आज 27 अगस्त 2026 का पंचांग, गुरुवार को हयग्रीव जयंती, पंचक भी शुरू, देखें पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 27 August 2026: आज सावन पूर्णिमा और गुरुवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 27 August 2026: आज सावन पूर्णिमा, हयग्रीव जयंती और गुरुवार है. ये दिन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि पूर्णिमा-गुरुवार के साथ होने पर विष्णु जी के हयग्रीव अवतार की पूजा का संयोग बना है. पंचांग अनुसार सावन पूर्णिमा व्रत आज है, लेकिन स्नान-दान 28 अगस्त को किया जाएगा. आज से पंचक भी शुरू हो रहे हैं.
27 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 27 August 2026)
- तिथि – चतुर्दशी सुबह 9:09 बजे तक, इसके बाद पूर्णिमा
- वार – गुरुवार
- नक्षत्र – धनिष्ठा
- योग – शोभन, अतिखंड
- सूर्योदय – सुबह 5:56 बजे
- सूर्यास्त – शाम 6:49 बजे
- चंद्रोदय – शाम 6:26 बजे
- चंद्रास्त – सुबह 4:49 बजे
- चंद्र राशि – मकर
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का लाभ समय – सुबह 7:33 से 9:09 बजे
- सुबह का अमृत समय – सुबह 9:09 से 10:46 बजे
- दोपहर का शुभ समय – दोपहर 12:22 से 1:59 बजे
- रात का शुभ समय – रात 9:35 से 10:59 बजे
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल – दोपहर 1:59 से 3:35 बजे
- यमगण्ड काल – सुबह 5:56 से 7:33 बजे
- गुलिक काल – सुबह 9:09 से 10:46 बजे
- भद्रा – सुबह 9:09 बजे से शुरू
ग्रहों की स्थिति – 27 अगस्त 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – मकर राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – सिंह राशि
- गुरु – कर्क राशि
- शुक्र – कन्या राशि
- शनि – मीन राशि (वक्री)
- राहु – कुंभ राशि
- केतु – सिंह राशि
27 अगस्त का राशिफल
पीला
एक ही पूर्णिमा कहीं राखी, कहीं समुद्र पूजा और कहीं वेदों का उत्सव, 28 अगस्त को भारत के पांच रंग
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