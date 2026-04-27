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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 27 April 2026: आज मोहिनी एकादशी व्रत पूजा मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 27 April 2026: आज मोहिनी एकादशी व्रत पूजा मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 27 April 2026: वैशाख की मोहिनी एकादशी और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 27 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 27 अप्रैल 2026: वैशाख माह के शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी और सोमवार है. पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था. यह वही दिव्य रूप है, जिसमें उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को मोह में डाल दिया.

 

आज का व्रत

पद्म पुराण में बताया गया है कि एक बार श्रीराम ने महर्षि वशिष्ठ से इस व्रत का महत्व पूछा. तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर उसे मोक्ष की ओर ले जाता है. ये व्रत मोह, लालच से मुक्ति दिलाता है. इस दिन श्रीहरि की विधि विधान से पूजा करना चाहिए. चावल न खाएं.

27 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 27 April 2026)

तिथि

एकादशी (27 अप्रैल 2026, शाम 6.06 - 28 अप्रैल 2026, शाम 6.15)
वार सोमवार
नक्षत्र पूर्वफाल्गुनी
योग ध्रुव
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 दोपहर 3.08
चंद्रोस्त
 सुबह 3.23, 28 अप्रैल
चंद्र राशि
 सिंह
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 09.02 - सुबह 10.40
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 6.54 - रात 8.15
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 7.23 - सुबह 09.02
यमगण्ड काल सुबह 10.40 - दोपहर 12.19- दोपहर 1.58
विडाल योग सुबह 5.45 - रात 8.27
गुलिक काल
 दोपहर 1.58 - दोपहर 3.36
भद्रा सुबह 6.07 - शाम 6.15
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 27 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा सिंह
मंगल मीन
बुध मीन
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

27 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)
आज व्यस्तता के बावजूद रुका धन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नकारात्मक लोगों से दूरी रखें. करियर में सफलता के योग हैं, प्रेम जीवन मधुर रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा.

वृष राशि (Taurus)
ऑफिस में आपके विचार सराहे जाएंगे, प्रभावशाली लोगों के सहयोग से काम आसान होगा. आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, रिश्तों में संतुलन रहेगा और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini)
रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, इच्छाशक्ति से योजनाएं सफल होंगी, अहंकार से बचें. करियर में नई संभावनाएं खुलेंगी, प्रेम संबंध सुधरेंगे और मानसिक संतोष मिलेगा.

कर्क राशि (Cancer)
अचानक धन लाभ से मन प्रसन्न रहेगा, समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. करियर में अवसर मिलेंगे, प्रेम जीवन सुधरेगा और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी.

सिंह राशि (Leo)
कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी, जिम्मेदारियों को आप सफलतापूर्वक निभाएंगे. आर्थिक लाभ होगा, परिवार में तालमेल बढ़ेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)
नई ऊर्जा के साथ दिन शुभ रहेगा, छात्रों के लिए समय अनुकूल है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

तुला राशि (Libra)
विनम्र स्वभाव से सराहना मिलेगी, खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. रिश्तों में संतुलन बनाए रखें, मानसिक शांति के लिए खुद को समय दें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
संपत्ति खरीदने के योग हैं, पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी. आर्थिक निवेश सफल रहेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे और स्वास्थ्य सुधरेगा.

धनु राशि (Sagittarius)
तरक्की के नए अवसर मिलेंगे, नौकरी में प्रमोशन के योग हैं. आर्थिक स्थिति सुधरेगी, परिवार में खुशियां आएंगी और ऊर्जा बनी रहेगी.

मकर राशि (Capricorn)
पद और आय बढ़ाने के मौके मिलेंगे, मेहनत से कठिन कार्य पूरे होंगे. आर्थिक संतुलन बना रहेगा, परिवार में खुशी और मानसिक मजबूती बढ़ेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)
पुराने निवेश से बड़ा लाभ मिलेगा, वाहन खरीदने के योग हैं. करियर में सम्मान मिलेगा, परिवार के साथ तालमेल और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मीन राशि (Pisces)
रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में चल रही अनबन खत्म होगी. आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें, मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा.

आज का उपाय 

माता तुलसी का 16 श्रृंगार करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें.

आज का लकी कलर 

पीला और सिल्वर या क्रीम रंग शुभ रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 27 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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