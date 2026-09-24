आज 24 सितंबर 2026, गुरु प्रदोष व्रत में शाम को शिव पूजन का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Panchang 24 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी और गुरुवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 24 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार है. आज गुरु प्रदोष व्रत है. मान्यता है कि प्रदोष काल में शिव पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.
गुरु प्रदोष व्रत को विशेष रूप से ज्ञान, सौभाग्य, संतान सुख और विवाह संबंधी मनोकामनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन व्रती उपवास रखकर शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करते हैं. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं.
24 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, रात लगभग 11:18 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी
- वार – गुरुवार
- नक्षत्र – धनिष्ठा, सुबह लगभग 10:35 बजे तक, इसके बाद शतभिषा
- योग – धृति, दोपहर लगभग 3:55 बजे तक, इसके बाद शूल
- करण – कौलव, सुबह लगभग 11:09 बजे तक, इसके बाद तैतिल
- चंद्र राशि – कुंभ राशि
- सूर्य राशि – कन्या राशि
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:12 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:17 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:48 से 5:35 बजे
- प्रातः संध्या: लगभग 5:11 से 6:12 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:50 बजे से 12:38 बजे
- विजय मुहूर्त: लगभग 2:15 से 3:03 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:17 से 6:41 बजे
- सायाह्न संध्या: लगभग 6:17 से 7:28 बजे
- अमृत काल: लगभग रात 9:26 से 11:05 बजे
- निशिता मुहूर्त: लगभग 11:51 बजे से 12:38 बजे (25 सितंबर)
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: लगभग 1:46 से 3:17 बजे
- यमगण्ड: लगभग 6:12 से 7:42 बजे
- गुलिक काल: लगभग 9:13 से 10:44 बजे
- दुर्मुहूर्त: लगभग 8:36 से 9:24 बजे
- वर्ज्य: लगभग रात 2:07 से 3:55 बजे (25 सितंबर)
ग्रहों की स्थिति – 24 सितंबर 2026
- सूर्य – कन्या राशि
- चंद्रमा – कुंभ राशि
- मंगल – कर्क राशि
- बुध – कन्या राशि
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
24 सितंबर का राशिफल
- मेष: परिवार का सहयोग मिलेगा, कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर होंगी.
- वृषभ: पारिवारिक मामलों में संतुलन रहेगा, नौकरी-व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, धन स्थिति स्थिर रहेगी और रिश्तों में मधुरता आएगी.
- मिथुन: नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, करियर में सफलता के संकेत हैं, अतिरिक्त कमाई के अवसर बनेंगे और प्रेम जीवन में रोमांच बढ़ेगा.
- कर्क: परिवार का सहयोग मिलेगा, व्यापार-नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, आय के नए स्रोत बन सकते हैं और प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
- सिंह: मान-सम्मान बढ़ेगा, करियर में नेतृत्व के अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा.
- कन्या: पारिवारिक उलझनें सुलझेंगी, कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी, पुराने धन की प्राप्ति हो सकती है और रिश्तों में समझ बढ़ेगी.
- तुला: घर में शुभ माहौल रहेगा, नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आय के नए साधन बनेंगे और प्रेम संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा.
- वृश्चिक: परिवार में सामंजस्य रहेगा, कार्यक्षेत्र में रणनीति से लाभ होगा, अटके धन की प्राप्ति हो सकती है और प्रेम संबंधों में गहराई आएगी.
- धनु: परिवार का सहयोग मिलेगा, करियर में नई दिशा मिलेगी, खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा और प्रेम संबंधों में संवाद बढ़ाने की जरूरत होगी.
- मकर: परिवार का तालमेल अच्छा रहेगा, कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे.
- कुंभ: परिवार में मेल-मिलाप रहेगा, टीमवर्क से नौकरी-व्यापार में लाभ होगा, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी.
- मीन: परिवार का सहयोग मिलेगा, कार्यक्षेत्र में रचनात्मकता की सराहना होगी, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा.
उपाय
प्रदोष काल में शिव मंदिर या घर के पूजा स्थान पर 11 दीपक जलाकर विवाह में आ रही बाधा दूर होने की प्रार्थना करें.
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