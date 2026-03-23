Panchang 23 March 2026: आज मां स्कंदमाता की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल, योग और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 23 March 2026: 23 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन स्कंदमाता की पूजा है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 23 मार्च 2026: 23 मार्च 2026 को चैत्र का पांचवां दिन माता स्कंदमाता की पूजा होगी. स्कंदमाता की पूजा से संतान प्राप्ति के योग मजबूत होते हैं और बच्चों की सुरक्षा तथा उन्नति के लिए उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। जिन लोगों को संतान से जुड़ी चिंता होती है, उनके लिए यह पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है.
स्कंदमाता की उपासना से व्यक्ति का मन भक्ति में लगने लगता है और आत्मिक विकास होता है। यह पूजा व्यक्ति को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है. मान्यता है कि स्कंदमाता अपने भक्तों की हर प्रकार की बाधाओं और भय से रक्षा करती हैं. उनकी पूजा से जीवन के संकट दूर होते हैं और व्यक्ति को साहस मिलता है.
23 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 23 March 2026)
|तिथि
|
पंचमी (22 मार्च 2026, रात 9.16 - 23 मार्च 2026, शाम 6.38 )
|वार
|रविवार
|नक्षत्र
|कृत्तिका
|रयोग
|विष्कंभ, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 9.00
|चंद्रोस्त
|रात 11.25
|चंद्र राशि
|वृषभ
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.22 - सुबह 7.53
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.02 - रात 8.02
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 7.53 - सुबह 9.25
|यमगण्ड काल
|सुबह 10.56 - दोपहर 12.28
|गुलिक काल
|दोपहर 1.59 - दोपहर 3.31
|भद्रा काल
|रात 8.49 - सुबह 6.21, 24 मार्च
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 23 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|वृषभ
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मीन
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|कर्क राशि
|विद्यार्थियों और युवाओं को अपने खास प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है.
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|सिंह राशि
|भी लाभ कम और मेहनत ज्यादा रहेगी, लेकिन स्थिति जल्दी सुधर सकती है.
FAQs: 23 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है.
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