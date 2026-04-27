Aaj Ka Panchang 27 April 2026: आज मोहिनी एकादशी व्रत पूजा मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 27 April 2026: वैशाख की मोहिनी एकादशी और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 27 अप्रैल 2026: वैशाख माह के शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी और सोमवार है. पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था. यह वही दिव्य रूप है, जिसमें उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को मोह में डाल दिया.
आज का व्रत
पद्म पुराण में बताया गया है कि एक बार श्रीराम ने महर्षि वशिष्ठ से इस व्रत का महत्व पूछा. तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर उसे मोक्ष की ओर ले जाता है. ये व्रत मोह, लालच से मुक्ति दिलाता है. इस दिन श्रीहरि की विधि विधान से पूजा करना चाहिए. चावल न खाएं.
27 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 27 April 2026)
|तिथि
|
एकादशी (27 अप्रैल 2026, शाम 6.06 - 28 अप्रैल 2026, शाम 6.15)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|पूर्वफाल्गुनी
|योग
|ध्रुव
|सूर्योदय
|सुबह 6.01
|सूर्यास्त
|शाम 6.44
|चंद्रोदय
|दोपहर 3.08
|चंद्रोस्त
|सुबह 3.23, 28 अप्रैल
|चंद्र राशि
|सिंह
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 09.02 - सुबह 10.40
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 6.54 - रात 8.15
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 7.23 - सुबह 09.02
|यमगण्ड काल
|सुबह 10.40 - दोपहर 12.19- दोपहर 1.58
|विडाल योग
|सुबह 5.45 - रात 8.27
|गुलिक काल
|दोपहर 1.58 - दोपहर 3.36
|भद्रा
|सुबह 6.07 - शाम 6.15
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 27 April 2026)
|सूर्य
|मेष
|चंद्रमा
|सिंह
|मंगल
|मीन
|बुध
|मीन
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृषभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
27 अप्रैल 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
मेष राशि (Aries)
आज व्यस्तता के बावजूद रुका धन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नकारात्मक लोगों से दूरी रखें. करियर में सफलता के योग हैं, प्रेम जीवन मधुर रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा.
वृष राशि (Taurus)
ऑफिस में आपके विचार सराहे जाएंगे, प्रभावशाली लोगों के सहयोग से काम आसान होगा. आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, रिश्तों में संतुलन रहेगा और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
मिथुन राशि (Gemini)
रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, इच्छाशक्ति से योजनाएं सफल होंगी, अहंकार से बचें. करियर में नई संभावनाएं खुलेंगी, प्रेम संबंध सुधरेंगे और मानसिक संतोष मिलेगा.
कर्क राशि (Cancer)
अचानक धन लाभ से मन प्रसन्न रहेगा, समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. करियर में अवसर मिलेंगे, प्रेम जीवन सुधरेगा और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी.
सिंह राशि (Leo)
कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी, जिम्मेदारियों को आप सफलतापूर्वक निभाएंगे. आर्थिक लाभ होगा, परिवार में तालमेल बढ़ेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
कन्या राशि (Virgo)
नई ऊर्जा के साथ दिन शुभ रहेगा, छात्रों के लिए समय अनुकूल है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा.
तुला राशि (Libra)
विनम्र स्वभाव से सराहना मिलेगी, खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. रिश्तों में संतुलन बनाए रखें, मानसिक शांति के लिए खुद को समय दें.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
संपत्ति खरीदने के योग हैं, पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी. आर्थिक निवेश सफल रहेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे और स्वास्थ्य सुधरेगा.
धनु राशि (Sagittarius)
तरक्की के नए अवसर मिलेंगे, नौकरी में प्रमोशन के योग हैं. आर्थिक स्थिति सुधरेगी, परिवार में खुशियां आएंगी और ऊर्जा बनी रहेगी.
मकर राशि (Capricorn)
पद और आय बढ़ाने के मौके मिलेंगे, मेहनत से कठिन कार्य पूरे होंगे. आर्थिक संतुलन बना रहेगा, परिवार में खुशी और मानसिक मजबूती बढ़ेगी.
कुंभ राशि (Aquarius)
पुराने निवेश से बड़ा लाभ मिलेगा, वाहन खरीदने के योग हैं. करियर में सम्मान मिलेगा, परिवार के साथ तालमेल और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
मीन राशि (Pisces)
रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में चल रही अनबन खत्म होगी. आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें, मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा.
आज का उपाय
माता तुलसी का 16 श्रृंगार करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें.
आज का लकी कलर
पीला और सिल्वर या क्रीम रंग शुभ रहेगा.
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