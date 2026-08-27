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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 27 अगस्त 2026 का पंचांग, गुरुवार को हयग्रीव जयंती, पंचक भी शुरू, देखें पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग

आज 27 अगस्त 2026 का पंचांग, गुरुवार को हयग्रीव जयंती, पंचक भी शुरू, देखें पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 27 August 2026: आज सावन पूर्णिमा और गुरुवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 27 Aug 2026 06:58 AM (IST)
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Hindi Panchang, 27 August 2026: आज सावन पूर्णिमा, हयग्रीव जयंती और गुरुवार है. ये दिन बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि पूर्णिमा-गुरुवार के साथ होने पर विष्णु जी के हयग्रीव अवतार की पूजा का संयोग बना है. पंचांग अनुसार सावन पूर्णिमा व्रत आज है, लेकिन स्नान-दान 28 अगस्त को किया जाएगा. आज से पंचक भी शुरू हो रहे हैं. 

27 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 27 August 2026)

  • तिथि – चतुर्दशी सुबह 9:09 बजे तक, इसके बाद पूर्णिमा
  • वार – गुरुवार
  • नक्षत्र – धनिष्ठा
  • योग – शोभन, अतिखंड
  • सूर्योदय – सुबह 5:56 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 6:49 बजे
  • चंद्रोदय – शाम 6:26 बजे
  • चंद्रास्त – सुबह 4:49 बजे
  • चंद्र राशि – मकर

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का लाभ समय – सुबह 7:33 से 9:09 बजे
  • सुबह का अमृत समय – सुबह 9:09 से 10:46 बजे
  • दोपहर का शुभ समय – दोपहर 12:22 से 1:59 बजे
  • रात का शुभ समय – रात 9:35 से 10:59 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल – दोपहर 1:59 से 3:35 बजे
  • यमगण्ड काल – सुबह 5:56 से 7:33 बजे
  • गुलिक काल – सुबह 9:09 से 10:46 बजे
  • भद्रा – सुबह 9:09 बजे से शुरू

ग्रहों की स्थिति – 27 अगस्त 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – मकर राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – सिंह राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि
  • केतु – सिंह राशि

27 अगस्त का राशिफल

मेष राशि

व्यापार और करियर में सुधार होगा. नई नौकरी के लिए इंटरव्यू या बायोडाटा भेजने का समय अनुकूल है. पारिवारिक अनबन दूर होगी और खुशियां बढ़ेंगी.

वृष राशि

बिजनेस विस्तार का अच्छा मौका मिलेगा. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सराहना मिलेगी और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. महिलाओं के लिए दिन खास रहेगा.

मिथुन राशि

नया घर खरीदने के लिए अच्छी डील मिल सकती है. बॉस नया प्रोजेक्ट सौंप सकते हैं, जिससे तरक्की के अवसर बनेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

कर्क राशि

नई नौकरी मिलने के योग हैं. सहकर्मियों के सहयोग से रुके काम पूरे होंगे. दांपत्य जीवन मजबूत होगा और लेखन में रुचि बढ़ेगी.

सिंह राशि

अधिकारियों की मदद से रुका काम पूरा होगा और व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा. छात्रों को कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा.

कन्या राशि

रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. घर में शुभ कार्यक्रम हो सकता है और दांपत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी.

तुला राशि

बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल सकता है. प्रॉपर्टी कारोबार में लाभ होगा. घर में मेहमानों के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा.

वृश्चिक राशि

बिजनेस में अच्छा लाभ होगा और दोस्तों के साथ यात्रा की योजना बन सकती है. बड़ों का आशीर्वाद लेने से दिन बेहतर रहेगा और दांपत्य में मिठास आएगी.

धनु राशि

सैलरी बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. छात्रों की परिजनों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन पारिवारिक तनाव को काम पर हावी न होने दें.

मकर राशि

व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और परिवार में सुख-शांति रहेगी. पुराने मित्र से मुलाकात होगी और रचनात्मक काम में रुचि बढ़ेगी.

कुंभ राशि

नए संपर्कों से लोकप्रियता बढ़ेगी और नया काम शुरू करने का समय अच्छा है. व्यावसायिक मीटिंग में सफलता मिलेगी, आलस्य से बचें.

मीन राशि

परिवार से खुशखबरी मिलेगी और रुके काम पूरे होंगे. प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने के लिए काम पर ध्यान दें. बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लाभ देगा.

आज का उपाय

पूर्णिमा की रात चंद्रमा को जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर अर्घ्य दें. मन की शांति और मानसिक स्थिरता के लिए इसे शुभ माना जाता है.

आज का लकी कलर

पीला

एक ही पूर्णिमा कहीं राखी, कहीं समुद्र पूजा और कहीं वेदों का उत्सव, 28 अगस्त को भारत के पांच रंग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 27 Aug 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Panchak 2026 Sawan Purnima 2026 Hayagriv Jayanti 2026
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