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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 27 June 2026: आज साल के आखिरी शनि प्रदोष व्रत पर साध्य-रवि योग का संयोग, देखें शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 27 June 2026: आज साल के आखिरी शनि प्रदोष व्रत पर साध्य-रवि योग का संयोग, देखें शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग

Panchang 27 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 27 Jun 2026 06:45 AM (IST)
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Hindi Panchang, 27 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शनिवार है. शनिवार को आने वाला प्रदोष व्रत इसलिए और भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इस दिन शनिदेव का प्रभाव भी जुड़ जाता है. मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से शनिदेव के कठिन प्रभाव भी शांत हो सकते हैं.

शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या जिन राशियों पर चल रही है उन्हें विशेष तौर पर आज महादेव का रुद्राभिषेक करना चाहिए. शिव साधना से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अशुभता दूर होती है. 

27 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 27 June 2026)

  • तिथि - त्रयोदशी (26 जून 2026, रात 10.22 - 27 जून 2026, देर रात 12.53)
  • वार- शनिवार
  • नक्षत्र- अनुराधा
  • योग- साध्य, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- शाम 5.31
  • चंद्रोस्त- सुबह 3.33, 26 जून
  • चंद्र राशि- वृश्चिक

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 5.25 - सुबह 8.54
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.38 - देर रात 12.24

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल -  सुबह 8.,55 - सुबह 10.39
  • यमगण्ड काल- दोपहर 2.09 - दोपहर 3.54
  • विडाल योग - रात 10.22 - सुबह 5.26, 28 जून
  • गुलिक काल - सुबह 5,25 - सुबह 7.10

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 27 June 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - वृश्चिक
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

27 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)
घर-परिवार के पुराने मामलों और भरोसेमंद व्यक्ति की गलती से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य और सावधानी बनाए रखें. कार्यस्थल पर सहयोग कम मिलने से अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन शांत रहकर काम करें.

वृषभ राशि (Taurus)
पार्टनरशिप और नए बिजनेस की शुरुआत के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा, अचानक बड़े अवसर मिल सकते हैं. नौकरी और पढ़ाई में भी आपकी मेहनत और विचारों की खूब सराहना होगी.

मिथुन राशि (Gemini)
आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं और बिजनेस में ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखें. नौकरी और करियर में नई जिम्मेदारियां व अच्छे अवसर मिलने के संकेत हैं.

कर्क राशि (Cancer)
ऑनलाइन बिजनेस, करियर और नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. परिवार और जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी.

सिंह राशि (Leo)
घर और कार्यक्षेत्र दोनों जगह सतर्क रहने की जरूरत है, विशेषकर कागजी कामों और स्वास्थ्य को लेकर. गुस्से या लापरवाही से बचें और छात्रों को अनुशासन बनाए रखना होगा.

कन्या राशि (Virgo)
नई शुरुआत, बिजनेस विस्तार और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. छात्रों और युवाओं को नेतृत्व और सम्मान मिलने के योग हैं.

तुला राशि (Libra)
पारिवारिक और पुश्तैनी मामलों में समाधान मिलने की संभावना है और ऑफिस में आपकी छवि मजबूत होगी. स्वास्थ्य और संतुलित दिनचर्या पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आत्मविश्वास और समझदारी से आप व्यापार और नौकरी में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. परिवार और समाज में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और युवा अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धनु राशि (Sagittarius)
खर्चों और निवेश को लेकर सावधानी बरतें क्योंकि कामकाज में दबाव बढ़ सकता है. रिश्तों और स्वास्थ्य दोनों में धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

मकर राशि (Capricorn)
परिवार और व्यापार से जुड़ी अच्छी खबरें मिल सकती हैं तथा बड़े अवसर सामने आएंगे. करियर और शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव और मार्गदर्शन सफलता दिलाएगा.

कुंभ राशि (Aquarius)
नई तकनीक और प्रोफेशनल स्किल्स पर काम करने से करियर में लाभ मिलेगा. सामाजिक सम्मान और कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां मिलने के मजबूत योग हैं.

मीन राशि (Pisces)
भाग्य का साथ मिलेगा और व्यापार में नई रणनीतियां लाभ दे सकती हैं. करियर, परिवार और सामाजिक जीवन में सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

आज का उपाय

कर्ज और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं और शनि चालीसा का पाठ करें. 

आज का लकी कलर 

काला और नीला रंग

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 27 Jun 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
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