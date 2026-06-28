Aaj Ka Panchang 28 June 2026: आज इन 5 मुहूर्त में न करें शुभ कार्य, देखें योग और पूरा पंचांग

Hindi Panchang, 28 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार है. न्यता के अनुसार रविवार को गेहूं, गुड़ और तांबे से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ फल देने वाला माना जाता है. इसके अलावा लाल, नारंगी या सुनहरे रंग के कपड़े भी इस दिन सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास के प्रतीक माने जाते हैं.

रविवार को घर के उपयोग की आवश्यक वस्तुएं, पढ़ाई या ऑफिस से जुड़ी सामग्री और पूजा-पाठ की सामग्री खरीद सकते हैं.

28 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 28 June 2026)

तिथि - त्रयोदशी (27 जून 2026, देर रात 12.53 - 28 जून 2026, सुबह 3.06)

(27 जून 2026, देर रात 12.53 - 28 जून 2026, सुबह 3.06) वार- रविवार

रविवार नक्षत्र- ज्येष्ठ

योग- शुभ, रवि, सर्वार्थ सिद्धि योग

सूर्योदय- सुबह 5.54

सुबह 5.54 सूर्यास्त- रात 07.13

रात 07.13 चंद्रोदय- शाम 6.26

शाम 6.26 चंद्रोस्त- सुबह 4.22, 29 जून

सुबह 4.22, 29 जून चंद्र राशि- वृश्चिक

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.10 - दोपहर 12.55

सुबह 7.10 - दोपहर 12.55 शाम का चौघड़िया - रात 7.23 - रात 11.09

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल - शाम 5.38 - शाम 7.23

शाम 5.38 - शाम 7.23 यमगण्ड काल- दोपहर 12.20 - दोपहर 2.09

दोपहर 12.20 - दोपहर 2.09 आडल योग - देर रात 1.08 - सुबह 5.26, 29 जून

- देर रात 1.08 - सुबह 5.26, 29 जून विडाल योग - सुबह 5.26 - देर रात 1.08, 29 जून

- सुबह 5.26 - देर रात 1.08, 29 जून भद्रा काल - सुबह 3.06 - सुबह 5.26, 29 जून

सुबह 3.06 - सुबह 5.26, 29 जून गुलिक काल - दोपहर 3.54 - शाम 5.38

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 28 June 2026)

सूर्य- मिथुन

चंद्रमा - वृश्चिक

मंगल- वृषभ

बुध- कर्क

गुरु- मिथुन

शुक्र- मिथुन

शनि- मीन

राहु- कुंभ

केतु- सिंह

28 जून 2026 का राशिफल



ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष (Aries): परिवार व मन को लेकर थोड़ी संवेदनशीलता रहेगी, बिजनेस में नए लोगों पर आंख बंद करके भरोसा न करें. नौकरी और पढ़ाई में तनाव से बचते हुए धैर्य रखें.

वृषभ (Taurus): जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें, रुके हुए काम पूरे करने का अच्छा समय है. व्यापार और करियर में नए अवसर व लाभ के योग बनेंगे.

मिथुन (Gemini): शुरुआत में काम का दबाव रहेगा लेकिन बाद में स्थितियां बेहतर होंगी. बिजनेस और पेंडिंग कामों में सफलता मिलने की संभावना है.

कर्क (Cancer): परिवार के साथ आनंददायक समय बितेगा और व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे. नौकरी व पढ़ाई में रचनात्मकता और फोकस से अच्छे परिणाम आएंगे.

सिंह (Leo): घर और कार्यक्षेत्र में संयम बनाए रखें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. बिजनेस में जोखिम से बचें और रिश्तों में सोच-समझकर निर्णय लें.

कन्या (Virgo): मेहनत और अनुशासन से दिन बेहतर बनेगा, तकनीकी परेशानियां हल हो जाएंगी. रिश्तों और प्रेम जीवन में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

तुला (Libra): सम्मान और उपलब्धि मिलने के योग हैं, काम में नए तरीके अपनाएं. परिवार और प्रेम जीवन में खुशी व संतुलन बना रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio): आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ेगा, करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. प्रेम और पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा.

धनु (Sagittarius): ऑनलाइन लेन-देन और नए संपर्कों में सावधानी रखें. नौकरी और व्यापार में समझदारी से काम लेने पर सम्मान मिल सकता है.

मकर (Capricorn): आय बढ़ाने और नए अवसर पाने के लिए दिन अच्छा रहेगा. परिवार के सहयोग से काम आसान होंगे और करियर में समाधान मिलेंगे.

कुंभ (Aquarius): करियर और बिजनेस में उन्नति के मजबूत संकेत हैं, बड़े अवसर मिल सकते हैं. प्रेम और पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा.

मीन (Pisces): धार्मिक व सामाजिक कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है लेकिन प्रयास सफल होंगे. करियर और व्यापार में नए संपर्क भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगे.

आज का उपाय रविवार को तांबे के लौटे में जल भरकर मंदिर में दान करें. इसके अलावा गरीबों में फल बांटें. मान्यता है इससे रोग-दोष दूर होते हैं.

आज का लकी कलर

नारंगी रंग शुभ है.

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