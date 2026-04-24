Aaj Ka Panchang 24 April 2026: आज बगलामुखी जयंती पर पूजा मुहूर्त, राशिफल पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang, 24 अप्रैल 2026: वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि और शुक्रवार है. आज बगलामुखी जयंती, दुर्गाष्टमी भी है. ये दिन और तिथि दोनों ही मां दुर्गा को प्रिय हैं. ऐसे में आज माता दुर्गा की पूजा कर, कन्याओं को कुछ दान करें. कहते हैं इससे वह प्रसन्न होती हैं और जीवन के कष्ट दूर होते हैं.

आज का व्रत

बगलामुखी जयंती के दिन माता बगलामुखी की आराधना फलदायी होती है. मां बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है, यानी वे शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और शक्ति को रोकने की क्षमता रखती हैं. इस दिन उनकी पूजा करने से विरोधियों से सुरक्षा मिलती है और मुकदमों या विवादों में विजय के योग बनते हैं.

24 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 24 April 2026)

तिथि अष्टमी (24 अप्रैल 2026, रात 8.49 - 25 अप्रैल 2026, रात 7.21) वार शुक्रवार नक्षत्र पुष्य योग शूल, रवि योग सूर्योदय सुबह 6.01 सूर्यास्त

शाम 6.44 चंद्रोदय

दोपहर 12.05 चंद्रोस्त

सुबह 1.56, 25 अप्रैल चंद्र राशि

कर्क

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया शुभ सुबह 5.49 - सुबह 10.41 शाम का चौघड़िया लाभ रात 9.36 - रात 10.57

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 10.41 - दोपहर 12.19 यमगण्ड काल दोपहर 3.36 - शाम 5.14 आडल योग रात 8.14 - सुबह 5.46, 25 अप्रैल गुलिक काल

सुबह 7.25 - सुबह 9.04 भद्रा काल सुबह 5.47 - सुबह 8.01

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 24 April 2026)

24 अप्रैल 2026 का राशिफल



ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)

आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने से धन लाभ के योग बनेंगे और करियर में सफलता मिलेगी. उच्चाधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रहेंगे.

वृषभ राशि (Taurus)

परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और दांपत्य जीवन बेहतर होगा. रोजगार और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)

रिश्तेदारों से आर्थिक मदद मिल सकती है और सकारात्मक सोच सफलता दिलाएगी. लेनदेन में सावधानी रखना जरूरी है.

कर्क राशि (Cancer)

मित्रों की सलाह से व्यापार में लाभ होगा और कार्यक्षमता की सराहना मिलेगी. अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचें.

सिंह राशि (Leo)

आत्मविश्वास बढ़ेगा और तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. समाज में मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

कन्या राशि (Virgo)

खुशनुमा व्यवहार से घर का माहौल अच्छा रहेगा और अचानक धन लाभ हो सकता है. करियर में बदलाव के योग बनेंगे.

तुला राशि (Libra)

कारोबारियों के लिए दिन शानदार रहेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे. धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

माता-पिता के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी और काम में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी से खुशखबरी मिल सकती है.

धनु राशि (Sagittarius)

जरूरी काम पूरे होंगे और रुका हुआ धन वापस मिलेगा. करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे.

मकर राशि (Capricorn)

बच्चों से खुशखबरी मिलेगी और आय में वृद्धि होगी. नए व्यापार के लिए समय अनुकूल है.

कुंभ राशि (Aquarius)

घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी.

मीन राशि (Pisces)

जीवनसाथी के सहयोग से बड़ा काम पूरा होगा और आय के नए स्रोत बनेंगे. स्वास्थ्य और ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी.

आज का उपाय

मां दुर्गा को लाल फूल, चुनरी चढ़ाएं और बगलामुखी चालीसा का पाठ करें.

आज का लकी कलर

लाल, हरा रंग शुभ रहेगा

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