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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 25 May 2026: गंगा दशहरा पर स्नान-दान मुहूर्त, नौतपा का संयोग, पूरा पंचांग और राशिफल देखें

Panchang 25 May 2026: गंगा दशहरा पर स्नान-दान मुहूर्त, नौतपा का संयोग, पूरा पंचांग और राशिफल देखें

Panchang 25 May 2026: आज गंगा दशहरा और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 24 May 2026 05:10 PM (IST)
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Hindi Panchang, 25 मई 2026: ज्येष्ठ अधिकमास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि अर्थात गंगा दशहरा है. गंगा दशमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर जरुरतमंदों को दान देने की परंपरा है. मान्यता है इससे जीवन के तमाम कष्ट, पाप, दोष दूर हो जाते हैं. नौतपा भी इस दिन से शुरू हो रहा है. अगले 9 दिन सूर्य की तपीश तेज रहेगी. सूर्य देव को जल चढ़ाना, पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना नौतपा में शुभ फल प्रदान करता है. 

आज का त्योहार - गंगा दशहरा के दिन गंगा जी ने राजा सगर के भस्म हुए पुत्रों को अपन जल से स्पर्श कराकर मोक्ष प्रदान किया था. अधिकमास में गंगा दशहरा का महत्व दोगुना हो जाता है. वहीं नौतपा में सूर्य देव की आराधना करना श्रेष्ठ माना जाता है. इससे राजसुख पाने के रास्ते सुलभ होते हैं. 

25 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 25 May 2026)

  • तिथि - दशमी (24 मई 2026, सुबह 4.27 - 25 मई 2026, सुबह 4.30)
  • वार- सोमवार
  • नक्षत्र- उत्तराफाल्गुनी
  • योग- वज्र, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.36
  • सूर्यास्त- रात 07.07
  • चंद्रोदय- दोपहर 2.00
  • चंद्रोस्त- सुबह 2.03, 26 मई
  • चंद्र राशि- सिंह

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 8.52 - सुबह 10.35
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.11- रात 8.28

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 7.09 - सुबह 8.52
  • यमगण्ड काल- सुबह 10.35 - दोपहर 12.18
  • आडल योग - दोपहर 3.44 - सुबह 4.08, 26 मई
  • विडाल योग - सुबह 5.26 - दोपहर 3.44
  • गुलिक काल - दोपहर 2.01 - दोपहर 3.44

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 25 May 2026)

  • सूर्य- मेष
  • चंद्रमा - सिंह
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

25 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  • मेष राशि: लंबे समय से रुके काम पूरे होने से राहत मिलेगी और करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को बेहतर ऑफर और व्यापार में यात्राओं से लाभ होने के योग हैं.
  • वृषभ राशि: सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों से मान-सम्मान बढ़ेगा, लेकिन छोटे व्यापारियों को कम मुनाफे की चिंता रह सकती है. लव लाइफ में पार्टनर के व्यवहार में बदलाव महसूस होगा.
  • मिथुन राशि: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने से व्यस्तता बढ़ेगी और भविष्य में इसका अच्छा लाभ मिलेगा. परिवार में शुभ कार्य और रिश्तों में खुशियां आने के संकेत हैं.
  • कर्क राशि: जमीन-जायदाद और कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलने की संभावना है. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन यात्रा में सावधानी रखना जरूरी होगा.
  • सिंह राशि: सेहत और गुप्त शत्रुओं को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, वरना काम प्रभावित हो सकते हैं. नया निवेश या कारोबार शुरू करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा.
  • कन्या राशि: पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कुछ जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा लाभदायक रहेगी.
  • तुला राशि: मानसिक शांति और पारिवारिक सुख मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. शिक्षा और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक खबर मिल सकती है.
  • वृश्चिक राशि: कार्यक्षेत्र में प्रभाव और पराक्रम बढ़ेगा, साथ ही कारोबार में बदलाव फायदेमंद साबित होगा. वाहन खरीदने और सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग बन रहे हैं.
  • धनु राशि: पुराने कर्ज से राहत मिलने से मानसिक तनाव कम होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. संतान की सफलता से घर में खुशी का माहौल रहेगा.
  • मकर राशि: आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी और नए व्यवसाय में सफलता मिलने के संकेत हैं. परिवार में तनाव कम होगा और प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे.
  • कुंभ राशि: निजी कार्यों और खरीदारी में व्यस्तता रहेगी, वहीं सरकारी नौकरी वालों को लाभ मिल सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस बनाए रखने की जरूरत होगी.
  • मीन राशि: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं और पुराने निवेश से भी लाभ मिलेगा. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मान-सम्मान और जनसमर्थन बढ़ेगा.
आज का उपाय 

गंगा दशहरा के दिन मां गंगा को जल और दूध अर्पित कर गंगा स्तोत्र का पाठ करें. घर में गंगाजल छिड़कें.

आज का लकी कलर 

सफेद और सिल्वर रंग 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 24 May 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
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