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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 25 June 2026: आज निर्जला एकादशी पर पूजा का मुहूर्त, शुभ संयोग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 25 June 2026: आज निर्जला एकादशी पर पूजा का मुहूर्त, शुभ संयोग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Panchang 25 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी तिथि और गुरुवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 25 Jun 2026 06:34 AM (IST)
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Hindi Panchang, 25 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी तिथि और गुरुवार है. मान्यता है कि जो व्यक्ति सालभर की एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता वो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त कर सकता है. इस दिन बिना पानी, अन्न ग्रहण किए व्रत करने का विधान है. 

आज का व्रत - निर्जला एकादशी के दिन विष्णु जी का केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें और पीले फूल, चंदन, केला आदि पूजन सामग्री से पूजा करें. विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. 

25 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 25 June 2026)

  • तिथि - एकादशी (24 जून 2026, शाम 6.12 - 25 जून 2026, रात 08.09)
  • वार- गुरुवार
  • नक्षत्र- स्वाती
  • योग- शिव, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- दोपहर 3.38
  • चंद्रोस्त- सुबह 2.10, 26 जून
  • चंद्र राशि- तुला

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 5.25 - सुबह 7.10
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.23 - रात 9.53

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल -  दोपहर 2.09 - दोपहर 3.53
  • यमगण्ड काल- सुबह 5.25 - सुबह 7.10
  • विडाल योग - सुबह 5.25 - शाम 4,29
  • गुलिक काल - सुबह 8.54 - सुबह 10.39
  • भद्रा - सुबह 7.08 - रात 08.09

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 25 June 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - तुला
  • मंगल- मेष
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

25 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मे

मेष (Aries): बिजनेस विस्तार और कमाई में बढ़त के संकेत हैं, नौकरी और पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा. रिश्तों में समझ और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होंगे.

वृषभ (Taurus): विरोधियों पर समझदारी से जीत मिलेगी और नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं. बिजनेस में प्रशंसा और परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा.

मिथुन (Gemini): पढ़ाई और करियर में फोकस मजबूत रहेगा, रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. क्रिएटिव काम और प्रतियोगी तैयारी में सफलता के योग हैं.

कर्क (Cancer): मानसिक तनाव और पारिवारिक असंतुलन महसूस हो सकता है, धैर्य रखें. काम और रिश्तों में बातचीत और संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

सिंह (Leo): करियर और व्यापार में सफलता के अवसर मिलेंगे, मेहनत रंग लाएगी. दोस्तों और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.

कन्या (Virgo): आर्थिक मामलों में सतर्क रहें, खर्च और कैश फ्लो दबाव दे सकते हैं. पढ़ाई और काम में ध्यान भटकने से बचें.

तुला (Libra): आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, करियर स्थिर रहेगा. नए क्लाइंट और परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा.

वृश्चिक (Scorpio): बिजनेस और करियर में धैर्य की जरूरत है, जल्दबाजी से बचें. स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर ध्यान दें.

धनु (Sagittarius): नई तकनीक और नए तरीके सफलता दिला सकते हैं. नौकरी और रिश्तों में सहयोग व सकारात्मक बदलाव आएंगे.

मकर (Capricorn): कार्यक्षेत्र और व्यापार में शानदार प्रदर्शन रहेगा, नई उपलब्धियां मिल सकती हैं. धार्मिक कार्यों और परिवार से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

कुंभ (Aquarius): सीखने और करियर ग्रोथ के अच्छे अवसर बनेंगे. परिवार और प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल मजबूत रहेगा.

मीन (Pisces): यात्रा और वित्तीय मामलों में सावधानी रखें, रिश्तों में समझ बढ़ेगी. करियर में धैर्य और स्किल अपग्रेड पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा.

आज का उपाय

जल से भरा घड़ा, पंखा, छाता, फल या शीतल पेय का दान करना निर्जला एकादशी पर विशेष फलदायी माना गया है.

आज का लकी कलर 

पीला रंग शुभ है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 Jun 2026 06:34 AM (IST)
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