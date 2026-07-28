Aaj Ka Panchang 28 July 2026: आज कोकिला व्रत पर पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang, 28 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार है. इस दिन कोकिला व्रत करने का विधान है. ये व्रत शिव औज और माता पार्वती को समर्पित है. इस दिन कोयल की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है.

आज का व्रत - कोकिला व्रत अखंड सौभाग्य, पति की दीर्धायु के लिए किया जाता है. कथा अनुसार अग्नि में अपनी देह त्याग के बाद देवी सती ने एक हजार दिव्य वर्षों तक कोयल (कोकिला) के रूप में निवास किया था. इसके बाद हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया. तभी से कोकिला व्रत किया जाता है.

कोकिला व्रत पूजा मुहूर्त - शाम 7.15 - रात 9.50

28 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 28 July 2026)

तिथि - चतुर्दशी (27 जुलाई 2026, शाम 4.16 - 28 जुलाई 2026, शाम 6.18)

चतुर्दशी (27 जुलाई 2026, शाम 4.16 - 28 जुलाई 2026, शाम 6.18) वार- मंगलवार

नक्षत्र- पूर्वाषाढ़

योग- विष्कंभ, रवि योग

सूर्योदय- सुबह 5.54

सुबह 5.54 सूर्यास्त- रात 07.13

रात 07.13 चंद्रोदय- शाम 6.43

चंद्रोस्त- सुबह 5.03, 29 जुलाई

चंद्र राशि- धनु

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया - सुबह 09.09 - सुबह 2.04

सुबह 09.09 - सुबह 2.04 शाम का चौघड़िया -रात 8.33 - रात 9.11

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

राहुकाल - दोपहर 3.51 - शाम 5.33

दोपहर 3.51 - शाम 5.33 यमगण्ड काल- सुबह 9.04 - सुबह 10.46

सुबह 9.04 - सुबह 10.46 आडल योग - दोपहर 1.11 - सुबह 5.41, 29 जुलाई

विडाल योग - सुबह 5.40 - दोपहर 1.11

सुबह 5.40 - दोपहर 1.11 गुलिक काल - दोपहर 12.27 - दोपहर 2.09

दोपहर 12.27 - दोपहर 2.09 भद्रा काल - शाम 6.18 - सुबह 5.41

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 28 July 2026)

सूर्य- कर्क

चंद्रमा - धनु

मंगल- वृषभ

बुध- कर्क

गुरु- मिथुन

शुक्र- मिथुन

शनि- मीन

राहु- कुंभ

केतु- सिंह

28 जुलाई 2026 का राशिफल



ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आनंददायक रहेगा, लेकिन बिजनेस पार्टनर और नए कामों में सतर्क रहें. उधार दिया धन वापस मिल सकता है और परिवार में आपकी सलाह का सम्मान होगा.

वृषभ राशि (Taurus)

खर्चों पर नियंत्रण रखें, डूबा हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. सरकारी कार्यों में लापरवाही न करें और परिवार में विवाद होने पर शांत रहें.

मिथुन राशि (Gemini)

रिश्तों में सुधार होगा और प्रेम जीवन सुखद रहेगा. कला-कौशल से सम्मान मिल सकता है, लेकिन बिना सोचे किसी बात के लिए हामी न भरें.

कर्क राशि (Cancer)

दिखावे में खर्च बढ़ सकता है, लेकिन संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाएं सफल हो सकती हैं.

सिंह राशि (Leo)

कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन व्यापार और राजनीति में सावधानी रखें. किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)

अटका सरकारी काम पूरा हो सकता है और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. सेहत का ध्यान रखें तथा परिवार में धैर्य से काम लें.

तुला राशि (Libra)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और शेयर बाजार से लाभ मिल सकता है. नौकरी और वैवाहिक जीवन में भी शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है. विद्यार्थियों को गुरु की सलाह से आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius)

कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और टीमवर्क से सफलता मिलेगी. उधार के लेन-देन से बचें तथा जीवनसाथी की सलाह को महत्व दें.

मकर राशि (Capricorn)

धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी और नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं. संतान और परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है.

कुंभ राशि (Aquarius)

तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी तथा धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, कोई धोखा देने की कोशिश कर सकता है.

मीन राशि (Pisces)

बिजनेस में सोच-समझकर निर्णय लें और पार्टनर पर नजर बनाए रखें. नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं तथा सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा.

आज का उपाय तिलसहे तिलसौख्ये तिलवर्णे तिलप्रिय। सौभाग्यद्रव्यपुत्रांश्च देहि मे कोकिल नमः॥ - कोकिला व्रत की पूजा में इस मंत्र का जाप करें.माता होंगी प्रसन्न आज का लकी कलर

हरा, नारंगी, लाल

FAQ

Q 1. कोकिल व्रत क्यों किया जाता है

कोकिला व्रत पति की लंबी आयु, अच्छे जीवनसाथ और समृद्धि पाने का यही वजर है.

Q 2. 28 जुलाई 2026 का राहुकाल कितने बजे है?

28 जुलाई को राहुकाल दोपहर 3:51 बजे से शाम 5:33 बजे तक रहेगा. इस दौरान शुभ कार्य करने से बचना चाहिए.

Q 3. 28 जुलाई 2026 को चंद्रमा किस राशि में रहेंगे?

इस दिन चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रहेगा.

Q 4. 28 जुलाई 2026 का शुभ उपाय क्या है?

कोकिला व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर "तिलसहे तिलसौख्ये तिलवर्णे तिलप्रिय। सौभाग्यद्रव्यपुत्रांश्च देहि मे कोकिल नमः॥" मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है.

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