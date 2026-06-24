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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 24 June 2026: आज बुधवार को कब लगी रही एकादशी तिथि, देखें शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 24 June 2026: आज बुधवार को कब लगी रही एकादशी तिथि, देखें शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग

Panchang 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 24 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 24 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार है. आज शाम 6.12 से ही एकादशी तिथि लग जाएगी लेकिन व्रत 25 जून को रखा जाएगा. एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि एक समय हल्का भोजन करें. ब्रह्मचर्य का पालन करें.

बुधवार को बुध देव की कृपा पाने के लिए हरे रंग की वस्तुओं जैसे हरी मूंग, पालक और हरे वस्त्रों का दान शुभ माना जाता है. साथ ही गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं. मान्यता है इससे सुयोग्य जीवनसाथी पाने की इच्छा पूर्ण होती है. 

24 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 24 June 2026)

  • तिथि - दशमी (23 जून 2026, शाम 4.49 - 24 जून 2026, शाम 6.12)
  • वार- मंगलवार
  • नक्षत्र- चित्रा
  • योग- परिघ, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- दोपहर 2.42
  • चंद्रोस्त- सुबह 1.35, 25 जून
  • चंद्र राशि- तुला

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 5.25 - सुबह 8.54
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.38 - देर रात 12.24

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल -  दोपहर 12.24 - दोपहर 2.08
  • यमगण्ड काल- सुबह 8.54 - सुबह 10.39
  • आडल योग - सुबह 5.25 - दोपहर 1.59
  • विडाल योग - दोपहर 1.59 - सुबह 5.25, 25 जून
  • गुलिक काल - सुबह 10.39 - दोपहर 12.25

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 24 June 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - कन्या
  • मंगल- मेष
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

24 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)
चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से जीवनसाथी के साथ छोटी बात पर अनबन हो सकती है, इसलिए स्वभाव में नरमी रखें. बिजनेस और नौकरी में आधुनिक तकनीक का उपयोग लाभ दिलाएगा तथा टारगेट पूरे होने के योग हैं.

वृषभ राशि (Taurus)
चंद्रमा के छठे भाव में होने से भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है, लेकिन कार्यस्थल पर आपकी मैनेजमेंट स्किल सफलता दिलाएगी. व्यापार और करियर में धैर्य, रणनीति और बेहतर प्लानिंग से लाभ मिलेगा.

मिथुन राशि (Gemini)
चंद्रमा के पंचम भाव में होने से पुराने परिचित से मुलाकात और नए अवसर मिलने के योग हैं. बिजनेस में डिजिटल रणनीति और करियर में टाइम मैनेजमेंट सफलता दिलाएगा.

कर्क राशि (Cancer)
चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से मानसिक तनाव और पारिवारिक चिंताओं में वृद्धि हो सकती है, इसलिए संयम रखें. बिजनेस और नौकरी में जल्दबाजी से बचें तथा योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें.

सिंह राशि (Leo)
चंद्रमा के तृतीय भाव में होने से मित्रों का सहयोग मिलेगा और कार्यों में प्रगति होगी. बिजनेस विस्तार और टीमवर्क के जरिए अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

कन्या राशि (Virgo)
चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सम्मान मिलने के संकेत हैं. व्यापार में नेटवर्किंग और बजट मैनेजमेंट सफलता की कुंजी रहेगा.

तुला राशि (Libra)
चंद्रमा आपकी राशि में होने से मान-सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा. बिजनेस और करियर में डिजिटल ग्रोथ तथा नेटवर्किंग से नए अवसर प्राप्त होंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
चंद्रमा के द्वादश भाव में होने से खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. व्यापार और नौकरी में सतर्कता तथा डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें.

धनु राशि (Sagittarius)
चंद्रमा के एकादश भाव में होने से आय और लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं. करियर और व्यापार में मेहनत तथा समझदारी से सफलता के योग हैं.

मकर राशि (Capricorn)
चंद्रमा के दशम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में सतर्क रहना होगा और रणनीति बदलने की जरूरत पड़ सकती है. व्यापार में वरिष्ठों का सहयोग और नए अवसर मिलेंगे.

कुंभ राशि (Aquarius)
चंद्रमा के नवम भाव में होने से कुछ कार्यों में रुकावट आ सकती है, लेकिन नौकरी और व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे. पुराने कर्ज और निर्णयों को समय रहते संभालना लाभकारी रहेगा.

मीन राशि (Pisces)
चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से वाणी और व्यवहार में संयम रखना जरूरी होगा. बिजनेस और करियर में धैर्य तथा नई रणनीति अपनाने से लाभ मिलेगा.

आज का उपाय

बुधवार को गणपति जी को सिंदूर चढ़ाएं और पान पर लौंग, इलायची रखकर अर्पित करें. 

आज का लकी कलर 

पीला, हरा रंग शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 24 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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