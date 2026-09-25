आज 25 सितंबर 2026, अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के 5 शुभ मुहूर्त, देखें पूरा पंचांग
Panchang 25 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 25 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार है. आज अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन है. गणेश उत्सव का समापन हो रहा है. बप्पा की मूर्ति विसर्जन के लिए 5 शुभ मुहूर्त है. विधि विधान से गणेश जी की उत्तम पूजा करें और फिर नदी में विसर्जित करें.
वहीं आज विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा का विधान है, सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना से इस दिन 14 गांठ वाला अनंत सूत्र हाथ पर बांधा जाता है.
गणेश विसर्जन मुहूर्त
- प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - 06:11 से 10:42
- अपराह्न मुहूर्त (चर) - 16:44 से 18:14
- अपराह्न मुहूर्त (शुभ) - 12:13 से 13:43
- रात्रि मुहूर्त (लाभ) - 21:14 से 22:43
- रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 00:13 से 04:42, सितम्बर 26
25 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, रात लगभग 11:06 बजे तक, इसके बाद पूर्णिमा
- वार – शुक्रवार
- नक्षत्र – शतभिषा, सुबह लगभग 11:22 बजे तक, इसके बाद पूर्वाभाद्रपद
- योग – शूल, दोपहर लगभग 2:51 बजे तक, इसके बाद गंड
- करण – गर, सुबह लगभग 11:17 बजे तक, इसके बाद वणिज
- चंद्र राशि – कुंभ राशि
- सूर्य राशि – कन्या राशि
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:11 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:14 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:35 से 5:23 बजे
- प्रातः संध्या: लगभग 4:59 से 6:11 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:48 बजे से 12:37 बजे
- विजय मुहूर्त: लगभग 2:13 से 3:01 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:14 से 6:38 बजे
- सायाह्न संध्या: लगभग 6:14 से 7:26 बजे
- अमृत काल: लगभग रात 3:28 से 5:05 बजे (26 सितंबर)
- निशिता मुहूर्त: लगभग 11:49 बजे से 12:37 बजे (26 सितंबर)
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: लगभग 10:42 से 12:13 बजे
- यमगण्ड: लगभग 3:13 से 4:44 बजे
- गुलिक काल: लगभग 7:41 से 9:12 बजे
- दुर्मुहूर्त: लगभग 8:36 से 9:24 बजे और 12:37 से 1:25 बजे
- वर्ज्य: लगभग शाम 5:49 से 7:25 बजे
- भद्रा: लगभग रात 11:06 बजे से 26 सितंबर सुबह 6:11 बजे
ग्रहों की स्थिति – 25 सितंबर 2026
- सूर्य – कन्या राशि
- चंद्रमा – कुंभ राशि
- मंगल – कर्क राशि
- बुध – कन्या राशि
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
25 सितंबर का राशिफल
- मेष: परिवार में सौहार्द रहेगा, कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें.
- वृषभ: परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा, कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.
- मिथुन: परिवार में बातचीत से पुराने मसले सुलझेंगे, नौकरी-व्यापार में नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें और प्रेम जीवन में गलतफहमी से बचें.
- कर्क: परिवार का सहयोग मिलेगा, कामकाज धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ेगा, घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं और प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
- सिंह: परिवार में आपकी सलाह महत्वपूर्ण रहेगी, नौकरी-व्यापार में नेतृत्व का अवसर मिलेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखें.
- कन्या: घर में मधुरता रहेगी, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और प्रेम संबंधों में आलोचना से बचें.
- तुला: परिवार में खुशहाली रहेगी, नौकरी-व्यापार में सहयोग मिलेगा, अटका धन वापस मिल सकता है और दांपत्य जीवन में विश्वास बढ़ेगा.
- वृश्चिक: परिवार का सहयोग मिलेगा, रुके काम गति पकड़ेंगे, आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है और प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करें.
- धनु: परिवार में शुभ आयोजन हो सकता है, कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और प्रेम संबंधों में समझ बढ़ेगी.
- मकर: परिवार का सहयोग मिलेगा, मेहनत की सराहना होगी, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और प्रेम संबंधों में सौम्यता बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे.
- कुंभ: परिवार में मेल-जोल बढ़ेगा, नेटवर्किंग से कामकाज में लाभ मिलेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें और प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें.
- मीन: परिवार में सौहार्द रहेगा, कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, आय के नए स्रोत बन सकते हैं और प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी.
उपाय
ॐ अनन्ताय नमः का 11 बार जाप करें.
लकी कल
पीला, नारंगी
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