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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 24 सितंबर 2026, गुरु प्रदोष व्रत में शाम को शिव पूजन का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

आज 24 सितंबर 2026, गुरु प्रदोष व्रत में शाम को शिव पूजन का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Panchang 24 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी और गुरुवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 24 Sep 2026 06:40 AM (IST)
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Hindi Panchang, 24 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार है. आज गुरु प्रदोष व्रत है. मान्यता है कि प्रदोष काल में शिव पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

गुरु प्रदोष व्रत को विशेष रूप से ज्ञान, सौभाग्य, संतान सुख और विवाह संबंधी मनोकामनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन व्रती उपवास रखकर शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करते हैं. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं.

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24 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, रात लगभग 11:18 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी
  • वारगुरुवार
  • नक्षत्रधनिष्ठा, सुबह लगभग 10:35 बजे तक, इसके बाद शतभिषा
  • योगधृति, दोपहर लगभग 3:55 बजे तक, इसके बाद शूल
  • करणकौलव, सुबह लगभग 11:09 बजे तक, इसके बाद तैतिल
  • चंद्र राशिकुंभ राशि
  • सूर्य राशिकन्या राशि
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:12 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:17 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:48 से 5:35 बजे
  • प्रातः संध्या: लगभग 5:11 से 6:12 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:50 बजे से 12:38 बजे
  • विजय मुहूर्त: लगभग 2:15 से 3:03 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:17 से 6:41 बजे
  • सायाह्न संध्या: लगभग 6:17 से 7:28 बजे
  • अमृत काल: लगभग रात 9:26 से 11:05 बजे
  • निशिता मुहूर्त: लगभग 11:51 बजे से 12:38 बजे (25 सितंबर)

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: लगभग 1:46 से 3:17 बजे
  • यमगण्ड: लगभग 6:12 से 7:42 बजे
  • गुलिक काल: लगभग 9:13 से 10:44 बजे
  • दुर्मुहूर्त: लगभग 8:36 से 9:24 बजे
  • वर्ज्य: लगभग रात 2:07 से 3:55 बजे (25 सितंबर)

ग्रहों की स्थिति – 24 सितंबर 2026

  • सूर्यकन्या राशि
  • चंद्रमाकुंभ राशि
  • मंगलकर्क राशि
  • बुधकन्या राशि
  • गुरुकर्क राशि, उच्च
  • शुक्रतुला राशि
  • शनिमीन राशि, वक्री
  • राहुकुंभ राशि, वक्री
  • केतुसिंह राशि, वक्री

24 सितंबर का राशिफल

  • मेष: परिवार का सहयोग मिलेगा, कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर होंगी.
  • वृषभ: पारिवारिक मामलों में संतुलन रहेगा, नौकरी-व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, धन स्थिति स्थिर रहेगी और रिश्तों में मधुरता आएगी.
  • मिथुन: नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, करियर में सफलता के संकेत हैं, अतिरिक्त कमाई के अवसर बनेंगे और प्रेम जीवन में रोमांच बढ़ेगा.
  • कर्क: परिवार का सहयोग मिलेगा, व्यापार-नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, आय के नए स्रोत बन सकते हैं और प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
  • सिंह: मान-सम्मान बढ़ेगा, करियर में नेतृत्व के अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा.
  • कन्या: पारिवारिक उलझनें सुलझेंगी, कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी, पुराने धन की प्राप्ति हो सकती है और रिश्तों में समझ बढ़ेगी.
  • तुला: घर में शुभ माहौल रहेगा, नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आय के नए साधन बनेंगे और प्रेम संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा.
  • वृश्चिक: परिवार में सामंजस्य रहेगा, कार्यक्षेत्र में रणनीति से लाभ होगा, अटके धन की प्राप्ति हो सकती है और प्रेम संबंधों में गहराई आएगी.
  • धनु: परिवार का सहयोग मिलेगा, करियर में नई दिशा मिलेगी, खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा और प्रेम संबंधों में संवाद बढ़ाने की जरूरत होगी.
  • मकर: परिवार का तालमेल अच्छा रहेगा, कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे.
  • कुंभ: परिवार में मेल-मिलाप रहेगा, टीमवर्क से नौकरी-व्यापार में लाभ होगा, आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी.
  • मीन: परिवार का सहयोग मिलेगा, कार्यक्षेत्र में रचनात्मकता की सराहना होगी, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा.

उपाय

प्रदोष काल में शिव मंदिर या घर के पूजा स्थान पर 11 दीपक जलाकर विवाह में आ रही बाधा दूर होने की प्रार्थना करें.

लकी कल

पीला

गुरु प्रदोष व्रत कल, विवाह में आ रही अड़चन तो गुड़-गन्ने के रस से करें ये उपाय, शिव की बरसेगी कृपा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 24 Sep 2026 06:40 AM (IST)
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