Panchang 27 March 2026: राम नवमी और मां सिद्धिदात्री की पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 27 March 2026: 27 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि मां सिद्धिदात्री की पूजा और राम नवमी है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 27 मार्च 2026: 27 मार्च 2026 को राम नवमी और चैत्र नवरात्रि की नवमी मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी. मां सिद्धिदात्री की कृपा से साधक वो सिद्धियां प्राप्त कर सकता है जो हनुमान जी के पास हैं जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी 8 सिद्धियां.
मान्यात है कि चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन भक्त की सच्चे मन से की गई पूजा से उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. वहीं राम नवमी पर अयोध्या में रामलला का दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक होगा.
राम नवमी पूजा मुहूर्त - दोपहर 12.27
हवन मुहूर्त - सुबह 6.17 - सुबह 10.54
27 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 27 March 2026)
|तिथि
|
नवमी (26 मार्च 2026, सुबह 11.48 - 27 मार्च 2026, सुबह 10.06)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|पुनर्वसु
|योग
|अतिखण्ड, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|दोपहर 1.06
|चंद्रोस्त
|सुबह 3.16, 27 मार्च
|चंद्र राशि
|मिथुन
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.17 - सुबह 10.54
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.04 - शाम 6.36
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 10.54 - दोपहर 12.27
|यमगण्ड काल
|दोपहर 3.14 - शाम 5.04
|आडल योग
|सुबह 6.17 - दोपहर 3.24
|गुलिक काल
|सुबह 7.50 - सुबह 9.22
|विडाल योग
|दोपहर 3.54 - सुबह 6.16, 28 मार्च
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 27 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|मिथुन
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मेष
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
27 मार्च 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष: खर्चों का दबाव रहेगा, लेकिन अटका पैसा मिलते ही राहत महसूस होगी, रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.
- वृषभ: दिन थोड़ा उलझा रहेगा, फिर भी किस्मत के सहारे काम पूरे होंगे और अपनों का साथ मिलेगा.
- मिथुन: कमाई के नए रास्ते खुलेंगे, सम्मान बढ़ेगा और रिश्तों में नजदीकियां आएंगी.
- कर्क: खुशखबरी मिलने के संकेत हैं, धन लाभ होगा और परिवार का पूरा सपोर्ट रहेगा.
- सिंह: पार्टनरशिप में फायदा होगा, लेकिन हर फैसले में सावधानी जरूरी है.
- कन्या: तरक्की के योग बनेंगे, करियर में नए मौके मिलेंगे और आय बढ़ेगी.
- तुला: मेहनत रंग लाएगी, बिजनेस में लाभ होगा और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
- वृश्चिक: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम का प्रेशर रहेगा, धैर्य से काम लेना होगा.
- धनु: सफलता आपके कदम चूमेगी, प्रेम जीवन बेहतर रहेगा और नई शुरुआत होगी.
- मकर: समाज में मान-सम्मान मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे और धन स्थिति मजबूत होगी.
- कुंभ: दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा, काम के सिलसिले में यात्रा संभव है, सेहत पर ध्यान दे.
- मीन: आत्मबल बढ़ेगा, अटके काम पूरे होंगे और परिवार में तालमेल बेहतर होगा.
FAQs: 27 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिखण्ड और रवि योग बन रहा है.
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