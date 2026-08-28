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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 28 अगस्त 2026 का पंचांग, रक्षाबंधन पर राखी बांधने के कई शुभ मुहूर्त, देखें पूरा पंचांग

आज 28 अगस्त 2026 का पंचांग, रक्षाबंधन पर राखी बांधने के कई शुभ मुहूर्त, देखें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 28 August 2026: आज सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण दोनों.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 28 Aug 2026 07:15 AM (IST)
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Hindi Panchang, 28 August 2026: आज सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन और शुक्रवार है. राखी बांधने के लिए सुबह 5.47 से सुबह 9.48 तक शुभ मुहूर्त है. राखी बांधते समय ये मंत्र बोलें - येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥ बहन से नारियल लेने के बाद भाइ को दाहिने हाथ में थोड़े से अक्षत या पीली सरसों और एक सिक्का मुट्ठी में रखकर बंद कर लेना चाहिए. ये शुभ माना गया है

28 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 28 August 2026)

  • तिथि – पूर्णिमा सुबह 9:48 बजे तक, इसके बाद प्रतिपदा
  • वार – शुक्रवार
  • नक्षत्र – शतभिषा
  • योग – अतिगंड, सुकर्मा
  • सूर्योदय – सुबह 5:56 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 6:47 बजे
  • चंद्रोदय – शाम 6:47 बजे
  • चंद्रास्त – अगले दिन सुबह
  • चंद्र राशि – कुंभ

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का लाभ समय – सुबह 7:33 से 9:10 बजे
  • सुबह का अमृत समय – सुबह 9:10 से 10:46 बजे
  • दोपहर का शुभ समय – दोपहर 12:22 से 1:58 बजे
  • रात का शुभ समय – रात 9:35 से 10:59 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल – सुबह 10:46 से 12:22 बजे
  • यमगण्ड काल – दोपहर 3:35 से 5:11 बजे
  • गुलिक काल – सुबह 7:33 से 9:10 बजे
  • भद्रा – नहीं है, भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो चुकी है.

ग्रहों की स्थिति – 28 अगस्त 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – कुंभ राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – सिंह राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि
  • केतु – सिंह राशि

27 अगस्त का राशिफल

मेष राशि

विरोधियों पर विजय मिलेगी और नए काम की शुरुआत में सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, बुजुर्गों का सम्मान करें.

वृष राशि

जनसंपर्क बढ़ाने से बिजनेस में फायदा होगा. आर्थिक जोखिम से बचें और पिता व वरिष्ठों का सम्मान करें.

मिथुन राशि

ऑनलाइन बिजनेस में लाभ होगा. ऑफिस टूर फायदेमंद रहेगा और घर में खुशी का माहौल रहेगा.

कर्क राशि

नया काम शुरू करने से बचें. वरिष्ठों की सलाह लें और मानसिक तनाव से बचते हुए प्रयास जारी रखें.

सिंह राशि

बिजनेस विस्तार के अच्छे अवसर मिलेंगे. अनुभवी लोगों की सलाह से काम करें, दांपत्य जीवन मधुर रहेगा.

कन्या राशि

दिन अनुकूल रहेगा, लेकिन नया काम शुरू करने से पहले परिवार की सलाह लें. कार्यस्थल पर संयम बनाए रखें.

तुला राशि

पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. प्रोजेक्ट में सफलता और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.

वृश्चिक राशि

खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. कार्यस्थल पर विवाद से बचें और क्रोध पर नियंत्रण रखें.

धनु राशि

दोपहर बाद आर्थिक लाभ के योग हैं. कारोबारी अनुबंध में सफलता मिलेगी और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

मकर राशि

कारोबारी सौदों में पारदर्शिता रखें. मेहनत पर भरोसा करें और परिवार के सहयोग से सुख-शांति बनी रहेगी.

कुंभ राशि

भाग्य का साथ मिलेगा और प्रॉपर्टी संबंधी काम में सफलता मिल सकती है. अधूरे काम पूरे होंगे और परिवार के साथ समय बिताएंगे.

मीन राशि

कारोबारी लेन-देन में सावधानी रखें. जीवनसाथी की सलाह से बिजनेस में आगे बढ़ने का नया रास्ता मिलेगा.

आज का उपाय

राखी की थाली में हमेशा घी का दीपक जलाना चाहिए. ऐसा करने से आसपास के वातावरण से नकारात्मकता दूर होती है.

आज का लकी कलर

लाल, पीला, हरा

राखी बांधने की जगह भी करती है असर! वास्तु के अनुसार यहां बैठकर न बांधें राखी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 28 Aug 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Raksha Bandhan 2026 28 August 2026 Panchang Sawan Purniam 2026
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