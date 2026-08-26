आज 26 अगस्त 2026 का पंचांग, बुधवार गणेश जी की पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 26 August 2026: आज सावन शुक्ल चतुर्दशी तिथि और बुधवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 26 August 2026: आज सावन शुक्ल चतुर्दशी तिथि और बुधवार है. बुध देव को प्रसन्न करने के लिए बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है जरूरतमंद को हरी मूंग, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र दान किए जा सकते हैं. गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश मंत्र का पाठ कर सकते हैं.
26 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 26 August 2026)
- तिथि – त्रयोदशी सुबह 8:01 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी
- वार – बुधवार
- नक्षत्र – श्रवण
- योग – सौभाग्य, शोभन
- सूर्योदय – सुबह 5:56 बजे
- सूर्यास्त – शाम 6:50 बजे
- चंद्रोदय – शाम 5:50
- चंद्रास्त – रात 3:55
- चंद्र राशि – मकर
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का लाभ समय – सुबह 7:33 से 9:10 बजे
- सुबह का अमृत समय – सुबह 9:10 से 10:47 बजे
- दोपहर का शुभ समय – दोपहर 12:24 से 2:01 बजे
- शाम का चर समय – शाम 5:15 से 6:50 बजे
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल – दोपहर 12:24 से 2:01 बजे
- यमगण्ड काल – सुबह 7:33 से 9:10 बजे
- गुलिक काल – सुबह 10:47 से 12:24 बजे
- भद्रा – नहीं है
ग्रहों की स्थिति – 26 अगस्त 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – मकर राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – सिंह राशि
- गुरु – कर्क राशि
- शुक्र – कन्या राशि
- शनि – मीन राशि (वक्री)
- राहु – कुंभ राशि
- केतु – सिंह राशि
26 अगस्त का राशिफल
हरा, मोरपंखी
एक ही पूर्णिमा कहीं राखी, कहीं समुद्र पूजा और कहीं वेदों का उत्सव, 28 अगस्त को भारत के पांच रंग
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