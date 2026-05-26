Aaj Ka Panchang 26 May 2026: आज से एकादशी तिथि शुरू, पूजा का मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग
Panchang 26 May 2026: आज अधिकमास एकादशी तिथि और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 26 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार है.मंगलवार और एकादशी के योग में हनुमान जी के सामने धूप-दीप जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्रीराम की पूजा करें. ऊँ रामदूताय नम: मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें. उदयातिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत 27 मई को रखा जाएगा.
26 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 26 May 2026)
- तिथि - एकादशी (25 मई 2026, सुबह 4.30 - पूर्ण रात्रि तक)
- वार- मंगलवार
- नक्षत्र- हस्त
- योग- सिद्धि योग, रवि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.36
- सूर्यास्त- रात 07.07
- चंद्रोदय- दोपहर 2.55
- चंद्रोस्त- सुबह 2.32, 27 मई
- चंद्र राशि- कन्या
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 8.52 - दोपहर 2.02
- शाम का चौघड़िया - रात 8.28 - रात 9.45
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - दोपहर 3.45 - शाम 5.28
- यमगण्ड काल- सुबह 8.52 - सुबह 10.35
- आडल योग - शाम 5.42 - सुबह 5.25, 27 मई
- विडाल योग - पूरे दिन
- गुलिक काल - दोपहर 12.18 - दोपहर 2.02
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 26 May 2026)
- सूर्य- मेष
- चंद्रमा - कन्या
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
26 मई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
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