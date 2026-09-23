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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 23 सितंबर 2026, वामन जयंती पर पंचक शुरू, एकादशी पारण का मुहूर्त और पूरा पंचांग

आज 23 सितंबर 2026, वामन जयंती पर पंचक शुरू, एकादशी पारण का मुहूर्त और पूरा पंचांग

Panchang 23 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 23 Sep 2026 06:40 AM (IST)
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Hindi Panchang, 23 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और मंगलवार है. आज परिवर्तिनी एकादशी का व्रत पारण, भुवनेश्वरी जयंती, वामन जयंती है साथ ही पंचक भी शुरू हो रहे हैं. इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन यानी बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि से तीन पग भूमि मांगी थी.

इस दिन गाय को चारा खिलाएं, जरुरतमंदों को मूंग आदि दान करें और इसके बाद एकादशी व्रत का पाऱण करें. आज माता भुवनेश्वरी की भी पूजा की जाती है. 

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23 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – शुक्ल पक्ष द्वादशी, रात लगभग 10:50 बजे तक, इसके बाद त्रयोदशी
  • वारबुधवार
  • नक्षत्रश्रवण, सुबह लगभग 9:09 बजे तक, इसके बाद धनिष्ठा
  • योगसुकर्मा, शाम लगभग 4:27 बजे तक, इसके बाद धृति
  • करणबव, सुबह लगभग 10:21 बजे तक, इसके बाद बालव
  • चंद्र राशिमकर राशि
  • सूर्य राशिकन्या राशि
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:10 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:17 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:35 से 5:22 बजे
  • प्रातः संध्या: लगभग 4:58 से 6:10 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:49 बजे से 12:38 बजे
  • विजय मुहूर्त: लगभग 2:15 से 3:04 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:17 से 6:41 बजे
  • सायाह्न संध्या: लगभग 6:17 से 7:29 बजे
  • अमृत काल: लगभग रात 9:52 से 11:36 बजे
  • निशिता मुहूर्त: लगभग 11:50 बजे से 12:38 बजे (24 सितंबर)

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: लगभग 12:15 से 1:46 बजे
  • यमगण्ड: लगभग 7:42 से 9:13 बजे
  • गुलिक काल: लगभग 10:44 से 12:15 बजे
  • दुर्मुहूर्त: लगभग 8:36 से 9:25 बजे और 11:04 से 11:53 बजे
  • वर्ज्य: लगभग 3:00 से 4:36 बजे

ग्रहों की स्थिति – 23 सितंबर 2026

  • सूर्यकन्या राशि
  • चंद्रमामकर राशि
  • मंगलकर्क राशि
  • बुधकन्या राशि
  • गुरुकर्क राशि, उच्च
  • शुक्रतुला राशि
  • शनिमीन राशि, वक्री
  • राहुकुंभ राशि, वक्री
  • केतुसिंह राशि, वक्री

23 सितंबर का राशिफल

  • मेष राशि: परिवार में सुख-शांति रहेगी, कारोबार में अच्छी डील मिल सकती है और खरीदारी व धार्मिक कार्यों के लिए दिन अनुकूल रहेगा.
  • वृषभ राशि: कारोबार में मुनाफा होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन पड़ोस के विवाद से दूर रहें.
  • मिथुन राशि: नई योजना सफल होगी, कारोबार में कमाई के अवसर मिलेंगे और शिक्षा व प्रतियोगिता में भाग्य का साथ मिलेगा.
  • कर्क राशि: जीवनसाथी से सुखद सरप्राइज मिल सकता है, परिवार में प्रेम बढ़ेगा और किसी अच्छी सूचना से मन प्रसन्न रहेगा.
  • सिंह राशि: मेहनत और भाग्य का साथ मिलेगा, मित्रों से लाभ होगा और रिश्तेदारों से चल रही अनबन दूर हो सकती है.
  • कन्या राशि: मेहनत से सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे और वैवाहिक जीवन में प्रेम व तालमेल बना रहेगा.
  • तुला राशि: कार्य-व्यवसाय में लाभ और शुभ समाचार मिल सकते हैं, जीवनसाथी का सहयोग रहेगा, लेकिन सेहत का ध्यान रखें.
  • वृश्चिक राशि: मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा, कारोबार में कमाई होगी और प्रेम व सामाजिक जीवन में सुखद अनुभव मिल सकते हैं.
  • धनु राशि: काम में सफलता मिलेगी, आर्थिक प्रयास सफल होंगे और छोटे भाई-बहनों व ससुराल पक्ष से सहयोग मिल सकता है.
  • मकर राशि: परिवार का सहयोग मिलेगा, बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा और कमाई के साथ जरूरी खर्च भी बने रहेंगे.
  • कुंभ राशि: कारोबार में अच्छी कमाई होगी, सुख-सुविधाओं की खरीदारी के योग हैं और शिक्षा में गुरुजनों का सहयोग मिलेगा.
  • मीन राशि: मित्रों की मदद से अटके काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा और पारिवारिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

उपाय

विष्णु जी को चढ़े चरणामृत को ग्रहण करें, फिर व्रत का पारण करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 23 Sep 2026 06:40 AM (IST)
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