Hindi Panchang, 23 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और आखिरी बड़ा मंगल, महेश नवमी है. मान्यता है कि बड़ा मंगल के दिन जो सच्चे मन से हनुमान जी का गुणगान करता है उसकी बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में हल हो जाती है. इस दिन बजरंगबली को चोला चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है.

इसके अलाव आज महेश नवमी पर महादेव की विशेष पूजा की जाती है. खासकर माहेश्वरी समाज के लोग इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं. महेश नवमी का उत्सव माहेश्वरी समाज में माहेश्वरी वंशोत्पत्ति दिन के रुप में विशाल स्तर पर मनाया जाता है. भगवान शिव और माता पार्वती को माहेश्वरी समाज का संस्थापक माना जाता है.

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23 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 23 June 2026)

तिथि - नवमी (22 जून 2026, दोपहर 3.39 - 23 जून 2026, शाम 4.49)

नवमी (22 जून 2026, दोपहर 3.39 - 23 जून 2026, शाम 4.49) वार- मंगलवार

मंगलवार नक्षत्र- हस्त

हस्त योग- वरीयान, रवि योग

वरीयान, रवि योग सूर्योदय- सुबह 5.54

सुबह 5.54 सूर्यास्त- रात 07.13

रात 07.13 चंद्रोदय- दोपहर 1.46

दोपहर 1.46 चंद्रोस्त- सुबह 1.03 24 जून

सुबह 1.03 24 जून चंद्र राशि- कन्या

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया - सुबह 8,54 - दोपहर 2.08

सुबह 8,54 - दोपहर 2.08 शाम का चौघड़िया - रात 8.38 - रात 9.53

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल - दोपहर 3.53 - शाम 5.38

दोपहर 3.53 - शाम 5.38 यमगण्ड काल- सुबह 8.54 - सुबह 10.39

सुबह 8.54 - सुबह 10.39 आडल योग - सुबह 11.54 - सुबह 5.25, 24 जून

- सुबह 11.54 - सुबह 5.25, 24 जून गुलिक काल - दोपहर 12.23 - दोपहर 2.08

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 23 June 2026)

सूर्य- मिथुन

चंद्रमा - कन्या

मंगल- मेष

बुध- कर्क

गुरु- मिथुन

शुक्र- मिथुन

शनि- मीन

राहु- कुंभ

केतु- सिंह

23 जून 2026 का राशिफल



ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष (Aries)

पुराने कर्ज और आर्थिक दबाव से राहत मिलने के संकेत हैं, बिजनेस में नए कस्टमर्स जुड़ने से सफलता बढ़ सकती है. करियर में कार्यक्षमता बढ़ेगी, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को सलाह है कि ओवरकॉन्फिडेंस से बचें और संवाद बनाए रखें.

वृषभ (Taurus)

संतान पक्ष से खुशखबरी और कार्यक्षेत्र में नेतृत्व का अवसर मिल सकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बिजनेस में तकनीक और बेहतर योजना लाभ देगी, प्रेम संबंधों और पढ़ाई में संतुलन बनाए रखें.

मिथुन (Gemini)

पारिवारिक चिंता और व्यापार में थोड़ी सुस्ती मानसिक दबाव बढ़ा सकती है, बड़े फैसलों में सलाह लें. ऑफिस में सीनियर्स के साथ तालमेल रखें और छात्रों को पढ़ाई में नियमितता बनाए रखने की जरूरत है.

कर्क (Cancer)

साहस और आत्मविश्वास से फैसले सफल होंगे, पारिवारिक बिजनेस और व्यापार में सहयोग मिलेगा. नौकरी और प्रतियोगी तैयारी में मेहनत रंग ला सकती है, धार्मिक कार्यों से सकारात्मकता बढ़ेगी.

सिंह (Leo)

आर्थिक मामलों और बिजनेस विस्तार के लिए दिन अनुकूल रहेगा, नए अवसर सामने आ सकते हैं. करियर में बड़े ऑफर मिल सकते हैं, लेकिन तकनीकी बाधाओं और स्वास्थ्य दिनचर्या पर ध्यान दें.

कन्या (Virgo)

भाग्य का साथ मिलने से व्यापार में लाभ और पुराने भुगतान पूरे होने के योग हैं. वर्कप्लेस पर सतर्कता रखें, वहीं युवाओं के लिए रिश्ते और यात्रा के अच्छे संकेत हैं.

तुला (Libra)

करियर और बिजनेस में गोपनीयता और अनुशासन बनाए रखना जरूरी रहेगा. ऑफिस राजनीति और अनावश्यक चर्चाओं से बचें, वैवाहिक जीवन में शब्दों का संयम रखें.

वृश्चिक (Scorpio)

बिजनेस में नए अवसर और निवेश से लाभ के योग हैं, संबंध मजबूत होंगे. नौकरी में मेहनत पर भरोसा रखें और अनावश्यक ऑफिस राजनीति से दूरी बनाए रखें.

धनु (Sagittarius)

करियर में जिम्मेदारियां और बदलाव सकारात्मक दिशा में जा सकते हैं. बिजनेस में नेटवर्किंग लाभ देगी और परिवार के साथ यात्रा की योजना बन सकती है.

मकर (Capricorn)

कामकाज और शुभ कार्यों में सफलता मिलेगी, व्यापार में प्रगति के संकेत हैं. खर्च और बजट पर नियंत्रण रखें, संबंधों में मधुर व्यवहार लाभ देगा.

कुंभ (Aquarius)

वित्तीय और कानूनी मामलों में सावधानी रखें, जल्दबाजी में निवेश न करें.वर्कप्लेस पर धैर्य रखें और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें.

मीन (Pisces)

बिजनेस और करियर में नई योजनाएं लाभ दे सकती हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी और नई तकनीक सीखने से भविष्य बेहतर बन सकता है.

आज का उपाय हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और उनके चरणों का सिंदूर अपने माथे पर तिलक लगाएं. मान्यता है इससे बुरी बलाओं से रक्षा होती है.

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