आज 22 सितंबर 2026, परिवर्तिनी एकादशी पूजा का मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग
Panchang 22 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल एकादशी और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 22 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी और मंगलवार है. इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा गया है. इसे वामन एकादशी और पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है.
22 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष एकादशी, रात लगभग 9:43 बजे तक, इसके बाद द्वादशी
- वार – मंगलवार
- नक्षत्र – उत्तराषाढ़ा, सुबह लगभग 7:06 बजे तक, इसके बाद श्रवण
- योग – अतिगंड, शाम लगभग 4:29 बजे तक, इसके बाद सुकर्मा
- करण – वणिज, सुबह लगभग 8:55 बजे तक, इसके बाद विष्टि
- चंद्र राशि – मकर राशि
- सूर्य राशि – कन्या
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:09 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:18 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:33 से 5:21 बजे
- प्रातः संध्या: लगभग 5:01 से 6:09 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:50 बजे से 12:38 बजे
- विजय मुहूर्त: लगभग 2:15 से 3:03 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:18 से 6:42 बजे
- सायाह्न संध्या: लगभग 6:18 से 7:26 बजे
- अमृत काल: लगभग 1:48 से 3:35 बजे
- निशिता मुहूर्त: लगभग 11:50 से 12:38 बजे (23 सितंबर)
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: लगभग 3:18 से 4:49 बजे
- यमगण्ड: लगभग 9:12 से 10:43 बजे
- गुलिक काल: लगभग 12:14 से 1:45 बजे
- दुर्मुहूर्त: लगभग 8:27 से 9:16 बजे और 11:05 से 11:54 बजे
- वर्ज्य: लगभग 3:00 से 4:36 बजे
ग्रहों की स्थिति – 22 सितंबर 2026
- सूर्य – कन्या राशि
- चंद्रमा – मकर राशि
- मंगल – कर्क राशि
- बुध – कन्या राशि
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
22 सितंबर का राशिफल
- मेष: परिवार की समस्याओं से राहत, करियर में नए अवसर, आय में वृद्धि और प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा, विद्यार्थियों को मेहनत का लाभ मिलेगा.
- वृष: परिवार और संतान से जुड़े फैसले महत्वपूर्ण रहेंगे, सेहत पर ध्यान दें, बिजनेस में जोखिम से बचें और पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है.
- मिथुन: माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा, तनाव कम होगा, काम की भागदौड़ बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और प्रेम व पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
- कर्क: परिवार में खुशियां रहेंगी, ऊर्जा बनी रहेगी, कार्यक्षेत्र में योजनाओं का लाभ मिलेगा, खर्च सोच-समझकर करें और रिश्तों में पारदर्शिता रखें.
- सिंह: पिता से मतभेद हो सकते हैं, अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा, आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे और रिश्तों व पढ़ाई में सकारात्मक बदलाव आएगा.
- कन्या: पारिवारिक फैसलों में जल्दबाजी न करें, काम का दबाव और खर्च बढ़ सकता है, नौकरी में बदलाव लाभदायक रहेगा और पढ़ाई में मदद मिलेगी.
- तुला: परिवार और संतान से खुशखबरी मिलेगी, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, कार्यक्षेत्र में सफलता, अटका धन वापस मिलने और प्रेम जीवन में सहयोग के संकेत हैं.
- वृश्चिक: परिवार में संयम रखें, सेहत का ध्यान दें, नौकरी में विवाद से बचें, आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतें और रिश्तों में धैर्य रखें.
- धनु: परिवार में तालमेल रहेगा, धार्मिक रुचि बढ़ेगी, काम का दबाव और थकान रह सकती है, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और पढ़ाई पर ध्यान देना होगा.
- मकर: परिवार में भावुक होकर फैसला न लें, तनाव से बचें, योजनाबद्ध तरीके से काम करें, आर्थिक लाभ के योग हैं और रिश्तों में भरोसा बनाए रखें.
- कुंभ: माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, काम में बदलाव से शुरुआत में परेशानी हो सकती है, पैतृक संपत्ति से लाभ और नई चीजें सीखने के अवसर मिलेंगे.
- मीन: परिवार में मनमुटाव हो सकता है, काम के दबाव में आराम करें, कार्यक्षेत्र में योजनाएं सफल होंगी, अचानक धन लाभ और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
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