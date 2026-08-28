आज 28 अगस्त 2026 का पंचांग, रक्षाबंधन पर राखी बांधने के कई शुभ मुहूर्त, देखें पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 28 August 2026: आज सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण दोनों.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 28 August 2026: आज सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन और शुक्रवार है. राखी बांधने के लिए सुबह 5.47 से सुबह 9.48 तक शुभ मुहूर्त है. राखी बांधते समय ये मंत्र बोलें - येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥ बहन से नारियल लेने के बाद भाइ को दाहिने हाथ में थोड़े से अक्षत या पीली सरसों और एक सिक्का मुट्ठी में रखकर बंद कर लेना चाहिए. ये शुभ माना गया है
28 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 28 August 2026)
- तिथि – पूर्णिमा सुबह 9:48 बजे तक, इसके बाद प्रतिपदा
- वार – शुक्रवार
- नक्षत्र – शतभिषा
- योग – अतिगंड, सुकर्मा
- सूर्योदय – सुबह 5:56 बजे
- सूर्यास्त – शाम 6:47 बजे
- चंद्रोदय – शाम 6:47 बजे
- चंद्रास्त – अगले दिन सुबह
- चंद्र राशि – कुंभ
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का लाभ समय – सुबह 7:33 से 9:10 बजे
- सुबह का अमृत समय – सुबह 9:10 से 10:46 बजे
- दोपहर का शुभ समय – दोपहर 12:22 से 1:58 बजे
- रात का शुभ समय – रात 9:35 से 10:59 बजे
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल – सुबह 10:46 से 12:22 बजे
- यमगण्ड काल – दोपहर 3:35 से 5:11 बजे
- गुलिक काल – सुबह 7:33 से 9:10 बजे
- भद्रा – नहीं है, भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो चुकी है.
ग्रहों की स्थिति – 28 अगस्त 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – कुंभ राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – सिंह राशि
- गुरु – कर्क राशि
- शुक्र – कन्या राशि
- शनि – मीन राशि (वक्री)
- राहु – कुंभ राशि
- केतु – सिंह राशि
27 अगस्त का राशिफल
लाल, पीला, हरा
राखी बांधने की जगह भी करती है असर! वास्तु के अनुसार यहां बैठकर न बांधें राखी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.