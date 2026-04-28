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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 28 April 2026: आज भौम प्रदोष व्रत में त्रिपुष्कर योग, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 28 April 2026: आज भौम प्रदोष व्रत में त्रिपुष्कर योग, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 28 April 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष का भौम प्रदोष व्रत और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 28 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 28 अप्रैल 2026: वैशाख माह के शुक्ल पक्ष का भौम प्रदोष व्रत और मंगलवार है. बजरंगबली की पूजा के अलावा शिव कृपा पाने का खास संयोग बना है. आज परशुराम द्वादशी भी है. प्रदोष व्रत के दिन शाम को शिव जी का अभिषेक मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला माना जाता है. 

आज का व्रत

भौम प्रदोष व्रत विशेष रूप से कर्ज मुक्ति, रोग निवारण और शत्रु बाधा दूर करने के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है. इसके शुभ फल की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल और जल से अभिषेक करें और शुभ चीजों का दान करें. 

28 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 28 April 2026)

तिथि

द्वादशी (28 अप्रैल 2026, शाम 6.15 - 29 अप्रैल 2026, शाम 6.51)
वार मंगलवार
नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी
योग व्याघात, त्रिपुष्कर योग
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 शाम 4.04
चंद्रोस्त
 सुबह 4.00, 29 अप्रैल
चंद्र राशि
 कन्या
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 09.01 - दोपहर 1.58
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.15 - रात 9.36
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.37 - शाम 5.16
यमगण्ड काल सुबह 9.00 - सुबह 10.40
गुलिक काल
 दोपहर 12.19 - दोपहर 1.58
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 28 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा कन्या
मंगल मीन
बुध मीन
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

28 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)
आज सकारात्मक दिन है, दोपहर बाद शुभ समाचार से आत्मविश्वास बढ़ेगा और अवसर मिलेंगे. छिपे विरोधियों से सतर्क रहें और समझदारी से काम लें.

वृष राशि (Taurus)
दिन अनुकूल रहेगा, परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. सोच में बदलाव से आगे बढ़ने के नए रास्ते मिलेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन अच्छा है, नेटवर्किंग बढ़ेगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे. फैसलों में जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर आगे बढ़ें.

कर्क राशि (Cancer)
दिन सकारात्मक रहेगा, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. दूसरों की मदद करते समय अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखें.

सिंह राशि (Leo)
नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ दिन बेहतर रहेगा, नए विचार लाभ देंगे. व्यापार में विस्तार और सफलता के योग बन रहे हैं.

कन्या राशि (Virgo)
आज स्थिरता और प्रगति का दिन है, धैर्य से काम करने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे. प्रोफेशनल फील्ड में नए अवसर मिल सकते हैं.

तुला राशि (Libra)
दिन संतुलित रहेगा, परिवार से चर्चा से सही दिशा मिलेगी. नए अवसर मिलेंगे, लेकिन रिश्तों में मर्यादा बनाए रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
भाग्य का साथ मिलेगा, सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभ देंगे. सरकारी कार्यों में सफलता और बदलाव से फायदा होगा.

धनु राशि (Sagittarius)
लाभ और सकारात्मकता से भरा दिन रहेगा, नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद होगी. करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे.

मकर राशि (Capricorn)
मेहनत का फल मिलेगा, थोड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी. जीवनसाथी का सहयोग आर्थिक और मानसिक मजबूती देगा.

कुंभ राशि (Aquarius)
मिश्रित लेकिन अच्छा दिन है, पुराने लोगों से मुलाकात खुशी देगी. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है.

मीन राशि (Pisces)
नई संभावनाएं सामने आएंगी, करियर में अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार और जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा.

आज का उपाय 

शिव चालीसा का पाठ करें, और महादेव पर तीन पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करें.

आज का लकी कलर 

नारंगी, हरा रंग शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 28 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

Frequently Asked Questions

28 अप्रैल 2026 को राहुकाल कब से कब तक है?

28 अप्रैल 2026 को राहुकाल दोपहर 3.37 बजे से शाम 5.16 बजे तक रहेगा. इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए.

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