें.

मिथुन (Gemini)

बिजनेस में उतार-चढ़ाव और नौकरी में तनाव रह सकता है, इसलिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. वैवाहिक जीवन में गलतफहमी से बचें और रिश्तों में संवाद बनाए रखें.

कर्क (Cancer)

मीडिया और व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा, जबकि नौकरी में जल्दबाजी से बचना होगा. दांपत्य जीवन और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

सिंह (Leo)

व्यापार में धीरे-धीरे सुधार होगा और नौकरी में धैर्य व एकाग्रता से सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

कन्या (Virgo)

विदेश से जुड़े कार्यों और बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं, समय पर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा. नौकरी में रचनात्मक कार्यों से सफलता मिलेगी और छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा.

तुला (Libra)

बिजनेस की योजनाओं में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए लेन-देन में पारदर्शिता रखें. नौकरी और परिवार में वाणी पर संयम रखने से रिश्ते बेहतर रहेंगे.

वृश्चिक (Scorpio)

बिजनेस में पुराने कार्य दोबारा शुरू करने के लिए दिन शुभ है और त्वरित फैसले लाभ देंगे. नौकरी में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा तथा जीवनसाथी का सहयोग रहेगा.

धनु (Sagittarius)

नई व्यावसायिक योजनाओं को शुरू करने के लिए समय अनुकूल है और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें.

मकर (Capricorn)

प्रीति योग से बिजनेस में बिक्री बढ़ेगी और मनचाही नौकरी या नए अवसर मिलने के योग हैं. कार्यस्थल की समस्याएं दूर होंगी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

कुंभ (Aquarius)

व्यापार में चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए विवादों से बचकर धैर्य से काम लें. नौकरी में विरोधियों से सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें.

मीन (Pisces)

बिजनेस में नए संपर्क और साझेदारी से लाभ मिलने के योग हैं. नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में धैर्य रखने से सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

आज का उपाय गुरुजन को प्रणाम करें और उन्हें भेंट में कुछ वस्तु दें, जैसे कपड़े, किताब आज का लकी कलर

हरा, लाल रंग

FAQ

Q 1. 29 जुलाई 2026 को कौन-सी तिथि, योग और व्रत है?

29 जुलाई 2026 को आषाढ़ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) है. इस दिन प्रीति योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की कथा करने का भी विशेष महत्व माना गया है.

FAQ 2. गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजा कैसे करनी चाहिए?

गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद गुरु या गुरु स्वरूप भगवान वेदव्यास की पूजा करें. उन्हें पुष्प, चंदन, वस्त्र, फल और दक्षिणा अर्पित करें तथा 'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः…' मंत्र का जाप कर आशीर्वाद प्राप्त करें.

FAQ 3. 29 जुलाई 2026 का राहुकाल और शुभ चौघड़िया क्या है?

इस दिन राहुकाल दोपहर 12:27 बजे से 2:09 बजे तक रहेगा. वहीं शुभ चौघड़िया सुबह 9:09 बजे से दोपहर 2:04 बजे तक तथा शाम का शुभ चौघड़िया रात 8:33 बजे से 9:11 बजे तक रहेगा.

FAQ 4. गुरु पूर्णिमा पर कौन-सा उपाय करने से शुभ फल मिलता है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का सम्मान करें, चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें कपड़े, पुस्तक या अपनी श्रद्धानुसार दक्षिणा भेंट करें. इससे ज्ञान, सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति होने की मान्यता है.

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