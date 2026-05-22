Aaj Ka Panchang 22 May 2026: आज मां लक्ष्मी की पूजा में वृद्धि योग, बिजनेस के लिए खास दिन, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang 22 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास षष्ठी तिथि औऱ शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 22 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार है. मां लक्ष्मी की पूजा के लिए आज वृद्धि योग का संयोग बन रहा है. वृद्धि योग में किए गए कार्यों, खासकर व्यापार, निवेश या नए कार्यों की शुरुआत में कई गुना वृद्धि और सफलता मिलती है. मां लक्ष्मी धन की देवी ऐसे में माता को प्रसन्न करने के लिए श्रीसूक्त का पाठ करें.
22 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 22 May 2026)
- तिथि - षष्ठी (21 मई 2026, सुबह 8.56 - 22 मई 2026, सुबह 6.24, इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू)
- वार- शुक्रवार
- नक्षत्र- अश्लेषा
- योग- वृद्धि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.36
- सूर्यास्त- रात 07.07
- चंद्रोदय- सुबह 11.01
- चंद्रोस्त- सुबह 12.32, 23 मई
- चंद्र राशि- कर्क
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.27 - सुबह 10.35
- शाम का चौघड़िया - रात 9.43 - रात 11.01
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 10.35 - दोपहर 12.18
- यमगण्ड काल- दोपहर 3.43 - सुबह 5.26
- आडल योग - सुबह 5.27 - सुबह 2.08, 23 मई
- गुलिक काल - सुबह 7.10 - सुबह 8.32
- विडाल योग - सुबह 5.04 - सुबह 5.26, 23 मई
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 22 May 2026)
- सूर्य- मेष
- चंद्रमा - कर्क
- मंगल- मीन
- बुध- मेष
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
22 मई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
आज का उपाय
आज का लकी कलर
लाल या गुलाबी रंग शुभ है
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