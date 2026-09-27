आज 27 सितंबर 2026, प्रतिपदा तिथि श्राद्ध का मुहूर्त, पूरा पंचांग देखें
Panchang 27 September 2026: आज अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 27 September 2026: अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार है. आज से अश्विन माह और पितृ पक्ष की शुरुआत हो गई है. प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा. इस दिन पितरों के निमित्ता दान, तर्पण, पंचबलि भोग आदि कर्म किए जाते हैं.
श्राद्ध करने से पितरों की कृपा और उनकी आत्मा को सुंतष्टि मिलती है. पितरों के आशीर्वाद से वंश वृद्धि, सफलता, सुख, समृद्धि आते हैं.
27 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, रात लगभग 8:59 बजे तक, इसके बाद द्वितीया
- वार – रविवार
- नक्षत्र – उत्तराभाद्रपद, सुबह लगभग 11:08 बजे तक, इसके बाद रेवती
- योग – वृद्धि, सुबह लगभग 11:17 बजे तक, इसके बाद ध्रुव
- करण – बालव, सुबह लगभग 9:43 बजे तक, इसके बाद कौलव
- चंद्र राशि – मीन राशि, इसके बाद मेष राशि
- सूर्य राशि – कन्या राशि
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:11 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:12 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:36 से 5:24 बजे
- प्रातः संध्या: लगभग 5:00 से 6:12 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:48 बजे से 12:36 बजे
- विजय मुहूर्त: लगभग 2:12 से 3:00 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:12 से 6:36 बजे
- सायाह्न संध्या: लगभग 6:12 से 7:24 बजे
- अमृत काल: लगभग सुबह 6:27 से 8:01 बजे
- निशिता मुहूर्त: लगभग रात 11:48 बजे से 12:36 बजे (28 सितंबर)
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: लगभग शाम 4:42 से 6:12 बजे
- यमगण्ड: लगभग दोपहर 12:12 से 1:42 बजे
- गुलिक काल: लगभग दोपहर 3:12 से 4:42 बजे
- दुर्मुहूर्त: स्थानीय पंचांग के अनुसार देखें, क्योंकि इसकी गणना स्थान आधारित होती है।
- भद्रा: नहीं है
ग्रहों की स्थिति – 27 सितंबर 2026
- सूर्य – कन्या राशि
- चंद्रमा – मीन राशि
- मंगल – कर्क राशि
- बुध – तुला राशि
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
27 सितंबर का राशिफल
- मेष: व्यापार में लाभ और कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा. प्रेम-परिवार में सुख रहेगा, आर्थिक स्थिति संतुलित और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
- वृषभ: संपत्ति विवाद सुलझेगा और आर्थिक लाभ होगा. कार्यस्थल पर सावधानी रखें, परिवार में सुख रहेगा, चोट-चपेट से बचें.
- मिथुन: कारोबार में अचानक लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सम्मान और परिवार का सहयोग मिलेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- कर्क: धन लाभ के बड़े अवसर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में सोच-समझकर सलाह दें, परिवार में सुख रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
- सिंह: सामाजिक कार्यों में सफलता और सम्मान मिलेगा. विद्यार्थियों को लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, खानपान का ध्यान रखें.
- कन्या: काम में एकाग्रता बनाए रखें. परिवार में खुशी मिलेगी, आय सामान्य रहेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा.
- तुला: कारोबार में लाभ और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी. दांपत्य में छोटी बात पर तनाव संभव है, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी.
- वृश्चिक: आर्थिक प्रयास सफल होंगे और नए अनुबंध लाभ देंगे. दांपत्य में वाणी पर संयम रखें, खर्चों में सावधानी बरतें.
- धनु: बड़ी बिजनेस डील और नौकरी में नए अवसर मिलेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा, निवेश से पहले सलाह लें.
- मकर: बिजनेस में बदलाव लाभदायक रहेगा और प्रॉपर्टी से फायदा होगा. विद्यार्थियों को सफलता, आर्थिक मजबूती और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा.
- कुंभ: संपत्ति के मामलों में जांच-पड़ताल जरूरी है. पारिवारिक विवाद सुलझेंगे, जीवनसाथी की सेहत पर ध्यान दें और खर्च संभालें.
- मीन: विदेश व्यापार में लाभ और नई डील मिलेगी. पढ़ाई में ध्यान दें, प्रेम संबंधों में बात आगे बढ़ेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
उपाय
जरूरतमंदों को चावल, आटा, दाल, वस्त्र आदि का दान करें.
लकी कल
लाल, पीला, नारंगी
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