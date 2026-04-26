26 अप्रैल 2026 को राहुकाल शाम 5.51 से शाम 6.53 बजे तक रहेगा. इस दौरान शुभ कार्य न करें.
Aaj Ka Panchang 26 April 2026: आज दशमी तिथि पर रवि-वृद्धि योग का संयोग, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 26 April 2026: वैशाख शुक्ल दशमी तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 25 अप्रैल 2026: वैशाख शुक्ल दशमी तिथि और रविवार है. रविवार को गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएंस. यह पितृ दोष और सूर्य की कमजोरी को दूर करता है. साथ ही आदित्य हदय स्तोत्र का पाठ करें, लंबी आयु के लिए ये बहुत कारगर है.
26 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 26 April 2026)
|तिथि
|
दशमी (26 अप्रैल 2026, शाम 6.27- 27 अप्रैल 2026, शाम 6.06)
|वार
|रविवार
|नक्षत्र
|मघा
|योग
|वृद्धि, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 6.01
|सूर्यास्त
|शाम 6.44
|चंद्रोदय
|दोपह 2.10
|चंद्रोस्त
|सुबह 3.03, 26 अप्रैल
|चंद्र राशि
|सिंह
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 7.24 - दोपहर 12.19
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 6.53 - रात 10.57
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|शाम 5.515 - साम 6.53
|यमगण्ड काल
|दोपहर 12.19- दोपहर 1.58
|विडाल योग
|सुबह 5.45 - रात 8.27
|गुलिक काल
|दोपहर 3.36 - शाम 5.15
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 26 April 2026)
|सूर्य
|मेष
|चंद्रमा
|सिंह
|मंगल
|मीन
|बुध
|मीन
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृषभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
26 अप्रैल 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष राशि (Aries) - दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्त रह सकती है, लेकिन पारिवारिक जीवन में प्रेम बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ घर की साज-सज्जा पर ध्यान देंगे. कामकाज में कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन धैर्य रखने से स्थिति संभल जाएगी.
- वृषभ राशि (Taurus)- आज का दिन रोमांटिक और यादगार रहेगा, साथ ही रुके हुए काम पूरे करने का दबाव भी रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा. खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन खुशी और संतुष्टि बनी रहेगी.
- मिथुन राशि (Gemini) - अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूरा करना होगा. नए अवसर भी मिल सकते हैंआर्थिक लाभ के योग हैं और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.
- कर्क राशि (Cancer) - आज का दिन मनोरंजक और सीखने से भरा रहेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा. शाम को घूमने-फिरने का प्लान बन सकता है. लव लाइफ में मधुरता आएगी और मन प्रसन्न रहेगा.
- सिंह राशि (Leo)- मन में उतार-चढ़ाव रह सकता है, जिससे मानसिक उलझन हो सकती है. घरेलू मामलों में बड़ों की सलाह जरूरी होगी. खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें.
- कन्या राशि (Virgo) - आज आप मौज-मस्ती के मूड में रहेंगे और रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा. कारोबारियों के लिए दिन लाभदायक है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा.
- तुला राशि (Libra) - अपनी मेहनत से कठिन कार्य भी आसान बना लेंगे, लेकिन दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना बजट बिगड़ सकता है.
- वृश्चिक राशि (Scorpio) - आज का दिन भाग्यशाली रहेगा, कामकाज में सफलता और नए अवसर मिलेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मन प्रसन्न रहेगा.
- धनु राशि (Sagittarius) - दिन थोड़ा अनिश्चितताओं भरा रह सकता है, कार्यशैली में सुधार की जरूरत होगी. खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधानी से निर्णय लें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें.
- मकर राशि (Capricorn)- मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा. विवाह योग्य लोगों के लिए प्रस्ताव आ सकता है. खर्च सामान्य रहेगा, लेकिन ऑफिस राजनीति से दूर रहें.
- कुंभ राशि (Aquarius) - जोखिम भरे कामों से दूर रहें और संयम बनाए रखें. बिजनेस में लाभ के योग हैं. मानसिक तनाव रह सकता है, इसलिए शांत रहकर काम करें.
- मीन राशि (Pisces) - दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी और सामाजिक दायरा बढ़ेगा. नए लोगों से मुलाकात लाभदायक होगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर निर्णय लें.
आज का उपाय
रविवार को नमक कम खाएं या त्याग करें. सरसों के तेल का उपयोग कम करें.
आज का लकी कलर
ऑरेंज और लाल रंग शुभ रहेगा.
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Frequently Asked Questions
26 अप्रैल 2026 को राहुकाल का समय क्या है?
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