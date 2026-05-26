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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 26 May 2026: आज से एकादशी तिथि शुरू, पूजा का मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 26 May 2026: आज से एकादशी तिथि शुरू, पूजा का मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग

Panchang 26 May 2026: आज अधिकमास एकादशी तिथि और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 26 May 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 26 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार है.मंगलवार और एकादशी के योग में हनुमान जी के सामने धूप-दीप जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्रीराम की पूजा करें. ऊँ रामदूताय नम: मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें. उदयातिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत 27 मई को रखा जाएगा. 

26 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 26 May 2026)

  • तिथि - एकादशी (25 मई 2026, सुबह 4.30 - पूर्ण रात्रि तक)
  • वार- मंगलवार
  • नक्षत्र- हस्त
  • योग- सिद्धि योग, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.36
  • सूर्यास्त- रात 07.07
  • चंद्रोदय- दोपहर 2.55
  • चंद्रोस्त- सुबह 2.32, 27 मई
  • चंद्र राशि- कन्या

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 8.52 - दोपहर 2.02
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.28 - रात 9.45

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 3.45 - शाम 5.28 
  • यमगण्ड काल- सुबह 8.52 - सुबह 10.35
  • आडल योग - शाम 5.42 - सुबह 5.25, 27 मई
  • विडाल योग - पूरे दिन
  • गुलिक काल - दोपहर 12.18 - दोपहर 2.02

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 26 May 2026)

  • सूर्य- मेष
  • चंद्रमा - कन्या
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

26 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष: कल का दिन सूझबूझ और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का रहेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और पिता की मदद से कोई अटका काम पूरा हो सकता है.
  2. वृषभ: विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन बिजनेस में पार्टनर से सावधान रहने की जरूरत है.
  3. मिथुन: कार्यक्षेत्र में बॉस से बहस करने से बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है. सामाजिक क्षेत्र में सम्मान मिलेगा और विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे.
  4. कर्क: संतान के करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और यात्रा के योग बनेंगे.
  5. सिंह: परिवार और जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखने की जरूरत होगी. बिजनेस में नई साझेदारी पर विचार कर सकते हैं और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
  6. कन्या: दिन सकारात्मक रहेगा, लेकिन लोग आपकी अच्छाई को गलत समझ सकते हैं. प्रेम जीवन में यात्रा के योग बन रहे हैं और माता-पिता का सहयोग मिलेगा.
  7. तुला: लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है. राजनीति और कार्यक्षेत्र में फोकस बनाए रखने से मान-सम्मान बढ़ेगा.
  8. वृश्चिक: कार्यक्षेत्र में छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहें. परिवार की कलह को समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें.
  9. धनु: जल्दबाजी में कोई काम करने से नुकसान हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह सराही जाएगी और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा.
  10. मकर: आय और खर्च को लेकर मन परेशान रह सकता है. विरोधियों से सतर्क रहें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें.
  11. कुंभ: तरक्की के नए अवसर मिलेंगे और बिजनेस की समस्याएं दूर होंगी. परिवार और मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.
  12. मीन: संतान की सफलता से मन खुश रहेगा और करियर में उन्नति के योग बनेंगे. अचानक यात्रा लाभदायक साबित होगी और सहयोगियों का साथ मिलेगा.
आज का उपाय 

एकादशी और मंगलवार के संयोग में तुलसी का पूजन करें. मान्यता है इससे घर में खुशियों की रौनक लौट आती है दुख के बादल छट जाते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 May 2026 05:10 AM (IST)
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