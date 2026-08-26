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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 26 अगस्त 2026 का पंचांग, बुधवार गणेश जी की पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग

आज 26 अगस्त 2026 का पंचांग, बुधवार गणेश जी की पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 26 August 2026: आज सावन शुक्ल चतुर्दशी तिथि और बुधवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 26 Aug 2026 07:23 AM (IST)
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Hindi Panchang, 26 August 2026: आज सावन शुक्ल चतुर्दशी तिथि और बुधवार है. बुध देव को प्रसन्न करने के लिए बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है जरूरतमंद को हरी मूंग, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र दान किए जा सकते हैं. गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश मंत्र का पाठ कर सकते हैं.

26 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 26 August 2026)

  • तिथि – त्रयोदशी सुबह 8:01 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी
  • वार – बुधवार
  • नक्षत्र – श्रवण
  • योग – सौभाग्य, शोभन
  • सूर्योदय – सुबह 5:56 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 6:50 बजे
  • चंद्रोदय – शाम 5:50 
  • चंद्रास्त – रात 3:55
  • चंद्र राशि – मकर

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का लाभ समय – सुबह 7:33 से 9:10 बजे
  • सुबह का अमृत समय – सुबह 9:10 से 10:47 बजे
  • दोपहर का शुभ समय – दोपहर 12:24 से 2:01 बजे
  • शाम का चर समय – शाम 5:15 से 6:50 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल – दोपहर 12:24 से 2:01 बजे
  • यमगण्ड काल – सुबह 7:33 से 9:10 बजे
  • गुलिक काल – सुबह 10:47 से 12:24 बजे
  • भद्रा – नहीं है

ग्रहों की स्थिति – 26 अगस्त 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – मकर राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – सिंह राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि
  • केतु – सिंह राशि

26 अगस्त का राशिफल

मेष राशि: काम की व्यस्तता और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.

वृषभ राशि: आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य व लेनदेन में सावधानी बरतें.

मिथुन राशि: बुद्धि-विवेक से लिए फैसले सफलता दिलाएंगे, लेकिन संपत्ति विवाद और नए विरोधियों से सतर्क रहें.

कर्क राशि: कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी, दांपत्य जीवन मधुर रहेगा और व्यापारिक समस्याएं दूर होंगी.

सिंह राशि: योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें और वाहन सावधानी से चलाएं.

कन्या राशि: आर्थिक फैसलों में लाभ होगा, पुराने लेनदेन निपटेंगे और विशेष लोगों से मुलाकात हो सकती है.

तुला राशि: परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, नौकरी की समस्याएं सुलझेंगी और संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है.

वृश्चिक राशि: आय बढ़ेगी और कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है, लेकिन किसी की बात पर तुरंत भरोसा न करें.

धनु राशि: बड़े-बुजुर्गों की सलाह काम आएगी, नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है और अनावश्यक खर्च से बचें.

मकर राशि: मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, घर में अतिथि आएंगे और संतान के करियर को लेकर चिंता हो सकती है.

कुंभ राशि: व्यापार में लाभ और अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, पार्टनर से भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत होगी.

मीन राशि: मान-सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक आयोजन में शामिल होंगे और भक्ति से मानसिक शांति मिलेगी.

आज का उपाय

विद्यार्थी गणेश जी और सरस्वती माता का पूजन कर पढ़ाई शुरू करें. इससे एकाग्रता और ज्ञान की कामना की जाती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 Aug 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
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