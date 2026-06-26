Hindi Panchang, 26 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शुक्रवार है. निर्जला एकादशी का व्रत पारण आज सुबह 8 बजे तक कर लें. सबसे पहले विष्णु जी की पूजा करें, दान दें फिर तुलसी मिश्रित जल ग्रहण करें और फिर सात्विक बिना लहसुन प्याज वाला भोजन करें. मान्यता है कि इससे व्रत पूजन पूर्ण होता है.

शुक्रवार को मां लक्ष्मी और मां संतोषी माता की पूजा का दिन. इस दिन खट्टा खाने से बचें और माता को सोलह श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें.

26 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 26 June 2026)

तिथि - द्वादशी (24 जून 2026, शाम 6.12 - 25 जून 2026, रात 08.09)

द्वादशी (24 जून 2026, शाम 6.12 - 25 जून 2026, रात 08.09) वार- शुक्रवार

शुक्रवार नक्षत्र - विशाखा

- विशाखा योग- सिद्ध, सर्वार्थ सिद्धि योग

सिद्ध, सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय- सुबह 5.54

सुबह 5.54 सूर्यास्त- रात 07.13

रात 07.13 चंद्रोदय- दोपहर 4.35

दोपहर 4.35 चंद्रोस्त- सुबह 2.48, 27 जून

सुबह 2.48, 27 जून चंद्र राशि- तुला

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.25 - सुबह 10.39

सुबह 5.25 - सुबह 10.39 शाम का चौघड़िया - रात 9.53 - रात 11.09

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल - सुबह 10.39 - दोपहर 12.24

सुबह 10.39 - दोपहर 12.24 यमगण्ड काल- दोपहर 3.53 - शाम 5.38

दोपहर 3.53 - शाम 5.38 गुलिक काल - सुबह 7.10 - सुबह 8.55

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 26 June 2026)

सूर्य- मिथुन

चंद्रमा - तुला

मंगल- वृषभ

बुध- कर्क

गुरु- मिथुन

शुक्र- मिथुन

शनि- मीन

राहु- कुंभ

केतु- सिंह

26 जून 2026 का राशिफल



ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मे

मेष (Aries): कल जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, ननिहाल पक्ष से हल्का मनमुटाव हो सकता है. व्यापार और नौकरी में विवाद, आर्थिक दबाव और काम का तनाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

वृषभ (Taurus): लव लाइफ में हल्की दूरी के बाद रिश्तों में मिठास लौटेगी और व्यापार में बड़ा लाभ मिलने के योग हैं. नौकरी और बिजनेस में नए अवसर, प्रमोशन और सफलता के संकेत मिलेंगे.

मिथुन (Gemini): पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलने के साथ आर्थिक लाभ के मजबूत योग बनेंगे. करियर में पहचान बढ़ेगी और प्रेम जीवन में खुशी व सरप्राइज मिल सकता है.

कर्क (Cancer): संतान पक्ष से सुखद समाचार और व्यापार में पुराने अवसर दोबारा मिल सकते हैं. करियर में आपकी समझदारी और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आगे बढ़ाएंगी.

सिंह (Leo): भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी लेकिन नौकरी और व्यापार में सतर्कता जरूरी रहेगी. रिश्तों और निर्णयों में संयम रखने से दिन बेहतर रहेगा.

कन्या (Virgo): साहस और निर्णय क्षमता बढ़ेगी, जिससे व्यापार और करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. परिवार का सहयोग और नई योजनाएं भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगी.

तुला (Libra): आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यापारिक मामलों में राहत मिलने की संभावना है. करियर में बड़े अवसर और रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा.

वृश्चिक (Scorpio): शुरुआत में मन थोड़ा भटक सकता है लेकिन दोपहर बाद स्थिति आपके पक्ष में होगी. निवेश, करियर और प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

धनु (Sagittarius): व्यापार और नौकरी में उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए योजनाओं और खर्चों पर नियंत्रण रखें. रिश्तों और कार्यस्थल पर धैर्य और समझदारी से काम लें.

मकर (Capricorn): लाभ और आय बढ़ाने के शानदार अवसर मिलेंगे तथा बड़े व्यापारिक सौदे संभव हैं. करियर में नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

कुंभ (Aquarius): नई सोच और रचनात्मकता आपको बिजनेस और नौकरी में सफलता दिलाएगी. प्रेम, सामाजिक कार्य और करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

मीन (Pisces): भाग्य का साथ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. करियर में सम्मान बढ़ेगा और प्रेम जीवन में गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा.

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लाल, गुलाबी, सफेद रंग शुभ है

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