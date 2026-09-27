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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 27 सितंबर 2026, प्रतिपदा तिथि श्राद्ध का मुहूर्त, पूरा पंचांग देखें

आज 27 सितंबर 2026, प्रतिपदा तिथि श्राद्ध का मुहूर्त, पूरा पंचांग देखें

Panchang 27 September 2026: आज अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 27 Sep 2026 06:42 AM (IST)
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Hindi Panchang, 27 September 2026: अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार है. आज से अश्विन माह और पितृ पक्ष की शुरुआत हो गई है. प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा. इस दिन पितरों के निमित्ता दान, तर्पण, पंचबलि भोग आदि कर्म किए जाते हैं. 

श्राद्ध करने से पितरों की कृपा और उनकी आत्मा को सुंतष्टि मिलती है. पितरों के आशीर्वाद से वंश वृद्धि, सफलता, सुख, समृद्धि आते हैं. 

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27 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, रात लगभग 8:59 बजे तक, इसके बाद द्वितीया
  • वाररविवार
  • नक्षत्रउत्तराभाद्रपद, सुबह लगभग 11:08 बजे तक, इसके बाद रेवती
  • योगवृद्धि, सुबह लगभग 11:17 बजे तक, इसके बाद ध्रुव
  • करणबालव, सुबह लगभग 9:43 बजे तक, इसके बाद कौलव
  • चंद्र राशिमीन राशि, इसके बाद मेष राशि
  • सूर्य राशिकन्या राशि
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:11 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:12 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:36 से 5:24 बजे
  • प्रातः संध्या: लगभग 5:00 से 6:12 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:48 बजे से 12:36 बजे
  • विजय मुहूर्त: लगभग 2:12 से 3:00 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:12 से 6:36 बजे
  • सायाह्न संध्या: लगभग 6:12 से 7:24 बजे
  • अमृत काल: लगभग सुबह 6:27 से 8:01 बजे
  • निशिता मुहूर्त: लगभग रात 11:48 बजे से 12:36 बजे (28 सितंबर)

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: लगभग शाम 4:42 से 6:12 बजे
  • यमगण्ड: लगभग दोपहर 12:12 से 1:42 बजे
  • गुलिक काल: लगभग दोपहर 3:12 से 4:42 बजे
  • दुर्मुहूर्त: स्थानीय पंचांग के अनुसार देखें, क्योंकि इसकी गणना स्थान आधारित होती है।
  • भद्रा: नहीं है

ग्रहों की स्थिति – 27 सितंबर 2026

  • सूर्यकन्या राशि
  • चंद्रमामीन राशि
  • मंगलकर्क राशि
  • बुधतुला राशि
  • गुरुकर्क राशि, उच्च
  • शुक्रतुला राशि
  • शनिमीन राशि, वक्री
  • राहुकुंभ राशि, वक्री
  • केतुसिंह राशि, वक्री

27 सितंबर का राशिफल

  • मेष: व्यापार में लाभ और कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा. प्रेम-परिवार में सुख रहेगा, आर्थिक स्थिति संतुलित और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
  • वृषभ: संपत्ति विवाद सुलझेगा और आर्थिक लाभ होगा. कार्यस्थल पर सावधानी रखें, परिवार में सुख रहेगा, चोट-चपेट से बचें.
  • मिथुन: कारोबार में अचानक लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सम्मान और परिवार का सहयोग मिलेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें.
  • कर्क: धन लाभ के बड़े अवसर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में सोच-समझकर सलाह दें, परिवार में सुख रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
  • सिंह: सामाजिक कार्यों में सफलता और सम्मान मिलेगा. विद्यार्थियों को लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, खानपान का ध्यान रखें.
  • कन्या: काम में एकाग्रता बनाए रखें. परिवार में खुशी मिलेगी, आय सामान्य रहेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा.
  • तुला: कारोबार में लाभ और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी. दांपत्य में छोटी बात पर तनाव संभव है, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी.
  • वृश्चिक: आर्थिक प्रयास सफल होंगे और नए अनुबंध लाभ देंगे. दांपत्य में वाणी पर संयम रखें, खर्चों में सावधानी बरतें.
  • धनु: बड़ी बिजनेस डील और नौकरी में नए अवसर मिलेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा, निवेश से पहले सलाह लें.
  • मकर: बिजनेस में बदलाव लाभदायक रहेगा और प्रॉपर्टी से फायदा होगा. विद्यार्थियों को सफलता, आर्थिक मजबूती और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा.
  • कुंभ: संपत्ति के मामलों में जांच-पड़ताल जरूरी है. पारिवारिक विवाद सुलझेंगे, जीवनसाथी की सेहत पर ध्यान दें और खर्च संभालें.
  • मीन: विदेश व्यापार में लाभ और नई डील मिलेगी. पढ़ाई में ध्यान दें, प्रेम संबंधों में बात आगे बढ़ेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

उपाय

जरूरतमंदों को चावल, आटा, दाल, वस्त्र आदि का दान करें.

लकी कल

लाल, पीला, नारंगी

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 27 Sep 2026 06:42 AM (IST)
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