मेष राशि (Aries): आपकी क्रिएटिविटी लोगों को आकर्षित करेगी और दिन सामान्य गति से बेहतर बीतेगा. हीरा, कोयला और चूना से जुड़े व्यापारियों को लाभ मिल सकता है, लेकिन अचानक जिम्मेदारियां योजनाओं में रुकावट डाल सकती हैं.

वृष राशि (Taurus): किस्मत आपका पूरा साथ देगी और कारोबार की पुरानी परेशानियां खत्म हो सकती हैं. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात बिजनेस में बड़ा फायदा दिला सकती है, वहीं परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini): आप मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. पार्टनरशिप के अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन घरेलू मामलों में छोटी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है.

कर्क राशि (Cancer): कर्क राशि वालों को कल सच्चा प्यार मिलने और लोकप्रियता बढ़ने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को विदेशी अवसर मिल सकते हैं, लेकिन पैसों के लेन-देन और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी रहेगी.

सिंह राशि (Leo): आपकी मेहनत परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने में मदद करेगी. बिजनेस में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत सफल हो सकती है और मीडिया-लेखन से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा.

कन्या राशि (Virgo): आपको व्यस्तता के बीच कुछ सुकून के पल मिल सकते हैं. ऑफिस का माहौल चुनौतीपूर्ण रहेगा और माता की सेहत चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए व्यवहार और पैसों के मामलों में सावधानी रखें.

तुला राशि (Libra): तुला राशि वालों के लिए कल सफलता और राहत देने वाला दिन रहेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन कार्यक्षेत्र में बिना सोचे कोई बड़ा वादा न करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio): आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला-जुला रहेगा और आर्थिक फैसलों में समझदारी जरूरी होगी. जीवनसाथी की सलाह फायदा दे सकती है, लेकिन ऑफिस में बहस से बचना बेहतर रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius): आपकी बुद्धिमानी अच्छी कमाई करा सकती है, हालांकि बढ़ते खर्च बचत पर असर डालेंगे. दोस्तों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, लेकिन विवादित मुद्दों से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा.

मकर राशि (Capricorn): मकर राशि वालों को सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. सरकारी नौकरी वालों को सम्मान मिल सकता है, लेकिन ऑफिस में विवाद और अचानक खर्च मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं.

कुंभ राशि (Aquarius): कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन अनुकूल रहेगा और जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे. व्यापार में निवेश लाभ देगा, वहीं करियर में सफलता के लिए विवाद और गॉसिप से दूरी बनाकर रखें.

मीन राशि (Pisces): आपके मन में नए और लाभदायक विचार आएंगे, जो भविष्य में फायदा दिला सकते हैं. ऑफिस में कुछ लोग आपकी कार्यशैली से असहमत हो सकते हैं, वहीं कानूनी मामलों और निवेश में सावधानी जरूरी रहेगी.