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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 26 June 2026: आज निर्जला एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त, संयोग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 26 June 2026: आज निर्जला एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त, संयोग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Panchang 26 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 26 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 26 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शुक्रवार है. निर्जला एकादशी का व्रत पारण आज सुबह 8 बजे तक कर लें. सबसे पहले विष्णु जी की पूजा करें, दान दें फिर तुलसी मिश्रित जल ग्रहण करें और फिर सात्विक बिना लहसुन प्याज वाला भोजन करें. मान्यता है कि इससे व्रत पूजन पूर्ण होता है.

शुक्रवार को मां लक्ष्मी और मां संतोषी माता की पूजा का दिन. इस दिन खट्टा खाने से बचें और माता को सोलह श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें. 

26 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 26 June 2026)

  • तिथि - द्वादशी (24 जून 2026, शाम 6.12 - 25 जून 2026, रात 08.09)
  • वार- शुक्रवार
  • नक्षत्र- विशाखा
  • योग- सिद्ध, सर्वार्थ सिद्धि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- दोपहर 4.35
  • चंद्रोस्त- सुबह 2.48, 27 जून
  • चंद्र राशि- तुला

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 5.25 - सुबह 10.39
  • शाम का चौघड़िया - रात 9.53 - रात 11.09

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल -  सुबह 10.39 - दोपहर 12.24
  • यमगण्ड काल- दोपहर 3.53 - शाम 5.38
  • गुलिक काल - सुबह 7.10 - सुबह 8.55

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 26 June 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - तुला
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

26 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मे

मेष (Aries): कल जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, ननिहाल पक्ष से हल्का मनमुटाव हो सकता है. व्यापार और नौकरी में विवाद, आर्थिक दबाव और काम का तनाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

वृषभ (Taurus): लव लाइफ में हल्की दूरी के बाद रिश्तों में मिठास लौटेगी और व्यापार में बड़ा लाभ मिलने के योग हैं. नौकरी और बिजनेस में नए अवसर, प्रमोशन और सफलता के संकेत मिलेंगे.

मिथुन (Gemini): पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलने के साथ आर्थिक लाभ के मजबूत योग बनेंगे. करियर में पहचान बढ़ेगी और प्रेम जीवन में खुशी व सरप्राइज मिल सकता है.

कर्क (Cancer): संतान पक्ष से सुखद समाचार और व्यापार में पुराने अवसर दोबारा मिल सकते हैं. करियर में आपकी समझदारी और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आगे बढ़ाएंगी.

सिंह (Leo): भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी लेकिन नौकरी और व्यापार में सतर्कता जरूरी रहेगी. रिश्तों और निर्णयों में संयम रखने से दिन बेहतर रहेगा.

कन्या (Virgo): साहस और निर्णय क्षमता बढ़ेगी, जिससे व्यापार और करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. परिवार का सहयोग और नई योजनाएं भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगी.

तुला (Libra): आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यापारिक मामलों में राहत मिलने की संभावना है. करियर में बड़े अवसर और रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा.

वृश्चिक (Scorpio): शुरुआत में मन थोड़ा भटक सकता है लेकिन दोपहर बाद स्थिति आपके पक्ष में होगी. निवेश, करियर और प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

धनु (Sagittarius): व्यापार और नौकरी में उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए योजनाओं और खर्चों पर नियंत्रण रखें. रिश्तों और कार्यस्थल पर धैर्य और समझदारी से काम लें.

मकर (Capricorn): लाभ और आय बढ़ाने के शानदार अवसर मिलेंगे तथा बड़े व्यापारिक सौदे संभव हैं. करियर में नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

कुंभ (Aquarius): नई सोच और रचनात्मकता आपको बिजनेस और नौकरी में सफलता दिलाएगी. प्रेम, सामाजिक कार्य और करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

मीन (Pisces): भाग्य का साथ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. करियर में सम्मान बढ़ेगा और प्रेम जीवन में गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा.

आज का उपाय

सुख-समृद्धि और वैवाहिक सुख के लिए शुक्रवार को दो मुख वाला घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है

आज का लकी कलर 

लाल, गुलाबी, सफेद रंग शुभ है

Nirjala Ekadashi Vrat Paran 2026: निर्जला एकादशी व्रत पारण में हुई गलती तो अधूरा रह जाएगा व्रत, जान लें पारण का समय, नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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