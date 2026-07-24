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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 24 July 2026: आज एकादशी तिथि शुरू, शुक्रवार पूजा का मुहूर्त, पंचांग और राशिफल भी देंखें

Aaj Ka Panchang 24 July 2026: आज एकादशी तिथि शुरू, शुक्रवार पूजा का मुहूर्त, पंचांग और राशिफल भी देंखें

Aaj Ka Panchang 24 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 24 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 24 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार है. एकादशी व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा, चूंकि तिथि आज से शुरू हो रही है. ऐसे में आज भी सात्विक भोजन करें. ब्रह्मचर्य का पालन, चावन न खाएं आदि नियम ध्यान रखें. 

देवशयनी एकादशी के दिन सा चतुर्मास शुरू होने वाला है. ऐसे में शुभ चीजों की खरीदारी जल् निपटा लें. 

24 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 24 July 2026)

  • तिथि - दशमी (23 जुलाई 2026, सुबह 7.03 - 24 जुलाई 2026, सुबह 9.12, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू)
  • वार- शुक्रवार
  • नक्षत्र- अनुराधा
  • योग- रवि योग, शुक्ल योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- दोपहर 3.25
  • चंद्रोस्त- सुबह 1.29 25 जुलाई
  • चंद्र राशि- वृश्चिक

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.37 - सुबह 10.45
  • शाम का चौघड़िया - रात 10.52 - रात 11.10

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 10.45 - दोपहर 12.27
  • यमगण्ड काल- दोपहर 3.52 - शाम 5.35
  • गुलिक काल - सुबह 7.20 - सुबह 9.03
  • विडाल योग - सुबह 5.38- सुबह 4.25, 25 जुलाई
  • भद्रा काल - रात 10,22, - सुबह 5.32, 25 जुलाई

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 24 July 2026)

  • सूर्य- कर्क
  • चंद्रमा - वृश्चिक
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

24 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष राशि (Aries)

अचानक धन लाभ के योग हैं. घर में मेहमान आने से खुशी का माहौल रहेगा और संतान की शिक्षा संबंधी बाधाएं दूर होंगी.
कानूनी मामलों में लापरवाही न करें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें, अन्यथा विवाद हो सकता है.

वृषभ राशि (Taurus)

आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिलने के योग हैं. कार्यकुशलता से मान-सम्मान बढ़ेगा.
धन के लेन-देन में सावधानी रखें. सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभ देगा.

मिथुन राशि (Gemini)

ऊर्जा और उत्साह के साथ नए कार्य शुरू करेंगे. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखें और विरोधियों से सतर्क रहें.
खाली समय का सदुपयोग करें. पारिवारिक रिश्तों में संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

कर्क राशि (Cancer)

धन-धान्य में वृद्धि होगी और परिवार में शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा. व्यापार में समझदारी से फैसले लें.
विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. मित्रों के साथ संबंध भी बेहतर होंगे.

सिंह राशि (Leo)

मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. राजनीति और नौकरी में नई पहचान मिलने के योग हैं.
नई साझेदारी से बचें. वाहन खरीदने का योग बन सकता है.

कन्या राशि (Virgo)

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.
पुराने मित्र से मुलाकात होगी. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आर्थिक फैसले ले सकते हैं.

तुला राशि (Libra)

आकस्मिक लाभ के योग हैं और मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है.
उधार देने से बचें. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और जीवनसाथी से विवाद न करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

बिजनेस और नौकरी में नए अवसर मिलेंगे. सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और वादे पूरे करने होंगे.
गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

व्यापार सामान्य रहेगा और उच्च शिक्षा के नए अवसर मिल सकते हैं. पुराना कर्ज या लेन-देन पूरा होगा.
जोखिम लेने से बचें. स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहें.

मकर राशि (Capricorn)

परिवार में विवाह संबंधी बाधा दूर हो सकती है. दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.
माता की सेहत का ध्यान रखें. कार्यक्षेत्र में लक्ष्य पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

ऑफिस में सतर्क रहें, झूठे आरोप लग सकते हैं. धैर्य से अपनी बात रखें और विवाद से बचें.
संतान के करियर को लेकर फैसला ले सकते हैं. जीवनसाथी की सलाह लाभदायक रहेगी.

मीन राशि (Pisces)

विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखें. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर व्यापार में सुधार होगा.
गुस्से और वाहन चलाने में सावधानी रखें. दिन के अंत तक मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है.

आज का उपाय

शुक्रवार को किसी जरुरी काम से जा रहे हैं तो इत्र या सुगंधित परफ्यूम लगाकर जाएं. शुक्र मजबूत रहता है. धन से जुड़े कार्य में लाभदायी है. 

आज का लकी कलर

गुलाबी, लाल, सफेद

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 24 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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