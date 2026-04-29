इस दिन सूर्य मेष, चंद्रमा तुला, मंगल मीन, बुध मीन, गुरु मिथुन, शुक्र वृषभ, शनि मीन, राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में रहेंगे.
Aaj Ka Panchang 29 April 2026: आज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 29 April 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष का भौम प्रदोष व्रत और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 29 अप्रैल 2026: वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 7.51 तक है. ऐसे में प्रदोष काल में शिव जी की पूजा का संयोग बन रहा है. आज बुधवार गणपति जी का दिन भी है. बुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रीगणेश की आराधना करना सबसे फलदायी होता है. बप्पा को प्रसन्न करने के लिए गणेश चालीसा का पाठ करें और गरीब बच्चों को किताबे, जूते चप्पल आदि का दान कर सकते हैं.
29 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 29 April 2026)
|तिथि
|
त्रयोदशी (28 अप्रैल 2026, शाम 6.51 - 29 अप्रैल 2026, रात 7.51)
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|हस्त
|योग
|हर्षण, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 6.01
|सूर्यास्त
|शाम 6.44
|चंद्रोदय
|शाम 5.00
|चंद्रोस्त
|सुबह 4.29, 30 अप्रैल
|चंद्र राशि
|तुला
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 5.42 - सुबह 09.00
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 8.15 - रात 10.57
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 12.19 - दोपहर 1.58
|यमगण्ड काल
|सुबह 7.21 - सुबह 9.00
|गुलिक काल
|सुबह 10.40 - दोपहर 12.19
|विडाल योग
|सुबह 12.16 - सुबह 5.51, 30 अप्रैल
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 29 April 2026)
|सूर्य
|मेष
|चंद्रमा
|तुला
|मंगल
|मीन
|बुध
|मीन
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृषभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
29 अप्रैल 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष (Aries): दिन अनुकूल रहेगा, शुरुआत सामान्य लेकिन बाद में कामों में तेजी आएगी और सामाजिक छवि मजबूत होगी. निर्णयों में बार-बार बदलाव से बचें, स्पष्टता रखें.
- वृष (Taurus): भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी. परिवार में खुशियां रहेंगी और सकारात्मक सोच से लाभ होगा.
- मिथुन (Gemini): आत्मविश्वास से भरा दिन रहेगा, काम में नई जानकारी का लाभ मिलेगा. व्यापारियों को अचानक धन लाभ के संकेत हैं.
- कर्क (Cancer): संतुलन और सकारात्मकता बनी रहेगी, घर और काम दोनों अच्छे से संभालेंगे. आर्थिक मदद मिलने के योग हैं, सोच-समझकर निर्णय लें.
- सिंह (Leo): दिन सामान्य लेकिन अवसरों से भरा रहेगा, नया करने की इच्छा जागेगी. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बितेगा.
- कन्या (Virgo): महत्वपूर्ण दिन रहेगा, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और स्वास्थ्य सुधरेगा. करियर में नए अवसर और बदलाव के योग बनेंगे.
- तुला (Libra): दिन फेवरेबल रहेगा, नए प्रयोगों में सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में प्रशंसा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- वृश्चिक (Scorpio): सकारात्मक ऊर्जा से भरा दिन, नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.
- धनु (Sagittarius): प्रगति का दिन रहेगा, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और मेहनत रंग लाएगी. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.
- मकर (Capricorn): दिन सकारात्मक रहेगा, नई योजनाएं सफल होंगी. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.
- कुंभ (Aquarius): अनुकूल दिन रहेगा, सीनियर्स काम से खुश होंगे और प्रमोशन के संकेत हैं. नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे.
- मीन (Pisces): नई संभावनाएं मिलेंगी, रुके काम पूरे होंगे और करियर में प्रगति होगी. सकारात्मक सोच से सफलता मिलेगी.
आज का उपाय
गणेश जी को धतूरा अर्पित करें. घर से निकलने पर एक हरे रंग का रुमाल साथ रख सकते हैं. मान्यता है कि कार्य में शुभता मिलती है.
आज का लकी कलर
हरा रंग शुभ रहेगा.
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29 अप्रैल 2026 को ग्रहों की क्या स्थिति है?
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