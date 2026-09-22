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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 22 सितंबर 2026, परिवर्तिनी एकादशी पूजा का मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग

आज 22 सितंबर 2026, परिवर्तिनी एकादशी पूजा का मुहूर्त, शुभ योग और पूरा पंचांग

Panchang 22 September 2026: आज भाद्रपद शुक्ल एकादशी और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 22 Sep 2026 07:49 AM (IST)
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Hindi Panchang, 22 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी और मंगलवार है. इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा गया है. इसे वामन एकादशी और पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है.

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22 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – शुक्ल पक्ष एकादशी, रात लगभग 9:43 बजे तक, इसके बाद द्वादशी
  • वारमंगलवार
  • नक्षत्रउत्तराषाढ़ा, सुबह लगभग 7:06 बजे तक, इसके बाद श्रवण
  • योगअतिगंड, शाम लगभग 4:29 बजे तक, इसके बाद सुकर्मा
  • करणवणिज, सुबह लगभग 8:55 बजे तक, इसके बाद विष्टि
  • चंद्र राशिमकर राशि
  • सूर्य राशिकन्या
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:09 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:18 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: लगभग 4:33 से 5:21 बजे
  • प्रातः संध्या: लगभग 5:01 से 6:09 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:50 बजे से 12:38 बजे
  • विजय मुहूर्त: लगभग 2:15 से 3:03 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: लगभग 6:18 से 6:42 बजे
  • सायाह्न संध्या: लगभग 6:18 से 7:26 बजे
  • अमृत काल: लगभग 1:48 से 3:35 बजे
  • निशिता मुहूर्त: लगभग 11:50 से 12:38 बजे (23 सितंबर)

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: लगभग 3:18 से 4:49 बजे
  • यमगण्ड: लगभग 9:12 से 10:43 बजे
  • गुलिक काल: लगभग 12:14 से 1:45 बजे
  • दुर्मुहूर्त: लगभग 8:27 से 9:16 बजे और 11:05 से 11:54 बजे
  • वर्ज्य: लगभग 3:00 से 4:36 बजे

ग्रहों की स्थिति – 22 सितंबर 2026

  • सूर्यकन्या राशि
  • चंद्रमामकर राशि
  • मंगलकर्क राशि
  • बुधकन्या राशि
  • गुरुकर्क राशि, उच्च
  • शुक्रतुला राशि
  • शनिमीन राशि, वक्री
  • राहुकुंभ राशि, वक्री
  • केतुसिंह राशि, वक्री

22 सितंबर का राशिफल

  • मेष: परिवार की समस्याओं से राहत, करियर में नए अवसर, आय में वृद्धि और प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा, विद्यार्थियों को मेहनत का लाभ मिलेगा.
  • वृष: परिवार और संतान से जुड़े फैसले महत्वपूर्ण रहेंगे, सेहत पर ध्यान दें, बिजनेस में जोखिम से बचें और पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है.
  • मिथुन: माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा, तनाव कम होगा, काम की भागदौड़ बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और प्रेम व पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
  • कर्क: परिवार में खुशियां रहेंगी, ऊर्जा बनी रहेगी, कार्यक्षेत्र में योजनाओं का लाभ मिलेगा, खर्च सोच-समझकर करें और रिश्तों में पारदर्शिता रखें.
  • सिंह: पिता से मतभेद हो सकते हैं, अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा, आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे और रिश्तों व पढ़ाई में सकारात्मक बदलाव आएगा.
  • कन्या: पारिवारिक फैसलों में जल्दबाजी न करें, काम का दबाव और खर्च बढ़ सकता है, नौकरी में बदलाव लाभदायक रहेगा और पढ़ाई में मदद मिलेगी.
  • तुला: परिवार और संतान से खुशखबरी मिलेगी, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, कार्यक्षेत्र में सफलता, अटका धन वापस मिलने और प्रेम जीवन में सहयोग के संकेत हैं.
  • वृश्चिक: परिवार में संयम रखें, सेहत का ध्यान दें, नौकरी में विवाद से बचें, आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतें और रिश्तों में धैर्य रखें.
  • धनु: परिवार में तालमेल रहेगा, धार्मिक रुचि बढ़ेगी, काम का दबाव और थकान रह सकती है, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और पढ़ाई पर ध्यान देना होगा.
  • मकर: परिवार में भावुक होकर फैसला न लें, तनाव से बचें, योजनाबद्ध तरीके से काम करें, आर्थिक लाभ के योग हैं और रिश्तों में भरोसा बनाए रखें.
  • कुंभ: माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, काम में बदलाव से शुरुआत में परेशानी हो सकती है, पैतृक संपत्ति से लाभ और नई चीजें सीखने के अवसर मिलेंगे.
  • मीन: परिवार में मनमुटाव हो सकता है, काम के दबाव में आराम करें, कार्यक्षेत्र में योजनाएं सफल होंगी, अचानक धन लाभ और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

उपाय

तुलसी के पास घी का दीपक लगाकर ऊं नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें.

लकी कल

पीला, नारंगी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 22 Sep 2026 06:41 AM (IST)
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