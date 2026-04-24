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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 24 April 2026: आज बगलामुखी जयंती पर पूजा मुहूर्त, राशिफल पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 24 April 2026: आज बगलामुखी जयंती पर पूजा मुहूर्त, राशिफल पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 24 April 2026: वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 24 Apr 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 24 अप्रैल 2026: वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि और शुक्रवार है. आज बगलामुखी जयंती, दुर्गाष्टमी भी है. ये दिन और तिथि दोनों ही मां दुर्गा को प्रिय हैं. ऐसे में आज माता दुर्गा की पूजा कर, कन्याओं को कुछ दान करें. कहते हैं इससे वह प्रसन्न होती हैं और जीवन के कष्ट दूर होते हैं. 

आज का व्रत

बगलामुखी जयंती के दिन माता बगलामुखी की आराधना फलदायी होती है. मां बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है, यानी वे शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और शक्ति को रोकने की क्षमता रखती हैं. इस दिन उनकी पूजा करने से विरोधियों से सुरक्षा मिलती है और मुकदमों या विवादों में विजय के योग बनते हैं.

24 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 24 April 2026)

तिथि

अष्टमी (24 अप्रैल 2026, रात 8.49 - 25 अप्रैल 2026, रात 7.21)
वार शुक्रवार
नक्षत्र पुष्य
योग शूल, रवि योग
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 दोपहर 12.05
चंद्रोस्त
 सुबह 1.56, 25 अप्रैल
चंद्र राशि
 कर्क
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.49 - सुबह 10.41
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 9.36 - रात 10.57
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 10.41 - दोपहर 12.19
यमगण्ड काल दोपहर 3.36 - शाम 5.14
आडल योग रात 8.14 - सुबह 5.46, 25 अप्रैल
गुलिक काल
 सुबह 7.25 - सुबह 9.04
भद्रा काल सुबह 5.47 - सुबह 8.01
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 24 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा कर्क
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

24 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)

आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने से धन लाभ के योग बनेंगे और करियर में सफलता मिलेगी. उच्चाधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रहेंगे.

वृषभ राशि (Taurus)

परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और दांपत्य जीवन बेहतर होगा. रोजगार और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)

रिश्तेदारों से आर्थिक मदद मिल सकती है और सकारात्मक सोच सफलता दिलाएगी. लेनदेन में सावधानी रखना जरूरी है.

कर्क राशि (Cancer)

मित्रों की सलाह से व्यापार में लाभ होगा और कार्यक्षमता की सराहना मिलेगी. अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचें.

सिंह राशि (Leo)

आत्मविश्वास बढ़ेगा और तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. समाज में मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

कन्या राशि (Virgo)

खुशनुमा व्यवहार से घर का माहौल अच्छा रहेगा और अचानक धन लाभ हो सकता है. करियर में बदलाव के योग बनेंगे.

तुला राशि (Libra)

कारोबारियों के लिए दिन शानदार रहेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे. धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

माता-पिता के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी और काम में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी से खुशखबरी मिल सकती है.

धनु राशि (Sagittarius)

जरूरी काम पूरे होंगे और रुका हुआ धन वापस मिलेगा. करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे.

मकर राशि (Capricorn)

बच्चों से खुशखबरी मिलेगी और आय में वृद्धि होगी. नए व्यापार के लिए समय अनुकूल है.

कुंभ राशि (Aquarius)

घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी.

मीन राशि (Pisces)

जीवनसाथी के सहयोग से बड़ा काम पूरा होगा और आय के नए स्रोत बनेंगे. स्वास्थ्य और ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी.

आज का उपाय 

मां दुर्गा को लाल फूल, चुनरी चढ़ाएं और बगलामुखी चालीसा का पाठ करें.

आज का लकी कलर 

लाल, हरा रंग शुभ रहेगा

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 24 Apr 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

Frequently Asked Questions

आज के दिन राहुकाल कब से कब तक है?

राहुकाल सुबह 10.41 से दोपहर 12.19 बजे तक है, जिसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए.

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