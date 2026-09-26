आज 26 सितंबर 2026, भाद्रपद पूर्णिमा स्नान-दान, श्राद्ध का मुहूर्त सहित पूरा पंचांग देखें
Panchang 26 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तिथि और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 26 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और शनिवार है. पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करना शुभ माना जाता है. इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को तुलसी, पीले फूल और फल अर्पित करें.
शाम को चंद्रमा के दर्शन कर दूध मिले जल से अर्घ्य दें. साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार चावल, दूध, घी, तिल या अन्न का दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है. पूर्णिमा व्रत की परंपराओं में पूजा, मंत्र-जप, कथा श्रवण और चंद्रमा को अर्घ्य देने का उल्लेख मिलता है. इस दिन पूर्णिमा श्राद्ध भी किया जाता है, जो दोपहर 12 के आसपास करना चाहिए.
26 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, रात लगभग 10:18 बजे तक, इसके बाद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
- वार – शनिवार
- नक्षत्र – पूर्वाभाद्रपद, सुबह लगभग 11:32 बजे तक, इसके बाद उत्तराभाद्रपद
- योग – गंड, दोपहर लगभग 1:17 बजे तक, इसके बाद वृद्धि
- करण – विष्टि, सुबह लगभग 10:46 बजे तक, इसके बाद बव
- चंद्र राशि – मीन राशि
- सूर्य राशि – कन्या राशि
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:11 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:13 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:35 से 5:23 बजे
- प्रातः संध्या: लगभग 4:59 से 6:11 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:48 बजे से 12:37 बजे
- विजय मुहूर्त: लगभग 2:12 से 3:00 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:13 से 6:37 बजे
- सायाह्न संध्या: लगभग 6:13 से 7:25 बजे
- अमृत काल: नहीं है
- निशिता मुहूर्त: लगभग 11:48 बजे से 12:36 बजे (27 सितंबर)
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: लगभग 9:12 से 10:42 बजे
- यमगण्ड: लगभग 1:43 से 3:13 बजे
- गुलिक काल: लगभग 6:11 से 7:42 बजे
- दुर्मुहूर्त: लगभग 6:11 से 7:48 बजे
- भद्रा: लगभग रात 10:18 बजे तक
ग्रहों की स्थिति – 26 सितंबर 2026
- सूर्य – कन्या राशि
- चंद्रमा – मीन राशि
- मंगल – कर्क राशि
- बुध – कन्या राशि
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
25 सितंबर का राशिफल
- मेष: कामकाज में नए अवसर मिलेंगे, करियर में सफलता और आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, परिवार में सुख-शांति रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
- वृषभ: रुके काम पूरे होंगे, करियर में मेहनत का लाभ मिलेगा, परिवार में सामंजस्य रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- मिथुन: बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी और बचत बढ़ेगी.
- कर्क: कारोबार में बदलाव लाभकारी रहेगा, नौकरी में अच्छी खबर मिल सकती है, परिवार में खुशी रहेगी और आय बढ़ेगी.
- सिंह: नए विचारों से व्यापार में लाभ होगा, कठिन काम पूरे होंगे, प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा और अतिरिक्त आय के अवसर बनेंगे.
- कन्या: व्यापारिक अड़चनें दूर होंगी, नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, परिवार में शांति रहेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.
- तुला: कारोबार व्यवस्थित रहेगा, छात्रों को मेहनत करनी होगी, दांपत्य में मधुरता रहेगी और खर्चों पर नियंत्रण से लाभ होगा.
- वृश्चिक: यात्रा से व्यापारिक लाभ मिल सकता है, सूझबूझ से काम बनेंगे, पुरानी अनबन दूर होगी और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे.
- धनु: व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, करियर में बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, परिवार का सहयोग रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- मकर: अटके काम पूरे होंगे, करियर में पुरानी उलझनें दूर होंगी, परिवार में खुशी रहेगी और लोन चुकाने से राहत मिलेगी.
- कुंभ: व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी, प्रतियोगी छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, परिवार के साथ संतुलन रहेगा और आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
- मीन: कारोबार में वृद्धि होगी, वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा, परिवार की समस्याएं सुलझेंगी और प्रॉपर्टी से आर्थिक लाभ मिल सकता है.
उपाय
भाद्रपद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और इसे 7 कन्याओं में बांटें. ये माता को प्रसन्न करता है.
लकी कल
नीला
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