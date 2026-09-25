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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 25 सितंबर 2026, अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के 5 शुभ मुहूर्त, देखें पूरा पंचांग

आज 25 सितंबर 2026, अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के 5 शुभ मुहूर्त, देखें पूरा पंचांग

Panchang 25 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 25 Sep 2026 06:36 AM (IST)
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Hindi Panchang, 25 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार है. आज अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन है. गणेश उत्सव का समापन हो रहा है. बप्पा की मूर्ति विसर्जन के लिए 5 शुभ मुहूर्त है. विधि विधान से गणेश जी की उत्तम पूजा करें और फिर नदी में विसर्जित करें. 

वहीं आज विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा का विधान है, सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना से इस दिन 14 गांठ वाला अनंत सूत्र हाथ पर बांधा जाता है. 

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गणेश विसर्जन मुहूर्त 

  • प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - 06:11 से 10:42
  • अपराह्न मुहूर्त (चर) - 16:44 से 18:14
  • अपराह्न मुहूर्त (शुभ) - 12:13 से 13:43
  • रात्रि मुहूर्त (लाभ) - 21:14 से 22:43
  • रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 00:13 से 04:42, सितम्बर 26

25 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, रात लगभग 11:06 बजे तक, इसके बाद पूर्णिमा
  • वारशुक्रवार
  • नक्षत्रशतभिषा, सुबह लगभग 11:22 बजे तक, इसके बाद पूर्वाभाद्रपद
  • योगशूल, दोपहर लगभग 2:51 बजे तक, इसके बाद गंड
  • करणगर, सुबह लगभग 11:17 बजे तक, इसके बाद वणिज
  • चंद्र राशिकुंभ राशि
  • सूर्य राशिकन्या राशि
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:11 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:14 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:35 से 5:23 बजे
  • प्रातः संध्या: लगभग 4:59 से 6:11 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:48 बजे से 12:37 बजे
  • विजय मुहूर्त: लगभग 2:13 से 3:01 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:14 से 6:38 बजे
  • सायाह्न संध्या: लगभग 6:14 से 7:26 बजे
  • अमृत काल: लगभग रात 3:28 से 5:05 बजे (26 सितंबर)
  • निशिता मुहूर्त: लगभग 11:49 बजे से 12:37 बजे (26 सितंबर)

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: लगभग 10:42 से 12:13 बजे
  • यमगण्ड: लगभग 3:13 से 4:44 बजे
  • गुलिक काल: लगभग 7:41 से 9:12 बजे
  • दुर्मुहूर्त: लगभग 8:36 से 9:24 बजे और 12:37 से 1:25 बजे
  • वर्ज्य: लगभग शाम 5:49 से 7:25 बजे
  • भद्रा: लगभग रात 11:06 बजे से 26 सितंबर सुबह 6:11 बजे

ग्रहों की स्थिति – 25 सितंबर 2026

  • सूर्यकन्या राशि
  • चंद्रमाकुंभ राशि
  • मंगलकर्क राशि
  • बुधकन्या राशि
  • गुरुकर्क राशि, उच्च
  • शुक्रतुला राशि
  • शनिमीन राशि, वक्री
  • राहुकुंभ राशि, वक्री
  • केतुसिंह राशि, वक्री

25 सितंबर का राशिफल

  • मेष: परिवार में सौहार्द रहेगा, कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें.
  • वृषभ: परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा, कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.
  • मिथुन: परिवार में बातचीत से पुराने मसले सुलझेंगे, नौकरी-व्यापार में नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें और प्रेम जीवन में गलतफहमी से बचें.
  • कर्क: परिवार का सहयोग मिलेगा, कामकाज धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ेगा, घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं और प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
  • सिंह: परिवार में आपकी सलाह महत्वपूर्ण रहेगी, नौकरी-व्यापार में नेतृत्व का अवसर मिलेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखें.
  • कन्या: घर में मधुरता रहेगी, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और प्रेम संबंधों में आलोचना से बचें.
  • तुला: परिवार में खुशहाली रहेगी, नौकरी-व्यापार में सहयोग मिलेगा, अटका धन वापस मिल सकता है और दांपत्य जीवन में विश्वास बढ़ेगा.
  • वृश्चिक: परिवार का सहयोग मिलेगा, रुके काम गति पकड़ेंगे, आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है और प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करें.
  • धनु: परिवार में शुभ आयोजन हो सकता है, कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और प्रेम संबंधों में समझ बढ़ेगी.
  • मकर: परिवार का सहयोग मिलेगा, मेहनत की सराहना होगी, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और प्रेम संबंधों में सौम्यता बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे.
  • कुंभ: परिवार में मेल-जोल बढ़ेगा, नेटवर्किंग से कामकाज में लाभ मिलेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें और प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें.
  • मीन: परिवार में सौहार्द रहेगा, कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, आय के नए स्रोत बन सकते हैं और प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी.

उपाय

ॐ अनन्ताय नमः का 11 बार जाप करें.

लकी कल

पीला, नारंगी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 Sep 2026 06:36 AM (IST)
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