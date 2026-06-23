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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 23 June 2026: आज आखिरी बड़ा मंगल पर 2 दुर्लभ संयोग, देखें शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 23 June 2026: आज आखिरी बड़ा मंगल पर 2 दुर्लभ संयोग, देखें शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग

Panchang 23 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार यानी बड़ा मंगल है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 23 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 23 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और आखिरी बड़ा मंगल, महेश नवमी है. मान्यता है कि बड़ा मंगल के दिन जो सच्चे मन से हनुमान जी का गुणगान करता है उसकी बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में हल हो जाती है. इस दिन बजरंगबली को चोला चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. 

इसके अलाव आज महेश नवमी पर महादेव की विशेष पूजा की जाती है. खासकर माहेश्वरी समाज के लोग इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं. महेश नवमी का उत्सव माहेश्वरी समाज में माहेश्वरी वंशोत्पत्ति दिन के रुप में विशाल स्तर पर मनाया जाता है. भगवान शिव और माता पार्वती को माहेश्वरी समाज का संस्थापक माना जाता है.

23 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 23 June 2026)

  • तिथि - नवमी (22 जून 2026, दोपहर 3.39 - 23 जून 2026, शाम 4.49)
  • वार- मंगलवार
  • नक्षत्र- हस्त
  • योग- वरीयान, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- दोपहर 1.46
  • चंद्रोस्त- सुबह 1.03 24 जून
  • चंद्र राशि- कन्या

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 8,54 - दोपहर 2.08
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.38 - रात 9.53

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल -  दोपहर 3.53 - शाम 5.38
  • यमगण्ड काल- सुबह 8.54 - सुबह 10.39
  • आडल योग - सुबह 11.54 - सुबह 5.25, 24 जून
  • गुलिक काल - दोपहर 12.23 - दोपहर 2.08 

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 23 June 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - कन्या
  • मंगल- मेष
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

23 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष (Aries)
पुराने कर्ज और आर्थिक दबाव से राहत मिलने के संकेत हैं, बिजनेस में नए कस्टमर्स जुड़ने से सफलता बढ़ सकती है. करियर में कार्यक्षमता बढ़ेगी, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को सलाह है कि ओवरकॉन्फिडेंस से बचें और संवाद बनाए रखें.

वृषभ (Taurus)
संतान पक्ष से खुशखबरी और कार्यक्षेत्र में नेतृत्व का अवसर मिल सकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बिजनेस में तकनीक और बेहतर योजना लाभ देगी, प्रेम संबंधों और पढ़ाई में संतुलन बनाए रखें.

मिथुन (Gemini)
पारिवारिक चिंता और व्यापार में थोड़ी सुस्ती मानसिक दबाव बढ़ा सकती है, बड़े फैसलों में सलाह लें. ऑफिस में सीनियर्स के साथ तालमेल रखें और छात्रों को पढ़ाई में नियमितता बनाए रखने की जरूरत है.

कर्क (Cancer)
साहस और आत्मविश्वास से फैसले सफल होंगे, पारिवारिक बिजनेस और व्यापार में सहयोग मिलेगा. नौकरी और प्रतियोगी तैयारी में मेहनत रंग ला सकती है, धार्मिक कार्यों से सकारात्मकता बढ़ेगी.

सिंह (Leo)
आर्थिक मामलों और बिजनेस विस्तार के लिए दिन अनुकूल रहेगा, नए अवसर सामने आ सकते हैं. करियर में बड़े ऑफर मिल सकते हैं, लेकिन तकनीकी बाधाओं और स्वास्थ्य दिनचर्या पर ध्यान दें.

कन्या (Virgo)
भाग्य का साथ मिलने से व्यापार में लाभ और पुराने भुगतान पूरे होने के योग हैं. वर्कप्लेस पर सतर्कता रखें, वहीं युवाओं के लिए रिश्ते और यात्रा के अच्छे संकेत हैं.

तुला (Libra)
करियर और बिजनेस में गोपनीयता और अनुशासन बनाए रखना जरूरी रहेगा. ऑफिस राजनीति और अनावश्यक चर्चाओं से बचें, वैवाहिक जीवन में शब्दों का संयम रखें.

वृश्चिक (Scorpio)
बिजनेस में नए अवसर और निवेश से लाभ के योग हैं, संबंध मजबूत होंगे. नौकरी में मेहनत पर भरोसा रखें और अनावश्यक ऑफिस राजनीति से दूरी बनाए रखें.

धनु (Sagittarius)
करियर में जिम्मेदारियां और बदलाव सकारात्मक दिशा में जा सकते हैं. बिजनेस में नेटवर्किंग लाभ देगी और परिवार के साथ यात्रा की योजना बन सकती है.

मकर (Capricorn)
कामकाज और शुभ कार्यों में सफलता मिलेगी, व्यापार में प्रगति के संकेत हैं. खर्च और बजट पर नियंत्रण रखें, संबंधों में मधुर व्यवहार लाभ देगा.

कुंभ (Aquarius)
वित्तीय और कानूनी मामलों में सावधानी रखें, जल्दबाजी में निवेश न करें.वर्कप्लेस पर धैर्य रखें और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें.

मीन (Pisces)
बिजनेस और करियर में नई योजनाएं लाभ दे सकती हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी और नई तकनीक सीखने से भविष्य बेहतर बन सकता है.

आज का उपाय

हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और उनके चरणों का सिंदूर अपने माथे पर तिलक लगाएं. मान्यता है इससे बुरी बलाओं से रक्षा होती है. 

आज का लकी कलर 

नारंगी, पीला, लाल

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 23 Jun 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Bada Mangal 2026
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