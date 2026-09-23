आज 23 सितंबर 2026, वामन जयंती पर पंचक शुरू, एकादशी पारण का मुहूर्त और पूरा पंचांग
Panchang 23 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 23 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और मंगलवार है. आज परिवर्तिनी एकादशी का व्रत पारण, भुवनेश्वरी जयंती, वामन जयंती है साथ ही पंचक भी शुरू हो रहे हैं. इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन यानी बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि से तीन पग भूमि मांगी थी.
इस दिन गाय को चारा खिलाएं, जरुरतमंदों को मूंग आदि दान करें और इसके बाद एकादशी व्रत का पाऱण करें. आज माता भुवनेश्वरी की भी पूजा की जाती है.
23 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष द्वादशी, रात लगभग 10:50 बजे तक, इसके बाद त्रयोदशी
- वार – बुधवार
- नक्षत्र – श्रवण, सुबह लगभग 9:09 बजे तक, इसके बाद धनिष्ठा
- योग – सुकर्मा, शाम लगभग 4:27 बजे तक, इसके बाद धृति
- करण – बव, सुबह लगभग 10:21 बजे तक, इसके बाद बालव
- चंद्र राशि – मकर राशि
- सूर्य राशि – कन्या राशि
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:10 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:17 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:35 से 5:22 बजे
- प्रातः संध्या: लगभग 4:58 से 6:10 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:49 बजे से 12:38 बजे
- विजय मुहूर्त: लगभग 2:15 से 3:04 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:17 से 6:41 बजे
- सायाह्न संध्या: लगभग 6:17 से 7:29 बजे
- अमृत काल: लगभग रात 9:52 से 11:36 बजे
- निशिता मुहूर्त: लगभग 11:50 बजे से 12:38 बजे (24 सितंबर)
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: लगभग 12:15 से 1:46 बजे
- यमगण्ड: लगभग 7:42 से 9:13 बजे
- गुलिक काल: लगभग 10:44 से 12:15 बजे
- दुर्मुहूर्त: लगभग 8:36 से 9:25 बजे और 11:04 से 11:53 बजे
- वर्ज्य: लगभग 3:00 से 4:36 बजे
ग्रहों की स्थिति – 23 सितंबर 2026
- सूर्य – कन्या राशि
- चंद्रमा – मकर राशि
- मंगल – कर्क राशि
- बुध – कन्या राशि
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
23 सितंबर का राशिफल
- मेष राशि: परिवार में सुख-शांति रहेगी, कारोबार में अच्छी डील मिल सकती है और खरीदारी व धार्मिक कार्यों के लिए दिन अनुकूल रहेगा.
- वृषभ राशि: कारोबार में मुनाफा होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन पड़ोस के विवाद से दूर रहें.
- मिथुन राशि: नई योजना सफल होगी, कारोबार में कमाई के अवसर मिलेंगे और शिक्षा व प्रतियोगिता में भाग्य का साथ मिलेगा.
- कर्क राशि: जीवनसाथी से सुखद सरप्राइज मिल सकता है, परिवार में प्रेम बढ़ेगा और किसी अच्छी सूचना से मन प्रसन्न रहेगा.
- सिंह राशि: मेहनत और भाग्य का साथ मिलेगा, मित्रों से लाभ होगा और रिश्तेदारों से चल रही अनबन दूर हो सकती है.
- कन्या राशि: मेहनत से सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे और वैवाहिक जीवन में प्रेम व तालमेल बना रहेगा.
- तुला राशि: कार्य-व्यवसाय में लाभ और शुभ समाचार मिल सकते हैं, जीवनसाथी का सहयोग रहेगा, लेकिन सेहत का ध्यान रखें.
- वृश्चिक राशि: मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा, कारोबार में कमाई होगी और प्रेम व सामाजिक जीवन में सुखद अनुभव मिल सकते हैं.
- धनु राशि: काम में सफलता मिलेगी, आर्थिक प्रयास सफल होंगे और छोटे भाई-बहनों व ससुराल पक्ष से सहयोग मिल सकता है.
- मकर राशि: परिवार का सहयोग मिलेगा, बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा और कमाई के साथ जरूरी खर्च भी बने रहेंगे.
- कुंभ राशि: कारोबार में अच्छी कमाई होगी, सुख-सुविधाओं की खरीदारी के योग हैं और शिक्षा में गुरुजनों का सहयोग मिलेगा.
- मीन राशि: मित्रों की मदद से अटके काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा और पारिवारिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा.
उपाय
विष्णु जी को चढ़े चरणामृत को ग्रहण करें, फिर व्रत का पारण करें.
लकी कल
हरा
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