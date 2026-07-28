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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 28 July 2026: आज कोकिला व्रत पर पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 28 July 2026: आज कोकिला व्रत पर पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 28 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी तिथि और मंगलवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 28 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 28 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार है. इस दिन कोकिला व्रत करने का विधान है. ये व्रत शिव औज और माता पार्वती को समर्पित  है. इस दिन कोयल की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है. 

आज का व्रत - कोकिला व्रत अखंड सौभाग्य, पति की दीर्धायु के लिए किया जाता है. कथा अनुसार अग्नि में अपनी देह त्याग के बाद देवी सती ने एक हजार दिव्य वर्षों तक कोयल (कोकिला) के रूप में निवास किया था. इसके बाद हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया. तभी से कोकिला व्रत किया जाता है. 

कोकिला व्रत पूजा मुहूर्त - शाम 7.15 - रात 9.50

28 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 28 July 2026)

  • तिथि - चतुर्दशी (27 जुलाई 2026, शाम 4.16 - 28 जुलाई 2026, शाम 6.18)
  • वार- मंगलवार
  • नक्षत्र- पूर्वाषाढ़
  • योग- विष्कंभ, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- शाम 6.43
  • चंद्रोस्त- सुबह 5.03, 29 जुलाई
  • चंद्र राशि- धनु

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 09.09 - सुबह 2.04
  • शाम का चौघड़िया -रात 8.33 - रात 9.11

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 3.51 - शाम 5.33
  • यमगण्ड काल- सुबह 9.04 - सुबह 10.46
  • आडल योग - दोपहर 1.11 - सुबह 5.41, 29 जुलाई
  • विडाल योग - सुबह 5.40 - दोपहर 1.11
  • गुलिक काल - दोपहर 12.27 - दोपहर 2.09
  • भद्रा काल - शाम 6.18 - सुबह 5.41

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 28 July 2026)

  • सूर्य- कर्क
  • चंद्रमा - धनु
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

28 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आनंददायक रहेगा, लेकिन बिजनेस पार्टनर और नए कामों में सतर्क रहें. उधार दिया धन वापस मिल सकता है और परिवार में आपकी सलाह का सम्मान होगा.

वृषभ राशि (Taurus)

खर्चों पर नियंत्रण रखें, डूबा हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. सरकारी कार्यों में लापरवाही न करें और परिवार में विवाद होने पर शांत रहें.

मिथुन राशि (Gemini)

रिश्तों में सुधार होगा और प्रेम जीवन सुखद रहेगा. कला-कौशल से सम्मान मिल सकता है, लेकिन बिना सोचे किसी बात के लिए हामी न भरें.

कर्क राशि (Cancer)

दिखावे में खर्च बढ़ सकता है, लेकिन संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाएं सफल हो सकती हैं.

सिंह राशि (Leo)

कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन व्यापार और राजनीति में सावधानी रखें. किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)

अटका सरकारी काम पूरा हो सकता है और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. सेहत का ध्यान रखें तथा परिवार में धैर्य से काम लें.

तुला राशि (Libra)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और शेयर बाजार से लाभ मिल सकता है. नौकरी और वैवाहिक जीवन में भी शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है. विद्यार्थियों को गुरु की सलाह से आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius)

कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और टीमवर्क से सफलता मिलेगी. उधार के लेन-देन से बचें तथा जीवनसाथी की सलाह को महत्व दें.

मकर राशि (Capricorn)

धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी और नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं. संतान और परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है.

कुंभ राशि (Aquarius)

तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी तथा धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, कोई धोखा देने की कोशिश कर सकता है.

मीन राशि (Pisces)

बिजनेस में सोच-समझकर निर्णय लें और पार्टनर पर नजर बनाए रखें. नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं तथा सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा.

आज का उपाय

तिलसहे तिलसौख्ये तिलवर्णे तिलप्रिय। सौभाग्यद्रव्यपुत्रांश्च देहि मे कोकिल नमः॥ - कोकिला व्रत की पूजा में इस मंत्र का जाप करें.माता होंगी प्रसन्न

आज का लकी कलर

हरा, नारंगी, लाल

FAQ

Q 1. कोकिल व्रत क्यों किया जाता है
कोकिला व्रत पति की लंबी आयु, अच्छे जीवनसाथ और समृद्धि पाने का यही वजर है.

Q 2. 28 जुलाई 2026 का राहुकाल कितने बजे है?
28 जुलाई को राहुकाल दोपहर 3:51 बजे से शाम 5:33 बजे तक रहेगा. इस दौरान शुभ कार्य करने से बचना चाहिए.

Q 3. 28 जुलाई 2026 को चंद्रमा किस राशि में रहेंगे?
इस दिन चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रहेगा.

Q 4. 28 जुलाई 2026 का शुभ उपाय क्या है?
कोकिला व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर "तिलसहे तिलसौख्ये तिलवर्णे तिलप्रिय। सौभाग्यद्रव्यपुत्रांश्च देहि मे कोकिल नमः॥" मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 28 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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