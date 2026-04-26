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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 26 April 2026: आज दशमी तिथि पर रवि-वृद्धि योग का संयोग, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 26 April 2026: आज दशमी तिथि पर रवि-वृद्धि योग का संयोग, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 26 April 2026: वैशाख शुक्ल दशमी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 26 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 25 अप्रैल 2026: वैशाख शुक्ल दशमी तिथि और रविवार है. रविवार को गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएंस. यह पितृ दोष और सूर्य की कमजोरी को दूर करता है. साथ ही आदित्य हदय स्तोत्र का पाठ करें, लंबी आयु के लिए ये बहुत कारगर है. 

 

26 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 26 April 2026)

तिथि

दशमी (26 अप्रैल 2026, शाम 6.27- 27 अप्रैल 2026, शाम 6.06)
वार रविवार
नक्षत्र मघा
योग वृद्धि, रवि योग
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 दोपह 2.10
चंद्रोस्त
 सुबह 3.03, 26 अप्रैल
चंद्र राशि
 सिंह
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 7.24 - दोपहर 12.19
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 6.53 - रात 10.57
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 5.515 - साम 6.53
यमगण्ड काल दोपहर 12.19- दोपहर 1.58
विडाल योग सुबह 5.45 - रात 8.27
गुलिक काल
 दोपहर 3.36 - शाम 5.15
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 26 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा सिंह
मंगल मीन
बुध मीन
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

26 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष राशि (Aries) - दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्त रह सकती है, लेकिन पारिवारिक जीवन में प्रेम बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ घर की साज-सज्जा पर ध्यान देंगे. कामकाज में कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन धैर्य रखने से स्थिति संभल जाएगी.
  2. वृषभ राशि (Taurus)- आज का दिन रोमांटिक और यादगार रहेगा, साथ ही रुके हुए काम पूरे करने का दबाव भी रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा. खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन खुशी और संतुष्टि बनी रहेगी.
  3. मिथुन राशि (Gemini) - अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूरा करना होगा. नए अवसर भी मिल सकते हैंआर्थिक लाभ के योग हैं और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.
  4. कर्क राशि (Cancer) - आज का दिन मनोरंजक और सीखने से भरा रहेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा. शाम को घूमने-फिरने का प्लान बन सकता है. लव लाइफ में मधुरता आएगी और मन प्रसन्न रहेगा.
  5. सिंह राशि (Leo)- मन में उतार-चढ़ाव रह सकता है, जिससे मानसिक उलझन हो सकती है. घरेलू मामलों में बड़ों की सलाह जरूरी होगी. खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें.
  6. कन्या राशि (Virgo) - आज आप मौज-मस्ती के मूड में रहेंगे और रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा. कारोबारियों के लिए दिन लाभदायक है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा.
  7. तुला राशि (Libra) - अपनी मेहनत से कठिन कार्य भी आसान बना लेंगे, लेकिन दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना बजट बिगड़ सकता है.
  8. वृश्चिक राशि (Scorpio) - आज का दिन भाग्यशाली रहेगा, कामकाज में सफलता और नए अवसर मिलेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मन प्रसन्न रहेगा.
  9. धनु राशि (Sagittarius) - दिन थोड़ा अनिश्चितताओं भरा रह सकता है, कार्यशैली में सुधार की जरूरत होगी. खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधानी से निर्णय लें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें.
  10. मकर राशि (Capricorn)- मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा. विवाह योग्य लोगों के लिए प्रस्ताव आ सकता है. खर्च सामान्य रहेगा, लेकिन ऑफिस राजनीति से दूर रहें.
  11. कुंभ राशि (Aquarius) - जोखिम भरे कामों से दूर रहें और संयम बनाए रखें. बिजनेस में लाभ के योग हैं. मानसिक तनाव रह सकता है, इसलिए शांत रहकर काम करें.
  12. मीन राशि (Pisces) - दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी और सामाजिक दायरा बढ़ेगा. नए लोगों से मुलाकात लाभदायक होगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर निर्णय लें.

आज का उपाय 

 

रविवार को नमक कम खाएं या त्याग करें. सरसों के तेल का उपयोग कम करें.

 

आज का लकी कलर 

ऑरेंज और लाल रंग शुभ रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

Frequently Asked Questions

26 अप्रैल 2026 को राहुकाल का समय क्या है?

26 अप्रैल 2026 को राहुकाल शाम 5.51 से शाम 6.53 बजे तक रहेगा. इस दौरान शुभ कार्य न करें.

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