गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 26 सितंबर 2026, भाद्रपद पूर्णिमा स्नान-दान, श्राद्ध का मुहूर्त सहित पूरा पंचांग देखें

आज 26 सितंबर 2026, भाद्रपद पूर्णिमा स्नान-दान, श्राद्ध का मुहूर्त सहित पूरा पंचांग देखें

Panchang 26 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तिथि और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 26 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 26 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और शनिवार है. पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करना शुभ माना जाता है. इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को तुलसी, पीले फूल और फल अर्पित करें.

शाम को चंद्रमा के दर्शन कर दूध मिले जल से अर्घ्य दें. साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार चावल, दूध, घी, तिल या अन्न का दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है. पूर्णिमा व्रत की परंपराओं में पूजा, मंत्र-जप, कथा श्रवण और चंद्रमा को अर्घ्य देने का उल्लेख मिलता है. इस दिन पूर्णिमा श्राद्ध भी किया जाता है, जो दोपहर 12 के आसपास करना चाहिए. 

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में घर में करना है श्राद्ध, तो कैसे करें तैयारी, जानें जरुरी सामग्री
पितृ पक्ष में घर में करना है श्राद्ध, तो कैसे करें तैयारी, जानें जरुरी सामग्री
धर्म
भाद्रपद पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा का शुभ समय देखें, दोपहर में होगा श्राद्ध
भाद्रपद पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा का शुभ समय देखें, दोपहर में होगा श्राद्ध
धर्म
Bhadrapada Purnima 2026: कल सत्यनारायण पूजा भी और पूर्णिमा श्राद्ध भी, घर में दोनों करने हों तो पहले क्या करें?
कल सत्यनारायण पूजा भी और पूर्णिमा श्राद्ध भी, घर में दोनों करने हों तो पहले क्या करें?
धर्म
Pitru Paksha 2026: श्राद्ध, तर्पण के तुरंत बाद भूलकर भी न करें ये 3 काम, पूजा का फल नहीं मिलता!
श्राद्ध, तर्पण के तुरंत बाद भूलकर भी न करें ये 3 काम, पूजा का फल नहीं मिलता!

26 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, रात लगभग 10:18 बजे तक, इसके बाद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
  • वारशनिवार
  • नक्षत्रपूर्वाभाद्रपद, सुबह लगभग 11:32 बजे तक, इसके बाद उत्तराभाद्रपद
  • योगगंड, दोपहर लगभग 1:17 बजे तक, इसके बाद वृद्धि
  • करणविष्टि, सुबह लगभग 10:46 बजे तक, इसके बाद बव
  • चंद्र राशिमीन राशि
  • सूर्य राशिकन्या राशि
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:11 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:13 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:35 से 5:23 बजे
  • प्रातः संध्या: लगभग 4:59 से 6:11 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:48 बजे से 12:37 बजे
  • विजय मुहूर्त: लगभग 2:12 से 3:00 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:13 से 6:37 बजे
  • सायाह्न संध्या: लगभग 6:13 से 7:25 बजे
  • अमृत काल: नहीं है
  • निशिता मुहूर्त: लगभग 11:48 बजे से 12:36 बजे (27 सितंबर)

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: लगभग 9:12 से 10:42 बजे
  • यमगण्ड: लगभग 1:43 से 3:13 बजे
  • गुलिक काल: लगभग 6:11 से 7:42 बजे
  • दुर्मुहूर्त: लगभग 6:11 से 7:48 बजे
  • भद्रा: लगभग रात 10:18 बजे तक

ग्रहों की स्थिति – 26 सितंबर 2026

  • सूर्यकन्या राशि
  • चंद्रमामीन राशि
  • मंगलकर्क राशि
  • बुधकन्या राशि
  • गुरुकर्क राशि, उच्च
  • शुक्रतुला राशि
  • शनिमीन राशि, वक्री
  • राहुकुंभ राशि, वक्री
  • केतुसिंह राशि, वक्री

