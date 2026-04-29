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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 29 April 2026: आज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 29 April 2026: आज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 29 April 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष का भौम प्रदोष व्रत और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 29 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 29 अप्रैल 2026: वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 7.51 तक है. ऐसे में प्रदोष काल में शिव जी की पूजा का संयोग बन रहा है. आज बुधवार गणपति जी का दिन भी है. बुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रीगणेश की आराधना करना सबसे फलदायी होता है. बप्पा को प्रसन्न करने के लिए गणेश चालीसा का पाठ करें और गरीब बच्चों को किताबे, जूते चप्पल आदि का दान कर सकते हैं.

29 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 29 April 2026)

तिथि

त्रयोदशी (28 अप्रैल 2026, शाम 6.51 - 29 अप्रैल 2026, रात 7.51)
वार बुधवार
नक्षत्र हस्त
योग हर्षण, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 शाम 5.00
चंद्रोस्त
 सुबह 4.29, 30 अप्रैल
चंद्र राशि
 तुला
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.42 - सुबह 09.00
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.15 - रात 10.57
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.19 - दोपहर 1.58
यमगण्ड काल सुबह 7.21 - सुबह 9.00 
गुलिक काल
 सुबह 10.40 - दोपहर 12.19
विडाल योग सुबह 12.16 - सुबह 5.51, 30 अप्रैल
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 29 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा तुला
मंगल मीन
बुध मीन
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

29 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष (Aries): दिन अनुकूल रहेगा, शुरुआत सामान्य लेकिन बाद में कामों में तेजी आएगी और सामाजिक छवि मजबूत होगी. निर्णयों में बार-बार बदलाव से बचें, स्पष्टता रखें.
  2. वृष (Taurus): भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी. परिवार में खुशियां रहेंगी और सकारात्मक सोच से लाभ होगा.
  3. मिथुन (Gemini): आत्मविश्वास से भरा दिन रहेगा, काम में नई जानकारी का लाभ मिलेगा. व्यापारियों को अचानक धन लाभ के संकेत हैं.
  4. कर्क (Cancer): संतुलन और सकारात्मकता बनी रहेगी, घर और काम दोनों अच्छे से संभालेंगे. आर्थिक मदद मिलने के योग हैं, सोच-समझकर निर्णय लें.
  5. सिंह (Leo): दिन सामान्य लेकिन अवसरों से भरा रहेगा, नया करने की इच्छा जागेगी. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बितेगा.
  6. कन्या (Virgo): महत्वपूर्ण दिन रहेगा, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और स्वास्थ्य सुधरेगा. करियर में नए अवसर और बदलाव के योग बनेंगे.
  7. तुला (Libra): दिन फेवरेबल रहेगा, नए प्रयोगों में सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में प्रशंसा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  8. वृश्चिक (Scorpio): सकारात्मक ऊर्जा से भरा दिन, नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.
  9. धनु (Sagittarius): प्रगति का दिन रहेगा, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और मेहनत रंग लाएगी. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.
  10. मकर (Capricorn): दिन सकारात्मक रहेगा, नई योजनाएं सफल होंगी. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.
  11. कुंभ (Aquarius): अनुकूल दिन रहेगा, सीनियर्स काम से खुश होंगे और प्रमोशन के संकेत हैं. नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे.
  12. मीन (Pisces): नई संभावनाएं मिलेंगी, रुके काम पूरे होंगे और करियर में प्रगति होगी. सकारात्मक सोच से सफलता मिलेगी.

आज का उपाय 

गणेश जी को धतूरा अर्पित करें. घर से निकलने पर एक हरे रंग का रुमाल साथ रख सकते हैं. मान्यता है कि कार्य में शुभता मिलती है.

आज का लकी कलर 

हरा रंग शुभ रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 29 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

Frequently Asked Questions

29 अप्रैल 2026 को ग्रहों की क्या स्थिति है?

इस दिन सूर्य मेष, चंद्रमा तुला, मंगल मीन, बुध मीन, गुरु मिथुन, शुक्र वृषभ, शनि मीन, राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में रहेंगे.

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