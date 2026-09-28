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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 28 सितंबर 2026, द्वितीया तिथि श्राद्ध का समय, अशुभ मुहूर्त में न करें तर्पण, देखें पूरा पंचांग

आज 28 सितंबर 2026, द्वितीया तिथि श्राद्ध का समय, अशुभ मुहूर्त में न करें तर्पण, देखें पूरा पंचांग

Panchang 28 September 2026: आज अश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 28 Sep 2026 09:39 AM (IST)
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Hindi Panchang, 28 September 2026: अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार है. श्राद्ध में तर्पण के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें. तांबे या पीतल के पात्र में जल लेकर उसमें काले तिल, कुश और पुष्प मिलाएं. इसके बाद पितरों का स्मरण करते हुए कुश की अंगूठी धारण करें और दोनों हाथों से जल अर्पित करें.

तर्पण करते समय पितरों के नाम और गोत्र का उच्चारण करना शुभ माना जाता है. जल हमेशा हथेली के अग्रभाग से नहीं, बल्कि अंगूठे और तर्जनी के बीच से अर्पित किया जाता है. अंत में पितरों से सुख-शांति और परिवार पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें.

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28 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – कृष्ण पक्ष द्वितीया, रात लगभग 10:36 बजे तक, इसके बाद तृतीया
  • वारसोमवार
  • नक्षत्ररेवती, सुबह लगभग 11:18 बजे तक, इसके बाद अश्विनी
  • योगध्रुव, सुबह लगभग 11:00 बजे तक, इसके बाद व्याघात
  • करणकौलव, सुबह लगभग 10:00 बजे तक, इसके बाद तैतिल
  • चंद्र राशिमीन राशि, इसके बाद मेष राशि
  • सूर्य राशिकन्या राशि
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:11 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:11 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:36 से 5:24 बजे
  • प्रातः संध्या: लगभग 5:00 से 6:11 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:48 बजे से 12:36 बजे
  • विजय मुहूर्त: लगभग 2:12 से 3:00 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:11 से 6:35 बजे
  • सायाह्न संध्या: लगभग 6:11 से 7:23 बजे
  • अमृत काल: लगभग सुबह 6:30 से 8:05 बजे
  • निशिता मुहूर्त: लगभग रात 11:48 बजे से 12:36 बजे (29 सितंबर)

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: लगभग सुबह 7:42 से 9:13 बजे
  • यमगण्ड: लगभग सुबह 10:43 बजे से 12:13 बजे
  • गुलिक काल: लगभग दोपहर 1:43 से 3:13 बजे
  • दुर्मुहूर्त: स्थानीय पंचांग के अनुसार देखें, क्योंकि इसकी गणना स्थान आधारित होती है।
  • भद्रा: नहीं है

ग्रहों की स्थिति – 28 सितंबर 2026

  • सूर्यकन्या राशि
  • चंद्रमामेष राशि में प्रवेश
  • मंगलकर्क राशि
  • बुधतुला राशि
  • गुरुकर्क राशि, उच्च
  • शुक्रतुला राशि
  • शनिमीन राशि, वक्री
  • राहुकुंभ राशि, वक्री
  • केतुसिंह राशि, वक्री

28 सितंबर का राशिफल

  • मेष: परिवार में शांति रहेगी, कार्यक्षेत्र में रुके काम गति पकड़ेंगे और आर्थिक मामलों में बजट का ध्यान रखना होगा. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें.
  • वृषभ: परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा, कामकाज में नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. रिश्तों में बहस से बचें.
  • मिथुन: परिवार में बातचीत से पुराने मसले सुलझेंगे, कार्यक्षेत्र में नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा और नए निवेश में सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों में गलतफहमी दूर करें.
  • कर्क: परिवार का सहयोग मिलेगा, कामकाज धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ेगा और घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
  • सिंह: परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कार्यक्षेत्र में नेतृत्व का अवसर मिलेगा और आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. पार्टनर को पर्याप्त समय दें.
  • कन्या: परिवार में मधुरता रहेगी, कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. रिश्तों में आलोचना से बचें.
  • तुला: परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, टीमवर्क से काम पूरे होंगे और अटका पैसा मिलने के योग हैं. दांपत्य जीवन में विश्वास बढ़ेगा.
  • वृश्चिक: परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा, रुके काम पूरे होंगे और आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. पार्टनर से मन की बात साझा करें.
  • धनु: परिवार के साथ शुभ आयोजन में शामिल हो सकते हैं, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. रिश्तों में संवाद बढ़ाएं.
  • मकर: परिवार का सहयोग मिलेगा, मेहनत की सराहना होगी और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. पार्टनर से बातचीत में सौम्यता बनाए रखें.
  • कुंभ: परिवार और मित्रों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा, संपर्कों से कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी न करें.
  • मीन: परिवार में सौहार्द रहेगा, कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं. प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी.

उपाय

श्राद्ध के दिन पंचबलि भोग जरुर निकालना चाहिए, इसे कौए, कुत्ते, चींटी, देव और गाय को खिलाएं. 

लकी कल

सफेद, हल्का पीला

नवरात्रि में कार-बाइक खरीदने वालों को करना होगा इंतजार! जानें क्या है वजह

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 28 Sep 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
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