25 सितंबर का राशिफल

  • मेष: कामकाज में नए अवसर मिलेंगे, करियर में सफलता और आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, परिवार में सुख-शांति रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
  • वृषभ: रुके काम पूरे होंगे, करियर में मेहनत का लाभ मिलेगा, परिवार में सामंजस्य रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • मिथुन: बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी और बचत बढ़ेगी.
  • कर्क: कारोबार में बदलाव लाभकारी रहेगा, नौकरी में अच्छी खबर मिल सकती है, परिवार में खुशी रहेगी और आय बढ़ेगी.
  • सिंह: नए विचारों से व्यापार में लाभ होगा, कठिन काम पूरे होंगे, प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा और अतिरिक्त आय के अवसर बनेंगे.
  • कन्या: व्यापारिक अड़चनें दूर होंगी, नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, परिवार में शांति रहेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.
  • तुला: कारोबार व्यवस्थित रहेगा, छात्रों को मेहनत करनी होगी, दांपत्य में मधुरता रहेगी और खर्चों पर नियंत्रण से लाभ होगा.
  • वृश्चिक: यात्रा से व्यापारिक लाभ मिल सकता है, सूझबूझ से काम बनेंगे, पुरानी अनबन दूर होगी और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे.
  • धनु: व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, करियर में बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, परिवार का सहयोग रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • मकर: अटके काम पूरे होंगे, करियर में पुरानी उलझनें दूर होंगी, परिवार में खुशी रहेगी और लोन चुकाने से राहत मिलेगी.
  • कुंभ: व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी, प्रतियोगी छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, परिवार के साथ संतुलन रहेगा और आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
  • मीन: कारोबार में वृद्धि होगी, वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा, परिवार की समस्याएं सुलझेंगी और प्रॉपर्टी से आर्थिक लाभ मिल सकता है.

उपाय

भाद्रपद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और इसे 7 कन्याओं में बांटें. ये माता को प्रसन्न करता है.

लकी कल

नीला

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Bhadrapad Purnima 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में घर में करना है श्राद्ध, तो कैसे करें तैयारी, जानें जरुरी सामग्री
पितृ पक्ष में घर में करना है श्राद्ध, तो कैसे करें तैयारी, जानें जरुरी सामग्री
धर्म
भाद्रपद पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा का शुभ समय देखें, दोपहर में होगा श्राद्ध
भाद्रपद पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा का शुभ समय देखें, दोपहर में होगा श्राद्ध
धर्म
Bhadrapada Purnima 2026: कल सत्यनारायण पूजा भी और पूर्णिमा श्राद्ध भी, घर में दोनों करने हों तो पहले क्या करें?
कल सत्यनारायण पूजा भी और पूर्णिमा श्राद्ध भी, घर में दोनों करने हों तो पहले क्या करें?
धर्म
Pitru Paksha 2026: श्राद्ध, तर्पण के तुरंत बाद भूलकर भी न करें ये 3 काम, पूजा का फल नहीं मिलता!
श्राद्ध, तर्पण के तुरंत बाद भूलकर भी न करें ये 3 काम, पूजा का फल नहीं मिलता!
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिनपिंग- ट्रंप के बीच रिश्ते से जलन नहीं..', रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान
'जिनपिंग- ट्रंप के बीच रिश्ते से जलन नहीं..', रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 बार के MLA सपा नेता राम गोविंद चौधरी का निधन, CM योगी ने जताया शोक
8 बार के MLA सपा नेता राम गोविंद चौधरी का निधन, CM योगी ने जताया शोक
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
सनग्लास लगाकर ही क्यों नेपाल PM बलेन शाह ने यूएनजीए में दी स्पीच? जानें वजह
सनग्लास लगाकर ही क्यों नेपाल PM बलेन शाह ने यूएनजीए में दी स्पीच? जानें वजह
बॉलीवुड
ममता कुलकर्णी ने उतारा भगवा चोला? 'करण अर्जुन' के गाने पर जमकर थिरकीं
ममता कुलकर्णी ने उतारा भगवा चोला? 'करण अर्जुन' के गाने पर जमकर थिरकीं
विश्व
'आतंकवादी देश मुझसे पूछ रहा सवाल', पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर ने दिखाया आईना
'आतंकवादी देश मुझसे पूछ रहा सवाल', पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर ने दिखाया आईना
इंडिया
EC विवादः कांग्रेस का CEC ज्ञानेश कुमार पर हमला, कहा- ‘अप्रूवर बन जाइए, नहीं तो...’
EC विवादः कांग्रेस का CEC ज्ञानेश कुमार पर हमला, कहा- ‘अप्रूवर बन जाइए, नहीं तो...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अब अंग्रेजी नहीं हिन्दी में लिखे जाएंगे दवाइयों के नाम! डॉक्टर्स को निर्देश
UP में अब अंग्रेजी नहीं हिन्दी में लिखे जाएंगे दवाइयों के नाम! डॉक्टर्स को निर्देश
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget