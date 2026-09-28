आज 28 सितंबर 2026, द्वितीया तिथि श्राद्ध का समय, अशुभ मुहूर्त में न करें तर्पण, देखें पूरा पंचांग
Panchang 28 September 2026: आज अश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 28 September 2026: अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार है. श्राद्ध में तर्पण के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें. तांबे या पीतल के पात्र में जल लेकर उसमें काले तिल, कुश और पुष्प मिलाएं. इसके बाद पितरों का स्मरण करते हुए कुश की अंगूठी धारण करें और दोनों हाथों से जल अर्पित करें.
तर्पण करते समय पितरों के नाम और गोत्र का उच्चारण करना शुभ माना जाता है. जल हमेशा हथेली के अग्रभाग से नहीं, बल्कि अंगूठे और तर्जनी के बीच से अर्पित किया जाता है. अंत में पितरों से सुख-शांति और परिवार पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें.
28 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – कृष्ण पक्ष द्वितीया, रात लगभग 10:36 बजे तक, इसके बाद तृतीया
- वार – सोमवार
- नक्षत्र – रेवती, सुबह लगभग 11:18 बजे तक, इसके बाद अश्विनी
- योग – ध्रुव, सुबह लगभग 11:00 बजे तक, इसके बाद व्याघात
- करण – कौलव, सुबह लगभग 10:00 बजे तक, इसके बाद तैतिल
- चंद्र राशि – मीन राशि, इसके बाद मेष राशि
- सूर्य राशि – कन्या राशि
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:11 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:11 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:36 से 5:24 बजे
- प्रातः संध्या: लगभग 5:00 से 6:11 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:48 बजे से 12:36 बजे
- विजय मुहूर्त: लगभग 2:12 से 3:00 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:11 से 6:35 बजे
- सायाह्न संध्या: लगभग 6:11 से 7:23 बजे
- अमृत काल: लगभग सुबह 6:30 से 8:05 बजे
- निशिता मुहूर्त: लगभग रात 11:48 बजे से 12:36 बजे (29 सितंबर)
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: लगभग सुबह 7:42 से 9:13 बजे
- यमगण्ड: लगभग सुबह 10:43 बजे से 12:13 बजे
- गुलिक काल: लगभग दोपहर 1:43 से 3:13 बजे
- दुर्मुहूर्त: स्थानीय पंचांग के अनुसार देखें, क्योंकि इसकी गणना स्थान आधारित होती है।
- भद्रा: नहीं है
ग्रहों की स्थिति – 28 सितंबर 2026
- सूर्य – कन्या राशि
- चंद्रमा – मेष राशि में प्रवेश
- मंगल – कर्क राशि
- बुध – तुला राशि
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
28 सितंबर का राशिफल
- मेष: परिवार में शांति रहेगी, कार्यक्षेत्र में रुके काम गति पकड़ेंगे और आर्थिक मामलों में बजट का ध्यान रखना होगा. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें.
- वृषभ: परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा, कामकाज में नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. रिश्तों में बहस से बचें.
- मिथुन: परिवार में बातचीत से पुराने मसले सुलझेंगे, कार्यक्षेत्र में नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा और नए निवेश में सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों में गलतफहमी दूर करें.
- कर्क: परिवार का सहयोग मिलेगा, कामकाज धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ेगा और घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
- सिंह: परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कार्यक्षेत्र में नेतृत्व का अवसर मिलेगा और आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. पार्टनर को पर्याप्त समय दें.
- कन्या: परिवार में मधुरता रहेगी, कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. रिश्तों में आलोचना से बचें.
- तुला: परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, टीमवर्क से काम पूरे होंगे और अटका पैसा मिलने के योग हैं. दांपत्य जीवन में विश्वास बढ़ेगा.
- वृश्चिक: परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा, रुके काम पूरे होंगे और आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. पार्टनर से मन की बात साझा करें.
- धनु: परिवार के साथ शुभ आयोजन में शामिल हो सकते हैं, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. रिश्तों में संवाद बढ़ाएं.
- मकर: परिवार का सहयोग मिलेगा, मेहनत की सराहना होगी और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. पार्टनर से बातचीत में सौम्यता बनाए रखें.
- कुंभ: परिवार और मित्रों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा, संपर्कों से कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी न करें.
- मीन: परिवार में सौहार्द रहेगा, कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं. प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी.
उपाय
श्राद्ध के दिन पंचबलि भोग जरुर निकालना चाहिए, इसे कौए, कुत्ते, चींटी, देव और गाय को खिलाएं.
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