Panchang 25 May 2026: गंगा दशहरा पर स्नान-दान मुहूर्त, नौतपा का संयोग, पूरा पंचांग और राशिफल देखें
Panchang 25 May 2026: आज गंगा दशहरा और सोमवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 25 मई 2026: ज्येष्ठ अधिकमास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि अर्थात गंगा दशहरा है. गंगा दशमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर जरुरतमंदों को दान देने की परंपरा है. मान्यता है इससे जीवन के तमाम कष्ट, पाप, दोष दूर हो जाते हैं. नौतपा भी इस दिन से शुरू हो रहा है. अगले 9 दिन सूर्य की तपीश तेज रहेगी. सूर्य देव को जल चढ़ाना, पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना नौतपा में शुभ फल प्रदान करता है.
आज का त्योहार - गंगा दशहरा के दिन गंगा जी ने राजा सगर के भस्म हुए पुत्रों को अपन जल से स्पर्श कराकर मोक्ष प्रदान किया था. अधिकमास में गंगा दशहरा का महत्व दोगुना हो जाता है. वहीं नौतपा में सूर्य देव की आराधना करना श्रेष्ठ माना जाता है. इससे राजसुख पाने के रास्ते सुलभ होते हैं.
25 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 25 May 2026)
- तिथि - दशमी (24 मई 2026, सुबह 4.27 - 25 मई 2026, सुबह 4.30)
- वार- सोमवार
- नक्षत्र- उत्तराफाल्गुनी
- योग- वज्र, रवि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.36
- सूर्यास्त- रात 07.07
- चंद्रोदय- दोपहर 2.00
- चंद्रोस्त- सुबह 2.03, 26 मई
- चंद्र राशि- सिंह
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 8.52 - सुबह 10.35
- शाम का चौघड़िया - रात 7.11- रात 8.28
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 7.09 - सुबह 8.52
- यमगण्ड काल- सुबह 10.35 - दोपहर 12.18
- आडल योग - दोपहर 3.44 - सुबह 4.08, 26 मई
- विडाल योग - सुबह 5.26 - दोपहर 3.44
- गुलिक काल - दोपहर 2.01 - दोपहर 3.44
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 25 May 2026)
- सूर्य- मेष
- चंद्रमा - सिंह
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
25 मई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
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