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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 28 June 2026: आज इन 5 मुहूर्त में न करें शुभ कार्य, देखें योग और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 28 June 2026: आज इन 5 मुहूर्त में न करें शुभ कार्य, देखें योग और पूरा पंचांग

Panchang 28 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 28 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 28 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार है. न्यता के अनुसार रविवार को गेहूं, गुड़ और तांबे से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ फल देने वाला माना जाता है. इसके अलावा लाल, नारंगी या सुनहरे रंग के कपड़े भी इस दिन सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास के प्रतीक माने जाते हैं.

रविवार को घर के उपयोग की आवश्यक वस्तुएं, पढ़ाई या ऑफिस से जुड़ी सामग्री और पूजा-पाठ की सामग्री खरीद सकते हैं.

28 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 28 June 2026)

  • तिथि - त्रयोदशी (27 जून 2026, देर रात 12.53 - 28 जून 2026, सुबह 3.06)
  • वार- रविवार
  • नक्षत्र- ज्येष्ठ
  • योग- शुभ, रवि, सर्वार्थ सिद्धि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- शाम 6.26
  • चंद्रोस्त- सुबह 4.22, 29 जून
  • चंद्र राशि- वृश्चिक

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 7.10 - दोपहर 12.55
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.23 - रात 11.09

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल -  शाम 5.38 - शाम 7.23
  • यमगण्ड काल- दोपहर 12.20 - दोपहर 2.09
  • आडल योग - देर रात 1.08 - सुबह 5.26, 29 जून
  • विडाल योग - सुबह 5.26 - देर रात 1.08, 29 जून
  • भद्रा काल - सुबह 3.06 - सुबह 5.26, 29 जून
  • गुलिक काल - दोपहर 3.54 - शाम 5.38

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 28 June 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - वृश्चिक
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

28 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष (Aries): परिवार व मन को लेकर थोड़ी संवेदनशीलता रहेगी, बिजनेस में नए लोगों पर आंख बंद करके भरोसा न करें. नौकरी और पढ़ाई में तनाव से बचते हुए धैर्य रखें.

वृषभ (Taurus): जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें, रुके हुए काम पूरे करने का अच्छा समय है. व्यापार और करियर में नए अवसर व लाभ के योग बनेंगे.

मिथुन (Gemini): शुरुआत में काम का दबाव रहेगा लेकिन बाद में स्थितियां बेहतर होंगी. बिजनेस और पेंडिंग कामों में सफलता मिलने की संभावना है.

कर्क (Cancer): परिवार के साथ आनंददायक समय बितेगा और व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे. नौकरी व पढ़ाई में रचनात्मकता और फोकस से अच्छे परिणाम आएंगे.

सिंह (Leo): घर और कार्यक्षेत्र में संयम बनाए रखें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. बिजनेस में जोखिम से बचें और रिश्तों में सोच-समझकर निर्णय लें.

कन्या (Virgo): मेहनत और अनुशासन से दिन बेहतर बनेगा, तकनीकी परेशानियां हल हो जाएंगी. रिश्तों और प्रेम जीवन में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

तुला (Libra): सम्मान और उपलब्धि मिलने के योग हैं, काम में नए तरीके अपनाएं. परिवार और प्रेम जीवन में खुशी व संतुलन बना रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio): आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ेगा, करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. प्रेम और पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा.

धनु (Sagittarius): ऑनलाइन लेन-देन और नए संपर्कों में सावधानी रखें. नौकरी और व्यापार में समझदारी से काम लेने पर सम्मान मिल सकता है.

मकर (Capricorn): आय बढ़ाने और नए अवसर पाने के लिए दिन अच्छा रहेगा. परिवार के सहयोग से काम आसान होंगे और करियर में समाधान मिलेंगे.

कुंभ (Aquarius): करियर और बिजनेस में उन्नति के मजबूत संकेत हैं, बड़े अवसर मिल सकते हैं. प्रेम और पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा.

मीन (Pisces): धार्मिक व सामाजिक कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है लेकिन प्रयास सफल होंगे. करियर और व्यापार में नए संपर्क भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगे.

आज का उपाय

रविवार को तांबे के लौटे में जल भरकर मंदिर में दान करें. इसके अलावा गरीबों में फल बांटें. मान्यता है इससे रोग-दोष दूर होते हैं.

आज का लकी कलर 

नारंगी रंग शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 28 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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