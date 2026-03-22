Panchang 22 March 2026: आज विनायक चतुर्थी की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल, योग और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 22 March 2026: 22 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन और विनायक चतुर्थी है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 22 मार्च 2026: 22 मार्च 2026 को चैत्र का चौथा दिन मां कूष्मांडा की पूजा है और वासुदेव विनायक चतुर्थी भी मनाई जा रही है. आरोग्य, यश, बल और आयु में वृद्धि की कामना के लिए मां कूष्मांडा की पूजा अचूक मानी जाती है. साथ ही गणपति जी के वासुदेव स्वरूप की उपासना से संतान संबंधी समस्या का निवारण होता है.
22 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 22 March 2026)
|तिथि
|
चतुर्थी (21 मार्च 2026, रात 11.56 - 22 मार्च 2026, रात 9.16)
|वार
|रविवार
|नक्षत्र
|भरणी
|योग
|वैधृति, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 8.15
|चंद्रोस्त
|रात 10.15
|चंद्र राशि
|मेष
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 7.54 - दोपहर 12.28
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.33 - रात 10.59
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|शाम 5.02 - शाम 6.33
|यमगण्ड काल
|दोपहर 12.28 - दोपहर 1.59
|गुलिक काल
|दोपहर 3.31 - शाम 5.02
|भद्रा काल
|सुबह 10.36 - रात 9.16
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 22 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|मेष
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मीन
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|मीन राशि
|आपके प्रयासों से पिछले कुछ समय से चली आ रही कोई समस्या दूर हो सकती है.
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|धनु राशि
|संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए संपर्क में रहना जरूरी है, नहीं तो रिश्तेदारों और संबंधियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है
FAQs: 22 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन वैधृति और रवि योग बन रहा है.
आज वासुदेव विनायक चतुर्थी, पूजा का मुहूर्त, महत्व जानें
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