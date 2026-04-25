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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 25 April 2026: आज सीता नवमी पर रवि योग, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 25 April 2026: आज सीता नवमी पर रवि योग, जानें पूजा मुहूर्त, राशिफल पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 25 April 2026: वैशाख शुक्ल नवमी यानी सीता नवमी और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 25 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 25 अप्रैल 2026: वैशाख शुक्ल नवमी तिथि और शनिवार है. आज सीता नवमी है. धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन सीता का प्राकट्य हुआ था। श्रीराम और सीता जी का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ. मां सीता देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं, इसकी पूजा से धन, वैभव, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद बना रहता है. 

आज का व्रत

सीता नवमी के दिन राजा जनक को माता सीता खेत में बाल स्वरूप में मिली थी. इस दिन कई जगहों पर मिट्‌टी के बर्तन में धान, जल या अन्न भरकर दान दिया जाता है. मान्यता है इससे माता प्रसन्न होती हैं. सीता नवमी पर व्रत कर श्रृंगार सामग्री दान करना चाहिए. 

25 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 25 April 2026)

तिथि

नवमी (25 अप्रैल 2026, रात 7.21 - 26 अप्रैल 2026, शाम 6.27)
वार शनिवार
नक्षत्र अश्लेषा
योग गण्ड, रवि योग
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 दोपहर 1.09
चंद्रोस्त
 सुबह 2.31, 26 अप्रैल
चंद्र राशि
 कर्क
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 7.24 - सुबह 9.03
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 6.53 - रात 8.14
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 09.03 - सुबह 10.41
यमगण्ड काल दोपहर 1.58 - दोपहर 3.36 
आडल योग सुबह 5.46 - रात 8.04
विडाल योग सुबह 8.04 - सुबह 5.45, 26 अप्रैल
गुलिक काल
 सुबह 5.46 - सुबह 7.24
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 25 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा कर्क
मंगल मीन
बुध मीन
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

25 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि

तेज़ फैसलों और नए कामों का दिन है, सोच स्पष्ट रखें और जल्दबाजी से बचें. परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, सेहत में हल्की थकान रह सकती है.

वृषभ राशि

धीमी लेकिन स्थिर प्रगति का दिन है, समझदारी से लिए फैसले लाभ देंगे. काम में जिम्मेदारी बढ़ेगी, सेहत में सुस्ती रह सकती है.

मिथुन राशि

नए आइडिया और बातचीत से काम बनेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन से बचें. दोस्तों से लाभ मिल सकता है, नींद और आराम का ध्यान रखें.

कर्क राशि

भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए फैसले लें, परिवार का सहयोग मिलेगा. काम में धीरे-धीरे प्रगति होगी, मानसिक शांति बनाए रखें.

सिंह राशि

आत्मविश्वास और नेतृत्व से सफलता मिलेगी, लेकिन अहंकार से बचें. काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, ऊर्जा अच्छी रहेगी.

कन्या राशि

प्लानिंग और डिटेलिंग से काम सफल होंगे, परफेक्शन का दबाव न लें. ऑफिस में तारीफ मिलेगी, मानसिक थकान से बचें.

तुला राशि

संतुलन और समझदारी से फैसले लें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. काम में अवसर मिलेंगे, सेहत में थकान महसूस हो सकती है.

वृश्चिक राशि

गहराई से सोचने और समझने का दिन है, जल्द प्रतिक्रिया न दें. काम में बदलाव संभव है, मानसिक तनाव से बचें.

धनु राशि

उत्साह और नई ऊर्जा से काम आगे बढ़ेंगे, सही समय का इंतजार करें. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी.

मकर राशि

मेहनत और अनुशासन से काम पूरे होंगे, धीरे-धीरे सफलता मिलेगी. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, थकान और तनाव का ध्यान रखें.

कुंभ राशि

नए विचार और क्रिएटिविटी से लाभ मिलेगा, आइडिया को अमल में लाएं. दोस्तों से अवसर मिल सकते हैं, मानसिक आराम जरूरी है.

मीन राशि

भावनात्मक और शांत दिन रहेगा, सोच-समझकर फैसले लें. काम में धीमी प्रगति होगी, मानसिक संतुलन बनाए रखें.

आज का उपाय 

सीता नवमी पर सीता चालीसा का पाठ करना चाहिए. इससे पति-पत्नी में वैचारिक मतभेद खत्म होते हैं और प्रेम बढ़ता है.

आज का लकी कलर 

गुलाबी और शनिवार होने से काला, नीला रंग भी शुभ रहेगा

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Sita Navami 2026

Frequently Asked Questions

आज कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है?

आज सीता नवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन देवी सीता का प्राकट्य हुआ था।

सीता नवमी का क्या महत्व है?

मान्यता है कि सीता नवमी के दिन मां सीता की पूजा से धन, वैभव, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

सीता नवमी पर क्या दान करना चाहिए?

इस दिन मिट्टी के बर्तन में धान, जल या अन्न भरकर दान करना शुभ होता है। व्रत कर श्रृंगार सामग्री दान करने की भी मान्यता है।

आज कौन सा योग बन रहा है?

आज गण्ड योग और रवि योग बन रहा है।

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