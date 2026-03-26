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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 27 March 2026: राम नवमी और मां सिद्धिदात्री की पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Panchang 27 March 2026: राम नवमी और मां सिद्धिदात्री की पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 27 March 2026: 27 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि मां सिद्धिदात्री की पूजा और राम नवमी है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 26 Mar 2026 05:54 PM (IST)
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Hindi Panchang 27 मार्च 2026: 27 मार्च 2026 को राम नवमी और चैत्र नवरात्रि की नवमी मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी. मां सिद्धिदात्री की कृपा से साधक वो सिद्धियां प्राप्त कर सकता है जो हनुमान जी के पास हैं जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी 8 सिद्धियां.

मान्यात है कि चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन भक्त की सच्चे मन से की गई पूजा से उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. वहीं राम नवमी पर अयोध्या में रामलला का दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक होगा.

राम नवमी पूजा मुहूर्त - दोपहर 12.27

हवन मुहूर्त - सुबह 6.17 - सुबह 10.54

27 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 27 March 2026)

तिथि

नवमी (26 मार्च 2026, सुबह 11.48 - 27 मार्च 2026, सुबह 10.06)
वार शुक्रवार
नक्षत्र पुनर्वसु
योग अतिखण्ड, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
  दोपहर 1.06
चंद्रोस्त
 सुबह 3.16, 27 मार्च
चंद्र राशि
 मिथुन
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.17 - सुबह 10.54
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 5.04 - शाम 6.36
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 10.54 - दोपहर 12.27
यमगण्ड काल दोपहर 3.14 - शाम 5.04
आडल योग सुबह 6.17 - दोपहर 3.24
गुलिक काल
 सुबह 7.50 - सुबह 9.22
विडाल योग दोपहर 3.54 - सुबह 6.16, 28 मार्च 
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 27 March 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा मिथुन
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

27 मार्च 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष: खर्चों का दबाव रहेगा, लेकिन अटका पैसा मिलते ही राहत महसूस होगी, रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.
  2. वृषभ: दिन थोड़ा उलझा रहेगा, फिर भी किस्मत के सहारे काम पूरे होंगे और अपनों का साथ मिलेगा.
  3. मिथुन: कमाई के नए रास्ते खुलेंगे, सम्मान बढ़ेगा और रिश्तों में नजदीकियां आएंगी.
  4. कर्क: खुशखबरी मिलने के संकेत हैं, धन लाभ होगा और परिवार का पूरा सपोर्ट रहेगा.
  5. सिंह: पार्टनरशिप में फायदा होगा, लेकिन हर फैसले में सावधानी जरूरी है.
  6. कन्या: तरक्की के योग बनेंगे, करियर में नए मौके मिलेंगे और आय बढ़ेगी.
  7. तुला: मेहनत रंग लाएगी, बिजनेस में लाभ होगा और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
  8. वृश्चिक: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम का प्रेशर रहेगा, धैर्य से काम लेना होगा.
  9. धनु: सफलता आपके कदम चूमेगी, प्रेम जीवन बेहतर रहेगा और नई शुरुआत होगी.
  10. मकर: समाज में मान-सम्मान मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे और धन स्थिति मजबूत होगी.
  11. कुंभ: दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा, काम के सिलसिले में यात्रा संभव है, सेहत पर ध्यान दे.
  12. मीन: आत्मबल बढ़ेगा, अटके काम पूरे होंगे और परिवार में तालमेल बेहतर होगा.

FAQs: 27 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

राम नवमी पर घर में राम दरबार की पूजा करें, श्रीराम यंत्र स्थापित कर सकते हैं इससे घर में सुख-समृद्धि की कमी नहीं होती, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिखण्ड और रवि योग बन रहा है.

Navratri 2026 Day 9 Puja: नवरात्रि महानवमी 27 मार्च को, मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, भोग, हवन-कन्या पूजा का मुहूर्त देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 Mar 2026 05:54 PM (IST)
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Aaj Ka Panchang Todays Panchang Chaitra Navratri 2026
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