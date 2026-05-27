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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 27 May 2026: आज पद्मिनी एकादशी का पूरा पंचांग, मुहूर्त, उपाय, राशिफल भी देखें

Aaj Ka Panchang 27 May 2026: आज पद्मिनी एकादशी का पूरा पंचांग, मुहूर्त, उपाय, राशिफल भी देखें

Panchang 27 May 2026: आज अधिकमास की पद्मिनी एकादशी और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 27 May 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 27 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी और बुधवार है. 3 साल बाद अधिकमास की ये एकादशी आती है इसलिए इसका महत्व कई गुना ज्यादा है. इस दिन व्रत करने वालों को समस्त 26 एकादशी व्रत करने के समान पुण्य मिलता है. सारे दोष, पाप, रोग, दरिद्रता से मुक्ति के रास्ते खुलते है. 

आज का व्रत 

पद्मिनी एकादशी के दिन प्रथम पहर में भगवान को नारियल, द्वितीय पहर में बिल्वफल, तृतीय पहर में सीताफल तथा चतुर्थ पहर में सुपारी एवं नारंगी अर्पण करनी चाहिये. ऐसा करने से प्रथम पहर में अग्नि होम का, द्वितीय में वाजपेय यज्ञ का, तृतीय में अश्वमेध यज्ञ का तथा चतुर्थ में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है.

27 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 27 May 2026)

  • तिथि - एकादशी (26 मई 2026, सुबह 5.10 - 27 मई 2026, सुबह 6.21)
  • वार- बुधवार
  • नक्षत्र- हस्त
  • योग- व्यतीपात, सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.36
  • सूर्यास्त- रात 07.07
  • चंद्रोदय- दोपहर 3.51
  • चंद्रोस्त- सुबह 3.10 28 मई
  • चंद्र राशि- कन्या

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.25 - सुबह 8.52 
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.28 - रात 11.02

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राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 12.18 - दोपहर 2.02
  • यमगण्ड काल- सुबह 7.08- सुबह 8.52
  • भद्रा काल - सुबह 5.25 - सुबह 6.21
  • विडाल योग - सुबह 5.25 - सुबह 5.56
  • गुलिक काल - सुबह 10.35- दोपहर 12.18

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 27 May 2026)

  • सूर्य- मेष
  • चंद्रमा - कन्या
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

27 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशिफल

धार्मिक और सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. बिजनेस और रोजगार में नए अवसर मिलेंगे, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

वृषभ राशिफल

परिवार से शुभ समाचार मिलेगा और शुरू किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मिथुन राशिफल

पारिवारिक तनाव और वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति बन सकती है. विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं.

कर्क राशिफल

नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल रहेगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक विवाद सुलझ सकते हैं और शाम का समय धर्म-कर्म में बीतेगा.

सिंह राशिफल

कार्यस्थल पर विवाद से बचें और धैर्य के साथ समस्याओं का समाधान करें. सरकारी कार्य पूरे होंगे, लेकिन व्यापार में नकदी की कमी महसूस हो सकती है.

कन्या राशिफल

परिवार का माहौल सुखद रहेगा और कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. वाहन या संपत्ति खरीदने के योग हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

तुला राशिफल

परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा और दान-पुण्य के कार्यों में रुचि रहेगी. व्यापार में लाभ होगा, लेकिन गर्मी की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

वृश्चिक राशिफल

नया व्यापार शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा और भाग्य का साथ मिलेगा. संतान और शिक्षा से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी, साथ ही धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

धनु राशिफल

परिवार में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें. व्यापार में सावधानी बरतें और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें.

मकर राशिफल

वाहन चलाते समय सावधानी रखें और गर्मी से अपनी सेहत का ध्यान रखें. लव लाइफ अच्छी रहेगी और पुराने विवाद समाप्त होने के योग हैं.

कुंभ राशिफल

व्यापार में नई योजनाएं लाभ देंगी और कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी. पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी और शाम का समय मनोरंजन में बीतेगा.

मीन राशिफल

अच्छे कर्मों से परिवार में सम्मान बढ़ेगा और व्यापार में लाभ मिलेगा. रोजगार से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी और पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है.

आज का उपाय 

विष्णु जी के सामने पीले चावल की छोटी ढेरी बनाकर उस पर एक सुपारी रखें, विधिवत उसकी पूजा करें. विष्णु चालीसा पढ़ें और अगले दिन उस सुपारी को अपने धन स्थान या तिजोरी में रख दें. धन प्राप्ति के योग बनतते हैं.

आज का लकी कलर 

पीला, हरा, नारंगी, लाल शुभ रहेगा

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 27 May 2026 05:10 AM (IST)
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