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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 22 May 2026: आज मां लक्ष्मी की पूजा में वृद्धि योग, बिजनेस के लिए खास दिन, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 22 May 2026: आज मां लक्ष्मी की पूजा में वृद्धि योग, बिजनेस के लिए खास दिन, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 22 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास षष्ठी तिथि औऱ शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 22 May 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 22 मई 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार है. मां लक्ष्मी की पूजा के लिए आज वृद्धि योग का संयोग बन रहा है. वृद्धि योग में किए गए कार्यों, खासकर व्यापार, निवेश या नए कार्यों की शुरुआत में कई गुना वृद्धि और सफलता मिलती है. मां लक्ष्मी धन की देवी ऐसे में माता को प्रसन्न करने के लिए श्रीसूक्त का पाठ करें. 

22 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 22 May 2026)

  • तिथि - षष्ठी (21 मई 2026, सुबह 8.56 - 22 मई 2026, सुबह 6.24, इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू)
  • वार- शुक्रवार
  • नक्षत्र- अश्लेषा
  • योग- वृद्धि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.36
  • सूर्यास्त- रात 07.07
  • चंद्रोदय- सुबह 11.01
  • चंद्रोस्त- सुबह 12.32, 23 मई
  • चंद्र राशि- कर्क

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.27 - सुबह 10.35
  • शाम का चौघड़िया - रात 9.43 - रात 11.01

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 10.35 - दोपहर 12.18
  • यमगण्ड काल- दोपहर 3.43 - सुबह 5.26
  • आडल योग - सुबह 5.27 - सुबह 2.08, 23 मई
  • गुलिक काल - सुबह 7.10 - सुबह 8.32
  • विडाल योग - सुबह 5.04 - सुबह 5.26, 23 मई

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 22 May 2026)

  • सूर्य- मेष
  • चंद्रमा - कर्क
  • मंगल- मीन
  • बुध- मेष
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

22 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries): आपकी क्रिएटिविटी लोगों को आकर्षित करेगी और दिन सामान्य गति से बेहतर बीतेगा. हीरा, कोयला और चूना से जुड़े व्यापारियों को लाभ मिल सकता है, लेकिन अचानक जिम्मेदारियां योजनाओं में रुकावट डाल सकती हैं.

वृष राशि (Taurus): किस्मत आपका पूरा साथ देगी और कारोबार की पुरानी परेशानियां खत्म हो सकती हैं. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात बिजनेस में बड़ा फायदा दिला सकती है, वहीं परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini): आप मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. पार्टनरशिप के अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन घरेलू मामलों में छोटी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है.

कर्क राशि (Cancer): कर्क राशि वालों को कल सच्चा प्यार मिलने और लोकप्रियता बढ़ने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को विदेशी अवसर मिल सकते हैं, लेकिन पैसों के लेन-देन और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी रहेगी.

सिंह राशि (Leo): आपकी मेहनत परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने में मदद करेगी. बिजनेस में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत सफल हो सकती है और मीडिया-लेखन से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा.

कन्या राशि (Virgo): आपको व्यस्तता के बीच कुछ सुकून के पल मिल सकते हैं. ऑफिस का माहौल चुनौतीपूर्ण रहेगा और माता की सेहत चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए व्यवहार और पैसों के मामलों में सावधानी रखें.

तुला राशि (Libra): तुला राशि वालों के लिए कल सफलता और राहत देने वाला दिन रहेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन कार्यक्षेत्र में बिना सोचे कोई बड़ा वादा न करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio): आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला-जुला रहेगा और आर्थिक फैसलों में समझदारी जरूरी होगी. जीवनसाथी की सलाह फायदा दे सकती है, लेकिन ऑफिस में बहस से बचना बेहतर रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius): आपकी बुद्धिमानी अच्छी कमाई करा सकती है, हालांकि बढ़ते खर्च बचत पर असर डालेंगे. दोस्तों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, लेकिन विवादित मुद्दों से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा.

मकर राशि (Capricorn): मकर राशि वालों को सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. सरकारी नौकरी वालों को सम्मान मिल सकता है, लेकिन ऑफिस में विवाद और अचानक खर्च मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं.

कुंभ राशि (Aquarius): कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन अनुकूल रहेगा और जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे. व्यापार में निवेश लाभ देगा, वहीं करियर में सफलता के लिए विवाद और गॉसिप से दूरी बनाकर रखें.

मीन राशि (Pisces): आपके मन में नए और लाभदायक विचार आएंगे, जो भविष्य में फायदा दिला सकते हैं. ऑफिस में कुछ लोग आपकी कार्यशैली से असहमत हो सकते हैं, वहीं कानूनी मामलों और निवेश में सावधानी जरूरी रहेगी.

आज का उपाय 

एक लाल गुलाब के फूल में कपूर रखकर शाम को जलाएं और उसे मां लक्ष्मी के सामने अर्पित करें. मान्यता है इससे धन प्राप्ति के योग बनते है.

आज का लकी कलर 

लाल या गुलाबी रंग शुभ है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 22 May 2026 05:10 AM (IST)
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